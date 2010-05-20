Клуб API Карт

Клуб API Карт

Проблемы при использовании API Яндекс.Карт и их решения

Пост в архиве.

На данной странице собраны советы по решению некоторых проблем, связанных с использованием API Яндекс.Карт.

  1. Проблемы с картой при использовании CMS

    Рассмотрены популярные бесплатные CMS и модули по работе с Яндекс.Картами. Освещены проблемы, которые могут возникнуть при вставке кода карт в эти CMS.

    Если вы знаете еще о каком-то подводном камне при использовании вышеперечисленных или других CMS, то напишите об этом в комментариях. Обо всех плагинах и модулях, не упомянутых в обзоре, также нам пишите. Мы обязательно добавим это в обзор.

  2. Решение проблем с версткой

    В данном разделе обсуждаются проблемы, связанные с конфликтами CSS-стилей, в результате которых карта или объекты на ней отображаются неверно.

 

Проблемы с картой при использовании CMS

Первоначально мы решили осветить работу с такими CMS, как Drupal, Wordpress, Joomla и систему Ucoz. В сумме они занимают более 80% рынка бесплатных CMS по данным компании iTrack. DataLife Engine решили не учитывать, т. к. полная версия этой CMS - платная.

Пожалуйста, учтите, что даже, проблемы у всех CMS схожие, поэтому даже если вашей CMS нет в списке, то прочитайте этот обзор полностью!

В качестве основной задачи, принятой в данном обзоре, является вставка Яндекс.Карты на страницу без использованием или с использованием дополнительных плагинов/модулей. JavaScript-код, показывающий карту, был получен из инструмента "Конструктор схем проезда".

На настоящий момент список расмотренных CMS следующий:

 

Drupal

Drupal — один из представителей CMS. Drupal может быть использован для построения самых разных типов сайтов. В базовой поставке возможности движка наиболее хорошо подходят для построения интернет-сообществ: новостных и форумных сайтов, персональных и коллективных блогов и подобных вещей, где основная задача — не потеряться в массе регулярно поступающих материалов, иметь возможность их структурировать и архивировать для легкого доступа в будущем. Функционал наращивается дополнительными модулями, которые можно доустанавливать по мере необходимости. (drupal.ru)

Используемая версия в обзоре: 6.16

 

Стандартный редактор

По умолчанию Drupal не снабжен визуальным редактором, редактирование контента осуществляется в обычных textarea.

Разрешенные теги контролируются с помощью фильтров. После установки доступна два фильтра:

  • Filter HTML (по умолчанию).
  • Full HTML.

В режиме Filter HTML тег <script> не допускается, поэтому при использовании данного режима JavaScript-код будет отображен в виде обычного текста. Поэтому для вставки кода, отображающей карту, подходит только режим Full HTML (либо можно написать свой фильтр, который будет допускать ввод javascript).

 

Интерфейс стандартного редактора

 

 

Результат

 

Карта, вставленная через стандартный редактор, отображается корректно. Однако html-комментарии (выделены красными прямоугольниками) не скрываются, а отображаются в опубликованной записи. Это баг самой CMS, поэтому перед вставкой кода их необходимо удалить вручную.

При открытии балуна можно увидеть конфликт ccs-стилей, который приводит к разъезжанию балуна.

 

 

Для устранения данного конфликта нужно в файле style.css (строка 193) убрать следующий стиль (или заменить на более частный):

table {
    margin : 1em 0;
    width : 100%;
}

 

Визуальные редакторы

Рассмотрим самые популярные визуальные редакторы, используемые вместе с Drupal:

 

TinyMCE

TinyMCE (англ. Tiny Moxiecode Content Editor) платформонезависимый Javascript HTML WYSIWYG редактор на основе Web. К основным характеристикам программы относятся поддержка тем/шаблонов, языковая поддержка и возможность подключения модулей (плагинов).

Модуль для Drupal: http://drupal.org/project/tinymce.

После установки модуля необходимо создать профиль для редактора, в котором можно задать некоторый набор параметров для TinyMCE. Для начала можно создать профиль со стандартными настройками.

Вставлять код нужно в режиме html (для этого в редакторе предусмотрена специальная кнопочка). TinyMCE вырезает атрибут src из тега <script> подключения API.

Исправить поведение редактора с помощью настроек CMS нельзя, однако можно задать дополнительные параметры при инициализации TinyMCE: convert_urls и remove_script_host.

 

 

Необходимо открыть файл modules\tinymce\tinymce\jscripts\tiny_mce\tiny_mce_src.js и удалить строки с 1999 по 2002:

// Convert the src attribute of the scriptsattribs = attribs.replace(/src=\"([^\"]+)\"?/i, function(a, url) {if (s.url_converter)url = t.encode(s.url_converter.call(s.url_converter_scope || t, t.decode(url), 'src', 'script'));return '_mce_src="' + url + '"';}

Далее переименовать tiny_mce_src.js в tiny_mce.js.

 

 

BUEditor

BUEditor – это не WYSIWYG редактор, а лишь надстройка над стандартной textarea. BUEditor добавляет ряд кнопочек, которые упрощают вставку часто используемых тегов (например, img). Данный редактор был написано специально для Drupal.

Модуль для Drupal: http://drupal.org/project/bueditor.

