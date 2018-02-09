Скорее всего, вы уже заметили, что в Яндекс.Почте портреты отправителей начали выделяться разными цветами. Мы разработали это деление специально, чтобы было легче ориентироваться между письмами людей и разными рассылками компаний. Каждый отправитель получает определённый цвет и инициалы, что позволяет не читать каждый раз всё имя в списке целиком. Рассылка получает одну букву и свой закреплённый для отправителя цвет. Например, Андрей Андреев будет обозначен зелёной аватаркой и инициалами АА. Для рассылки от магазина Берёзка будет цветной портрет с буквой Б. Пока аватарки видно только в полной веб-версии, но в будущем они будут одинаковыми как на компьютере, так и на телефоне.