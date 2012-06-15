До сегодняшнего дня блок с подробной информацией об отправителе письма находился справа от текста.
Однако в Почте есть и другой блок с похожим назначением — «шапка» письма, в которой указано имя отправителя и его адрес. Чтобы сделать доступ к нужной информации ещё быстрее и удобнее, мы объединили эти два блока.
Прежде всего, изменения коснулись писем от организаций. Открыв такое письмо, вы сразу увидите всю самую важную информацию о компании: её название, номер телефона и адрес.
Как и прежде, кликнув по этому блоку, вы сможете узнать дополнительные сведения — например, расположение компании на Яндекс.Картах или ссылку на официальный сайт.
Напомним, что вся информация об организациях хранится в Яндекс.Справочнике. Там же вы можете добавить или изменить контактные данные своей компании.
Если же письмо пришло не от организации, а, например, от друга или знакомого, кликнув по «шапке» письма, вы увидите всю доступную информацию о собеседнике. А недостающую по-прежнему можно добавить вручную: например, номер телефона, дату рождения или комментарий.