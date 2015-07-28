В первую очередь, цепочки писем изменили свой внешний вид. Теперь, открывая цепочку, вы сразу увидите самое свежее письмо без лишних действий. Переключаться между письмами в цепочке можно на одном экране — можно даже открыть сразу несколько и перелистывать их. А переходить между цепочками стало гораздо проще с помощью стрелочек наверху страницы.
Кроме того, ссылки на сервисы Яндекса, а также на Помощь и Выход переехали в список папок, чтобы большое количество кнопок в шапке не мешало вам открывать поиск или написание нового письма.
И ещё: по вашим многочисленным просьбам мы добавили в Почту для мобильных браузеров перевод писем. Язык письма определяется автоматически, вам остаётся только нажать «Перевести». Письма можно переводить с 8 языков на язык вашей Почты.
Хорошего лета, оставайтесь с нами!