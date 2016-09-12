День танкиста из праздника военного все больше превращается в гражданский, ведь миллионы людей теперь участвуют в танковых сражениях виртуально — на собственных компьютерах. Если вы один из них или просто неравнодушны к батальным сценам, Яндекс.Почта подготовила для вас новую тему оформления — с танками!

Тема создана совместно с компанией Wargaming, разработчиком популярной компьютерной игры World of Tanks. Помимо четырех стильных фонов для Почты на компьютере в новом оформлении доступны новости игры, которые помогут ее пользователям не пропустить обновления, грядущий турнир или интересные акции в рамках игры. Танковые фоны также доступны в версии Почты для мобильных браузеров.

Чтобы установить тему с танками, просто пройдите по ссылке.