Вставить javascript-код можно без ухищрений, результат будет такой же, как и в случае со стандартным редактором.

 

FCKEditor

FCKEditor (начиная с версии 3.0, редактор называется CKeditor) имеет такой же принцип действия, как и TinyMCE.

Модуль для Drupal: http://drupal.org/project/fckeditor.

Кнопки html у него нет, зато с помощью ссылки “Switch to plain text editor” (которая находится под редактором) можно переключиться на обычную textarea и ввести код. Никаких проблем не возникло.

 

Модули для работы с Яндекс.Картами

 

Модуль YandexMap (от bohart)

Данный модуль позволяет к любому типу контету добавлять карту с одной меткой

Ссылка: http://www.drupal.ru/node/26296 (доступны для скачивания версия 1.1.4 и 1.3)

Возможности модуля:

  • Можно выбрать для каких материалов отображать карту.
  • Смена типа, центра и масштаба карты. Тип карты и масштаб задается радиокнопками, а центр – в виде адреса.
  • Можно задать размер карты в текстовых полях.
  • Добавление нужных элементов управления с помощью флажков.
  • Добавление одной метки на карте, названия и описания к ней.
  • Можно добавить свою строку в копирайт.
  • Поиск работает через раз (используется наш геокодер).

 

Интерфейс редактирования параметров модуля

Настройка элементов управления

Настройка карты

 

 

Интерфейс редактирования карты


Результат

 

 

WordPress

WordPress — CMS с открытым исходным кодом, распространяемая под GNU GPL. Написан на PHP, в качестве базы данных использует MySQL. Сфера применения — от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов и даже интернет-магазинов. Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет конструировать практически любые проекты (википедия).

Используемая версия в обзоре: 2.9.2

CMS Word Press из коробки имеет свой визуальный редактор для текста с возможность переключения в режим редактирования HTML.

 

Стандартный редактор

WordPress "из коробки" имеет своей собственный редактор, который позволяет редактировать исходный код записи на вкладке HTML.

Вставляем в режиме html любой javascript-код (например, полученный из конструктора) и на выходе получаем вот такое:

YMaps.jQuery(function () {
        var map = new YMaps.Map(YMaps.jQuery("#YMapsID-914")[0]
        map.setCenter(new YMaps.GeoPoint(37.609218,55.753559), 9, YMaps.MapType.MAP);
        map.addControl(new YMaps.Zoom()
        map.addControl(new YMaps.ToolBar()
        map.addControl(new YMaps.TypeControl()</p>
<p>         function createObject (type, point, style, description) {
            var allowObjects = ["Placemark", "Polyline", "Polygon"],
                index = YMaps.jQuery.inArray( type, allowObjects),
                constructor = allowObjects[(index == -1) ? 0 : index];
                description = description || "";</p>
<p>         var object = new YMaps[constructor](point, {style: style, hasBalloon : !!description}
        object.description = description;</p>
<p>         return object;
}
}

Вставленные теги вызывают синтаксическую ошибку javascript и карта отображаться не будет. Это происходит из-за того, что WordPress даже в режиме HTML делает автовставку переносов строк. Отключить такое поведение настройками в админ-панели нельзя

Вариантов два: либо записать весь код в одну строку (в этом случае дальнейшее редактирование кода будет затруднено), либо поправить тему для WordPress, добавив туда дополнительную настройку. Поэтому лучше выбрать второй вариант.

В используемой схеме в файл functions.php необходимо добавить следующую строчку:

remove_filter('the_content', 'wpautop');

Например, для дефолтной темы файлик нужно искать по следующему пути: wp-content\themes\default\functions.php.

Важно! Отключение автовставки переносов в теме CMS затронет все опубликованные записи, т. е. в тех записях, в которых данная функция использовалась, может измениться оформление.

 

Плагины для работы с Яндекс.Картами

 

Yandex Maps for Word Press v. 1.2.1 (from Mee)

Данный плагин позволяет добавить на карту одну метку с названием и описанием. Метка и карта позиционируются с помощью геокодирования (т. е. координаты указать нельзя - только адрес)

Ссылка: http://wordpress.org/extend/plugins/yandex-maps-for-wordpress/

После того, как в редакторе карты введена необходимая информация, нужно нажать на кнопку "Send Map to Editor" и код для карты появится в редакторе текста.

 

Редактор карты


Редактор текста с кодом карты


В результате будет отображена карта с открытым балуном

 

 

Плагин Яндекс.Карт для Word Press (from otrip)

Данный плагин может отображать либо карту с заданным центром и масштабом, либо YMapsML-файл. В RSS вместо интерактивной карты выводится статичная.

Ссылка: http://www.otrip.ru/2009/05/yandex-map-xml-for-wordpress/#more-879

Плагин ищет в редакторе текста строки вида [yamap: 37.61, 55.75, 6] или [yamap: URL]. В первом случае будет вставлена карта с заданным центром и масштабом, а во втором – отображен YMapsML, загруженный с адреса "URL".

Таким образом можно отображать и данные, экспортированные из сервиса "Мои карты":

[yamap: http://maps.yandex.ru/export/usermaps/3nXNKaog57QqpRlvteW0DJWI-CGmUzf6/]

Плагин имеет небольшую админку (которая находится в меню Параметры – Yandex Map (XML)), в которой можно указать API-ключ, начальный центр и масштаб карты, а также ее размеры.

