С весной хочется любоваться небом и свежей листвой, мечтать, бегать босиком по траве и жмуриться от яркого солнца. Меняется всё! В Яндекс.Почте мы решили освежить почтовый гардероб - привычные темы оформления ящика. Цвет кнопок в темах теперь подстраивается под оформление. Фон становится прозрачней и ярче.



Например, Морской, Ночной и Космической темам мы добавили контраста списку писем. Апельсиновая тема приобрела оттенок знойного вечера в Испании.

Настроить тему можно с помощью значка рядом с шестерёнкой в правом верхнем углу ящика.

Кстати! Теперь мы публикуем лайвхаки работы с Почтой в нашей колонке в Яндекс.Дзене.

Обновляйтесь вместе с Почтой!