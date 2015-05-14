Например, файлы, которые вам прислали, теперь можно увидеть прямо в списке писем. Чтобы просмотреть их, само письмо открывать не обязательно.
Кроме того, Яндекс.Почта научилась предугадывать, какое действие с письмом вы захотите совершить, и подсказывать нужную кнопку в меню. Например, если все письма от соцсетей вы обычно удаляете, проведите пальцем по одному из таких писем, и сразу увидите кнопку Удалить. Вам не придётся искать нужное действие в списке, Яндекс.Почта найдёт всё за вас.
А ещё у вас появилась возможность всегда иметь под рукой самые важные письма. В этом поможет кнопка «Закрепить». С её помощью выбранные письма всегда будут на самом верху списка — и вы не потеряете их из виду.
Последние два изменения, кстати, также доступны в концепте новой почты, который мы представили в конце апреля. Чтобы его увидеть, просто перейдите по ссылке.