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июль 2015
Летние новости Яндекс.Почты для мобильных браузеров
28 июля 2015, 13:36
Летом многие оставляют свои компьютеры и отправляются кто на дачу, кто на море. Яндекс.Почта для мобильных браузеров позволит вам быть на связи где угодно, а с июльскими обновлениями это станет ещё удобнее.

В первую очередь, цепочки писем изменили свой внешний вид. Теперь, открывая цепочку, вы сразу увидите самое свежее письмо без лишних действий. Переключаться между письмами в цепочке можно на одном экране — можно даже открыть сразу несколько и перелистывать их. А переходить между цепочками стало гораздо проще с помощью стрелочек наверху страницы.




Кроме того, ссылки на сервисы Яндекса, а также на Помощь и Выход переехали в список папок, чтобы большое количество кнопок в шапке не мешало вам открывать поиск или написание нового письма.



И ещё: по вашим многочисленным просьбам мы добавили в Почту для мобильных браузеров перевод писем. Язык письма определяется автоматически, вам остаётся только нажать «Перевести». Письма можно переводить с 8 языков на язык вашей Почты.


Хорошего лета, оставайтесь с нами!
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