 

Настройка плагина

 

 

Joomla

Joomla! (бывшая Mambo) – система управления содержимым, написанная на языках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базу данных MySQL. Является свободным программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL. CMS Joomla! включает в себя различные инструменты для изготовления веб-сайта. Важной особенностью системы является минимальный набор инструментов при начальной установке, который дополняется по мере необходимости. Это снижает загромождение административной панели ненужными элементами, а также снижает нагрузку на сервер и экономит место на хостинге (википедия).

Используемая версия в обзоре: 1.5.17

 

Стандартный редактор

По умолчанию в Joomla в качетве стандартного редактора используется TinyMCE.

Если вставить код, то редактор удалит контейнер с картой, потому что он пустой. Это происходит из-за установленной опции clean для TinyMCE.

Для того, чтобы контейнер для карты не вырезался, в него нужно написать либо какой-то текст

<div id="YMapsID" style="width:450px;height:350px">map</div>

либо добавить внутрь контейнера комментарий

<div id="YMapsID" style="width:450px;height:350px"><!--карта--></div>

 

Плагины для работы с Яндекс.Картами

 

Компонент и плагин от yar-it.com

Компонент дает возможность создавать неограниченное количество карт и меток (для меток можно задавать разные значки).

Ссылка: http://yar-it.com/blog/yandexmap.html

 

Интерфейс редактирования карты


Интерфейс редактирования метки


Настройка внешнего вида метки

 

Искать центр карты или местоположение метки можно с помощью специального встроенного инструмента.

 

Инструмент для определения координат

 

Для отображении карты в тексте статьи, необходимо вставить специальный код. Например,

{yandexmaps view=map|id=1}

Эти коды отображаются в списке карт: http://YOUR_DOMAIN/administrator/index.php?option=com_yandexmaps&view=yandexmapsmaps

 

Список карт с кодами

 

Сам этот компонент не умеет отображать карты в статьях. Для обработки кодов, которые отдает компонент, необходим еще дополнительный плагин.

Ссылка: http://yar-it.com/component/option,com_yfiles/Itemid,95/task,view.download/cid,16/

Плагин вместо кода вставит ссылку, при щелчке на которой откроется модальное окно с картой:

 

 

 

SaaS платформа uCoz

uCoz – это SaaS платформа, включающая в себя хостинг и систему управления сайтом. uCoz работает по принципам Web 2.0 и позволяет создавать сложнейшие проекты с необычайной простотой и скоростью (ucoz.ru).

Вставить JavaScript легко во строенном редакторе, никаких проблем не наблюдается. Главное включить html-теги и отключить вставку автопереносов.

 

 

 

Решение проблем с версткой

С помощью css-стилей можно произвольным образом изменить внешнее оформление любых элементов, отображенных на веб-странице.

Мы рекомендуем при обнаружении конфликта стилей заменять более общие стили (например, которые заданы для всех таблиц), более частными (для таблицы с определенным классом или идентификатором).

Например, этот стиль приведет к растягивнию балуна:

table { width : 100% }

Его лучше заменить, например, на такой:

table.myTable { width : 100% }

Полный список конфликтов и их причин приведен на отдельной странице

http://rodlex.narod2.ru/css-problems.html

160 комментариев
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Мартин
28 января 2016, 07:29
+100500. Молодцы!
nir0-reg
28 января 2016, 07:29
Отличная статья... можно добавить, что GeoKit для Ruby on Rails поддерживает яндекс-карты
rodlex
28 января 2016, 07:29
Вы имеете ввиду geokit-gem?
http://github.com/AnfiniL/geokit-gem
novostrojka-by
28 января 2016, 07:29
Да отлично!
Стоило заморочиться чтобы потом меньше вопросов было.
Надо на своей попробовать...
timoninr
28 января 2016, 07:29
"по решениею" -- ошибочка :)
rodlex
28 января 2016, 07:29
Спасибо, поправили.
rodlex
28 января 2016, 07:29
Добавлен список конфликтов верстки, а также их возможные причины.
saschalion
28 января 2016, 07:29

почему карты до сих пор во фреймах не выводятся? тогда и проблем с версткой не было бы никакой. 

borada
28 января 2016, 07:29
По Joomla ссылки на плагин  нерабочие
Aleksey Rukavish
28 января 2016, 07:29
имею 2 доменa нa один сайт, карта через плагин и модуль сделана в Joomla но тобржается только в одном домене, для каждого домена получке свой API, в joomla исользовн только один, подскажите как их использовть одновременно?

работоет
http://www.azov-russia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=8
не работоет
http://www.azovrussia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=8
vaddoo
28 января 2016, 07:29
Напишите ключи в вызове API через тильду (~), должно заработать
Aleksey Rukavish
28 января 2016, 07:29
Благодарю, ваш совет помог мне.
moonsoft
28 января 2016, 07:29

У меня вобще, на Joomla фрейм появляется, а карты как таковой нет, если ставить код из примера, где отображена Москва - все в порядке, мое же местоположение не отрисовывается, ссылка - http://www.bez-krizisa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=58

Anodonta
28 января 2016, 07:29
В описании работы с Drupal наибольшее количество опечаток.
Желательно их исправить:
"осуществляетсяв" - поставить пробел перед "в";
"разезжанию" - добавить твёрдый знак "разъезжанию";
"редакто," - исправить на "редактор";
"настройка" - исправить на "надстройка";
"упращаются" - "упрощают".

