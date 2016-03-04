С приходом весны к нам приходит и приятный праздник, полный цветов и улыбок прекрасной половины человечества - 8 марта. В ход идет бесчисленное множество букетов и разнообразных подарков от конфет до … ну, кому на что фантазии хватит. Сегодня мы предлагаем еще один вариант подарка для девушек и женщин, которых вам хотелось бы поздравить, даже если поздравляемая далеко, а заранее отправкой подарка вы не озаботились, или если не знаете, что выбрать. Можно сделать подарок, которому обрадуется каждый — деньги.

В веб-интерфейсе Яндекс.Почты по клику на значок подарка вы сможете отправить открытку с реальными деньгами в виде виртуальной банковской карты, которой одаренная сможет расплатиться в любом российском интернет-магазине (имейте в виду, что в иностранных не получится).

Для отправки нужно заполнить адрес электронной почты и номер телефона получателя. Оформление открытки можно подобрать на свой вкус, а также снабдить ее оригинальным текстом поздравления. В денежных открытках используются технологии Яндекс.Денег, но электронный кошелек заводить не обязательно — потребуется любая банковская карточка

Подарок будет доставлен мгновенно, а получателю придет не только электронное письмо, но и бесплатное SMS-сообщение, чтобы подарок ни в коем случае не потерялся среди другой корреспонденции. И получатель сам сможет решить, подарить ли себе букет, духи или, например, что-то более практичное.

Пользуясь случаем, команда Яндекс.Почты поздравляет всех девочек, девушек и женщин с наступающим Женским днем. Мы желаем вам весны в сердце, побольше приятных моментов и подарков в любом проявлении! :)