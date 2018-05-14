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май 2018
Весна в Яндекс.Почте
14 мая 2018, 11:10

С весной хочется любоваться небом и свежей листвой, мечтать, бегать босиком по траве и жмуриться от яркого солнца. Меняется всё! В Яндекс.Почте мы решили освежить почтовый гардероб - привычные темы оформления ящика. Цвет кнопок в темах теперь подстраивается под оформление. Фон становится прозрачней и ярче. 
 

Например, Морской, Ночной и Космической темам мы добавили контраста списку писем.  Апельсиновая тема приобрела оттенок знойного вечера в Испании. 

Настроить тему можно с помощью значка рядом с шестерёнкой в правом верхнем углу ящика.

Кстати! Теперь мы публикуем лайвхаки работы с Почтой в нашей колонке в Яндекс.Дзене. 

Обновляйтесь вместе с Почтой!

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