Спасибо.
rodlex
28 января 2016, 07:29
Вам спасибо)
Поправил.
Макс д.
28 января 2016, 07:29
У меня не отображается карта на сайте, который работает на Modx. Не подскажете, в чём может быть проблема?
rodlex
28 января 2016, 07:29
Вышеперечисленные советы вам не помогли?
Дайте ссылку на страницу.
Макс д.
28 января 2016, 07:29
вот страница: http://www.invr.ru/main/contacts.html
Алексей Исаенко
28 января 2016, 07:29

А вот еще плагин для WordPress, удобный, без ключей работает - https://wordpress.org/plugins/oi-yamaps/

gafarovmoney
28 января 2016, 07:29
Не подскажите, как всю карту сместить в влево на Джумле?
thekashey
28 января 2016, 07:29
карта показывается там где вы ее поставите вне завимости от СМС.
Так что уточните вопрос, я думаю все решиться обычной версткой и css
acronss
28 января 2016, 07:29
не получается вставить код на вордпресс,( пробовал в одну строчку код писать)
может ли быть проблема в том что у меня сайт на  домене рф ?
при получении ключа добавлял свой сайт в кирилице
может надо было в пуникоде ? или это без разницы?
rodlex
28 января 2016, 07:29
Дайте ссылку на страницу. Помогу разобраться.
acronss
28 января 2016, 07:29
ссылка вот аква-плюс.рф
но щас там кода карты нет, я пока поставил просто скриншот на страницу Контакты
peper0001
28 января 2016, 07:29
Привет!
При попытке вставить код карты на сайт остается только
Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт

Сайт сам на Яндекс народе.
При этом, если вставлять код карты для блога все отображается.
alekmad
28 января 2016, 07:29

Добрый день!

 

Та же проблема, сайт не на народе, карта месяц весела нормально, страницу с ней никто не редактировал. в один прекрасный день она просто перестала отображаться. Карта находится по адресу: http://www.visatrip.ru/pages/6/ . Если возможность исправить все не переделывая карту заного?

Алексей Колесник
28 января 2016, 07:29
Здравствуйте!! вставил карту в Joomla....
все получилось но есть  одно, но, она отображается както неправильно, кусками, и я рисовал  ломаные линии, они при просмотре были правильные, а когда на сайте  смещены :( .. подскажите плиз как исправить, или что сделать,
вот линк сайта именно где расположена карта http://www.oootda.com.ua/contact
Алексей Колесник
28 января 2016, 07:29
Сразу хочу добавить, что вставлял, обычным редактором, в модуль....
rodlex
28 января 2016, 07:29
У вас конфликт верстки.
Алексей Колесник
28 января 2016, 07:29
rodlex,
подскажите плз, где именно это подправить..
и это также поможет для кнопок  на карте ?? они тоже некорректны..
Алексей Колесник
28 января 2016, 07:29
в template.css ?
Aleksey Rukavish
28 января 2016, 07:29
вопрос,  части карты отображаются с растоянием в пиксель который  заполненый  фоновым цветом) что видится как микро рамка, подскажите что  сделать)
http://azov-russia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=8
rodlex
28 января 2016, 07:29

.art-article th, .art-article td {


    border: 1px solid #608DA9;


}
Aleksey Rukavish
28 января 2016, 07:29
это уже испрвил, остлся бaлон с ткой-же проблемой. Времмено от него открзaлся. Блaго иконок много)
valentin-gor
28 января 2016, 07:29
Непонятно как начать новый пост, Я поставил карту на стр   http://obldoc.ru/str/kont.htm была жалоба - не показывает, зашел с анонимпрокси - тоже не показывает.
dmitry.verbitskiy
28 января 2016, 07:29
Подскажите пожалуйста как быстрее и правильнее вставить Яндекс.Карт во всплывающее окно плагина для wordpress Fancybox For Wordpress?
rodlex
28 января 2016, 07:29
Посмотрите обсуждения по тегу lightbox. Скорее всего можно сделать по аналогии.
viktopoliakov
28 января 2016, 07:29
А можно для чайников поступенькам с примерами (как это будет выглядеть) Снова эту статью написать . Если чесно понимаю что суть в мета тегах (я о них узнал пару месяцев назад) вот чтобы фото было и значение тегов и как карта будет выглядеть и куда ключ вставить ну и т.д. охота сайт красивым зделать а некогда теги изучать (((( работа...сделал сайт на конструкторе jimdo.com там гугловские карты охота яндекс карту (родную) с поиском координат...
rodlex
28 января 2016, 07:29

Не совсем понял зачем переписывать статью.

На какой именно странице у вас проблема с картой? Не могли бы вы дать более конкретную ссылку?

viktopoliakov
28 января 2016, 07:29

пошагово можно разеснить применение

Допустим если я ищу в яндексе бегущая строка пример

то вылазеет несколько сайтов в которых обычным языком расписано и тут же показано как будет выглядеть бегущая строка (размер, цвет направление движения цвет фона и т.д.) Если применить один тег будет то....

если другой то будет другое ...

если поменять цифры то будет двигатся быстрее

ну и так далее

Можно как-то разжевать для чайников как что куда добавлять и как это будет на сайте выглядеть применимо к картам яндекса

Я думаю если сделать такую подробную статью , количество пользователей картой яндекса на своём сайте резко возростёт

dimik
28 января 2016, 07:29

Если ломает разбираться

можно использовать конструктор схем проезда

viktopoliakov
28 января 2016, 07:29
Спасибо за ответ ... А можно зделать так чтоб внутри конструктора была функция определения координат .???
rodlex
28 января 2016, 07:29

Можно, но без программирование не обойтись.

Я подумаю над статьей.

viktopoliakov
28 января 2016, 07:29
СПС
viktopoliakov
28 января 2016, 07:29
Не в службу а в дружбу Можно ли добавить в карту новый инструмент ( допустим ставишь метку на карте и двигаешь мышкой в любом направлении вокруг метки образуется круг с указателем расстояния и примерным временем на приодоление этого растояния, хоть пешком, хоть на машине)
rodlex
28 января 2016, 07:29
Конечно, создаете свой контрол и вперед. Если возникнут трудности, то создайте отдельную тему в клубе. Не нужно в комментариях к этому топику обсуждать все вопросы :)
viktopoliakov
28 января 2016, 07:29
Я не сумею это точно ...(
dogadkin.v
28 января 2016, 07:29

Вот у меня тоже линия проезда смещена как это исправить?

http://elbrus76.ru/contacts

v.v.khomenkov
28 января 2016, 07:29

И у меня (


http://www.morskoy.com.ua/we_here/

v.v.khomenkov
28 января 2016, 07:29

Так. Возможно кому-то поможет.

У меня проблема была с установленным отступом в css: text-indent: 3em, отступ был установлен для всего контейнера в котором, в том числе, лежал субконтейнер с картой. Перенес отступ в отдельный класс для абзацев и все стало ok.

dimik
28 января 2016, 07:29

поправить стили в template.css

М Владимир
28 января 2016, 07:29

У меня тоже. При прорисовке все нормально, а после вставки съезжает http://eliteprofile.ru/sxema

mymail.net
28 января 2016, 07:29

Добрый день!

Вставил полученный ключ на страницу, но карта не появилась.

Расширилась страница под заданные пиксели, ссылка появилась  в правом нижнем углу (что сделала с попощью ЯК). Но поле белое.

Вообще не спец так что если можно поподробнее.

Сайт на СМС Kandidat CMS (0.0011 сек.).

Alisa
28 января 2016, 07:29

аналочично

http://rur.by/map.html

Дормидонт Раков
28 января 2016, 07:29

Добрый день! С созданием карты и ее размещением на удивление все получилось быстро(Joomla 1.5.26). Тем не менее, на странице наблюдается слишком большой отступ от предыдущего текста. Хотелось бы его убрать. Вот страница - http://helion-ltd.ru/advertising/

Код вставлял в html-редакторе. 

Прошу знающих помочь с решением проблемы. Заранее благодарен.

rosfiles
28 января 2016, 07:29
Проблему некорректного отображения карты я решил созданием в Администрирование/Форматы ввода/Добавить формат ввода "своего" формата ввода, в котором отключил все фильтры. В итоге, кроме Filtered HTML и Full HTML, добавился свой формат ввода, выбирая который при вставке кода карты, она стала отображаться [:]|||||||||[:]
rosfiles
28 января 2016, 07:29
Речь идет о Drupal ;-)
ocysusanna2000
28 января 2016, 07:29

http://www.parketline.by/auxpage_gde-posmotret-vzhivuju-i-sdelat-zakaz/


Тут у меня давно висела карта и нормально работала, недавно зашёл - не отображается.


Поменялись технологии отображения? На втором сайте тоже не видно.

Sergey Konstantinov
28 января 2016, 07:29
На этой странице вообще нет никакой карты
khrapovvv
28 января 2016, 07:29

Собственно вот проблема http://khrapovvv.ru/?p=114

Список конфликтов верстики уже посмотрел, но решение все равно не понятно.

rodlex
28 января 2016, 07:29

На странице кофликтов приведены одни из возможных вариантов конфликтов css-стилей. Это не означает, что они исчерпываются лишь приведенными примерами.

В вашем случае нужно обратить на другие стили стали корнем проблемы:

.entry-content img {
    max-width: 100%;
}
#content .entry-content div, #content .entry-content p, #content .entry-content pre, #content .entry-content address {    margin: 0 0 22px;    padding: 0 8px;}.yamap, .yamap img, .yamap body, .yamap td, .yamap table, .yamap tbody, .yamap tr, .yamap a, .yamap div {    margin: 0;}
Alemandr Katranx
28 января 2016, 07:29

А как можно прикрутить yandexMap  к EzRealty для Joomla?

Просто очень надо.. Там GoogleMap, но нет карты моего города, только снимки.. 

ter-a-ret
28 января 2016, 07:29

Здравствуйте.

Почему то перестали отображаться метка и линия маршрута в браузера Opera, где нужно подправить?

FF и IE показывают нормально.

dimik
28 января 2016, 07:29
дайте ссылку на страницу с проблемой
ter-a-ret
28 января 2016, 07:29

Извините, в суматохе забыл про ссылочку , вот :

http://www.gnalibocia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=83

dimik
28 января 2016, 07:29

сам по себе код Яндекс.АПИ у Вас корректный

я запустил его на чистой странице и маршрут мне нарисовался

Разбирайтесь с другим js-кодом который есть на странице

ter-a-ret
28 января 2016, 07:29
То есть, конфликтуют скрипты при обработке  оперой... Спасибо, будем копать в этом направлении
Александр М.
28 января 2016, 07:29

Кто-нибудь может помочь решить вопрос кривого балуна ( здесь )?

rodlex
28 января 2016, 07:29

.post .content table tr td {
        border-top: 1px solid #CCCCCC;
            padding: 2px 10px;

}
.post .content table {
            background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
            border: 1px solid #CCCCCC;
            margin: 5px 0 10px;
}

Александр М.
28 января 2016, 07:29

Спасибо. Поменял. Стало лучше, но не до конца.

Александр М.
28 января 2016, 07:29

И почему-то прозрачности нет. Углы квадратные и белые.

rodlex
28 января 2016, 07:29

Внимательно посмотрите стили, которые вы выставляете для table, td.

Александр М.
28 января 2016, 07:29

Катся понял. Не менять один на другой нужно было, а отредактировать. Однако в таком случае другие таблицы на сайте перестают выглядеть как задумывалось.

Разве нет способа исправить балун не трогая остальной контент?

car-monitoring
28 января 2016, 07:29

Здравствуйте.
Использую Яндекс карту на своем сайте. Сайт на движке wordpress. Она не совсем корректно отображается, цвет шрифта, линии разрывов и т.д. Как я понимаю это из-за настроек оформления сайта. Но мне не хотелось бы менять оформление для всего сайта. Есть ли возможность изменить стили только для конкретной страницы, на которой размещена карта?
Ссылка на страницу с картой: http://car-monitoring.ru/ugony-sankt-peterburg/

dimik
28 января 2016, 07:29

Чтобы отображалась корректно не стоит писать подобных селекторов

 

/*/Table*/
table {
    border-collapse:collapse
}

th {
    font-size:1.2em;
    padding:4px 6px;
    border-width:1px;
    border-style:solid
}
td {
    padding:4px;
    border-width:1px;
    border-style:solid
}
/*/Table*/

 

AllinAlien
28 января 2016, 07:29

Кто-нибудь вставлял карту через редактор SPAW? 

Код скрипта не корежит, ничего не вырезает, но карту не показывает. 

rodlex
28 января 2016, 07:29

Дайте ссылку на страницу. Подскажу в чем проблема.

imavto-post
28 января 2016, 07:29

У меня тоже проблема)))   система CMS DModule

Вот как отображается карта http://www.imavto.ru/cgi-bin/articles/view.cgi?id=3070

Я новичок, что делаю не так?

aliterax
28 января 2016, 07:29

Ребят,не понятно с ключом.

в параметрах где нужно его указывать две строчки. и в какую из них что писать?

 

interesniki
28 января 2016, 07:29

Пожалуйста, подскажите где искать информацию о возможности добавления пользователем метки на карту. Хостинг от ucoz.

mrSky6
28 января 2016, 07:29

Не могу никак победить, все уже перепробовал: не хочет отображать в гугле и опере пишет {yandexmaps view=map|id=1}, в IE и мозиле все норм. Работаю на джумле, http://mirsumok.ru/index.php?option=com_yandexmaps&view=map&id=1&Itemid=57. И еще вопрос: как изменить размер и направление вывода балуна?

fit-2010.ya
28 января 2016, 07:29

Аналогичная ситуация в ФФ и ИЕ отображается,в опере и хроме нет, просто имеется область под карту и все... Карта не отображается.

http://rikam.net/contacts.html

 

Прошу помочь, если возможно.

mrSky6
28 января 2016, 07:29

Стал выводить через материал, а не карту. Отключил моотулс еще помойму, вопрос решился

 

Рекомендую еще попробовать изменить размер вывода карты, иногда дело в этом.

У меня еще был случай при переноса сайта на другой домен карта пропадала, там главное найти в настройка и поменять указать новый API 

carborasik
28 января 2016, 07:29

не получается вставить код на вордпресс - пишет что Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт

пробовал на разных доменах и шаблонах - результат везде одинаков.

carborasik
28 января 2016, 07:29

не показывает карту в wordpress - пробовал  поставить на разные домены и на разных шаблонах, видна только надпись "создано с помощью инструментов...."

отдел продаж
28 января 2016, 07:29

Тоже вопрос с отображением карты - кроме текста ничего. Ссылка

mymail.net
28 января 2016, 07:29
  

Добрый день!

Вставил полученный ключ на страницу, но карта не появилась.

Расширилась страница под заданные пиксели, ссылка появилась  в правом нижнем углу (что сделала с попощью ЯК). Но поле белое.

Вообще не спец так что если можно поподробнее.

Сайт на СМС Kandidat CMS (0.0011 сек.).

Роман
28 января 2016, 07:29

Не отображается Конструктор схема проезда на ДЛЕ. Просто строка - Создано с помощью инструментов Яндекс. Как решить проблему?

beznasmorka
28 января 2016, 07:29

Всем привет! Есть такая проблема. Хочу вставить на сайт карту с возможностью добавления меток пользователями, причем по категориям (бары, парки, больницы и т.д.). Всё сделал нормально, кроме одного - после вписания данных в балун и нажатия на кнопку "Добавить", балун не закрывается и метка не добавляется. Какие есть варианты проблемы и пути её решения? Пока тестирую на локальной машине. Не знаю, возможно, на сайте добавятся новые проблемы, но пока застрял на этом...

dimik
28 января 2016, 07:29

а что говорит firebug?

лучше создать новую тему, предварительно прочитав эти советы

beznasmorka
28 января 2016, 07:29

Сценарий ошибок в файрбаге ничего не говорит. Советы не помогли. Тему новую создал: http://beznasmorka.ya.ru/replies.xml?item_no=286

 

P.S. "Руководство рассчитано на пользователей сервиса Яндекс.Карты, знакомых с программированием на JavaScript и объектно-ориентированной парадигмой разработки." Я не могу себя причислить к этой категории.

dimik
28 января 2016, 07:29

тему надо создать не в своем личном дневнике,  =)

а в клубе АПИ карт

и приложите ссылку на ваш сайт, где можно увидеть проблему.

P.S. "Руководство рассчитано на пользователей сервиса Яндекс.Карты, знакомых с программированием на JavaScript и объектно-ориентированной парадигмой разработки." Я не могу себя причислить к этой категории.

Поскольку АПИ - продукт для вэб-разработчиков, необходимы хотя бы начальные знания javascript (типы данных, видимость переменных, события, методы отправки и получения данных с сервера)

Если Вы не чувствуете себя в силах или не имеете времени на изучение,

можно попробовать использовать готовые инструменты или поискать исполнителя среди пользователей клуба.

theg4sh
28 января 2016, 07:29

Здравствуйте.

Разъясните причину ошибки, инициализация карты c помошью тега script в разных местах сайта в одном случае получается в другом возвращает алерт "неправильный ключ":
Инициализируется корректно:
  http://dev.sitename.ru/suppliers-map
Неправильный ключ:
  http://dev.sitename.ru/suppliers/1886/basicdetails

Ключ зарегестрирован на sitename.ru, поэтому не могу понять в чем может быть проблема, заголовки отсылаются одинаковые, за исключением Referer.
Еще момент - интернет через проки, но это не влияет на первую версию.

Спасибо.

dimik
28 января 2016, 07:29

скорее всего при регистрации ключа,

вы зачем-то указали домен+path вместо просто домена

чтобы сказать точнее нужен ваш ключ или домен

sibmetall42
28 января 2016, 07:29

У меня сайт на Wordpress. Ребята, кто хочет вставить эту карту на свой сайт, рекомендую: НЕ пользуйтесь вариантом №2. Да, он проще, карта сразу начинает отображаться, но вы вешаете конкретный геморрой себе на голову, т.к. текст во всех остальных статьях не будет делиться на абзацы. Чтобы поделить, приходится прописывать постоянно новый контейнер вида ,  это огромная работа, которая не стоит того. Используйте первый вариант - просто поставьте весь текст скрипта карты в одну строку от того момента, где он начинается тегом

Boris Z.
28 января 2016, 07:29

помогите плиз, не отображается карта на странице((( ( http://avocada.ru/index.php/2011-09-02-11-09-21 ) joomla 1.7 Не могу понять в чем дело..

dmitrij.roganov
28 января 2016, 07:29

Добрый день.
Установил карту "Яндекс" на сайт поместив код карты в скрытый блок.
При клике по ссылке "Схема проезда" должен появляться блок, а в нём карта.
Но после клика в появившемся блоке появляется только метка на карте, смещённая к левому верхнему углу и серый прямоугольник вместо карты.
Когда открываю firebug в Mozilla, то карта появляется, метка на карте перемещается к середине карты.
Прилагаю скриншоты и ссылку для наглядности.
http://test.roganov.kharkov.ua/promart/
Чтобы появилась карта по адресу http://test.roganov.kharkov.ua/promart/, нужно внизу страницы кликнуть по "Схема проезда"
Для основного блока, в котором располагается карта, в стилях прописано правило display:none;
Чтобы карта появилась при клике по "Схема поезда" на странице прописан код jquery
  $('.map').click(function(){
   $('.big-map').slideDown(500);
  })
Подскажите пожалуйста как решить проблему.
Сам ответ не смог найти.
Заранее благодарю.

psiholog-kareliya
28 января 2016, 07:29

Здравствуйте, у меня проблема с балуном: он показывается с разрывом (прозрачный прямоугольник). То что проблема с CSS-стилем таблицы это я поняла (из статьи), но знания CSS не велики. Вы можете подробнее объяснить, что и куда добавить в связи с этим прямоугольником (ссылка на страницу: http://psiholog-kareliya.ru/kontaktyi).:-@

Спасибо!:-)

dimik
28 января 2016, 07:29

screen.css строка 128

p, ul, ol, dl, table, fieldset, blockquote, pre, code {margin-bottom: 20px;}
pllbivodoom
28 января 2016, 07:29

Доброго времени суток. У меня проблема, карта отображается нормально только в  google chrome, остальные браузеры показывают серое поле вместо карты (инструменты и метки все на мести). Многое перепробовал, но так и не получилось решить проблему. Подскажите что там не так пожалуйста. карта

dimik
28 января 2016, 07:29
img {    max-width: 100%;}template.css (строка 184)
pllbivodoom
28 января 2016, 07:29

Доброго времени суток. У меня проблема с отображением карты. Показыает только google chrome, остальные браузеры только серый фон ( инструменты и метки присутстыуют). Подскажите что не так? карта

pllbivodoom
28 января 2016, 07:29

Доброго времени суток. У меня проблема с отображением карты. Показыает только google chrome, остальные браузеры только серый фон ( инструменты и метки присутстыуют). Подскажите что не так? карта

Александр Рыбкин
28 января 2016, 07:29

Забыли добавить для ucoz!)Для начала работы с API яндекса, включите эту опцию в обхих настройках в панели управления сайтом))

Александр Рыбкин
28 января 2016, 07:29

И у меня почему-то все равно не показываеься..

Luuchshiy
28 января 2016, 07:29

Чудесные ответы примеров конфликтов. Но если можно их безболезненное для сайта решение. Спасибо.

brat-2ltd
28 января 2016, 07:29

Здравствуйте вставил карту в опенкарт а в опере ее нет а в других браузерах нормально. Подскажите плиз как исправить? вот сайт http://profgreen.ru/index.php?route=information/contact

dimik
28 января 2016, 07:29

здесь клуб про Яндекс.Карты

brat-2ltd
28 января 2016, 07:29

если выбирать карту то лучше яндекс она красивше и четче но я мучался с оперой и плюнал и поставил гугл. извините ответа не дождался

Wigand80
28 января 2016, 07:29

DataLife Engine. Linux 2.6.32.57-bitrix10.

Создал карту, получил код, вставляю его в "редактировать HTML код" в то место, где должна находиться карта. На странице отображается только     потом пустота, ниже "Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт"

Подскажите пожалуйста, в чем проблема и как исправить.

ooo.arti
28 января 2016, 07:29

Здравствуйте, у меня такая проблема:

На сайте разработки карта работает.

перенес сайт на новый хостинг (Majordomo), конечно поменял конфиги где нужно, в том числе и API яндекс карт, но все равно они не отображаются. В чем может быть дело?

http://www.artifilm.ru/kontakty/partnery.html  (разработка)

http://artifilm.ecovozhdenie.ru/kontakty/partnery.html (продуктив)

код статьи - один в один, за исключением ключа.

Пробовал вставлять код, который Яндекс генерит для карт 2.0 - тоже не отображаются(. 

smari17
28 января 2016, 07:29

Текст в балуне обрамляется серыми линиями... перепроверила все css, удаляла вообще стили таблиц, ячеек, строк - не помогает. Кроме стилей таблиц, стили каких элементов также могут влиять?

http://купить-камни.рф/kontakty - карта тут

dimik
28 января 2016, 07:29

удалите

border: 1px solid #E1E1E1;

из styles.css 

строка 2, 3, 126


smari17
28 января 2016, 07:29

спасибо! помогло удаление этого стиля из строк 2, 3, 126 и еще парочки :)

Torgels
28 января 2016, 07:29

При вставке карты в виде модуля Joomla не отображаются метки:

http://vyborg-portal.com/what-to-see/dostopr

При этом раньше все было нормально, в CMS никаких работ не проводилось. Метки находятся в отдельной БД.

Если карту смотреть в отдельном файле, то все нормально:

http://www.vyborg-portal.com/maps/tour/tour_a.php

 

dimik
28 января 2016, 07:29

Вам надо возвращать корректные заголовки CORS

XMLHttpRequest cannot load http://www.vyborg-portal.com/maps/tour/tour.php?cat=tour. Origin http://vyborg-portal.com is not allowed by Access-Control-Allow-Origin.


Torgels
28 января 2016, 07:29

Точно, при добавлении www все работает. Поставил автоматическую переадресацию с vyborg-portal.com на www.vyborg-portal.com - и нормально.

А есть вариант сделать так, чтоб на обоих нормально работало?

dimik
28 января 2016, 07:29

 

А есть вариант сделать так, чтоб на обоих нормально работало?

надо отдавать

Access-Control-Allow-Origin : *

egorovaele
28 января 2016, 07:29

Подскажите, как добавить карту на UMI SMC.

Вставляю код в HTML страницы и получаю вот это http://metallobaza1.ru/kontakty/

Алексей Поляков
28 января 2016, 07:29

Не понимаю - как решить проблему с "Балун отображается неверно" на моем сайте, не меняя глобальных настроек таблиц в css? Прописал конкретно для id="YMapsID-5916" в значениях padding и margin =0, а border-style: hidden (пробовал и none, и border: 0), но все равно балун распадается. 

dimik
28 января 2016, 07:29
убрать или сделать только для таблиц с определенным классом ( -первое условие)
.art-article table, table.art-article {
  1. border-collapse: separate;
Алексей Поляков
28 января 2016, 07:29

О, спасибо. Только я создал для тейбла моего дива, отвечающего за вывод карты, значение "border-collapse: collapse;", таким образом ничего другого не изменится. Недостаток только один - айди дива не должно меняться, либо потом просто надо будет его заменить в стилях на тот, на который поменяется.

dimik
28 января 2016, 07:29

переходите на 2-ю версию АПИ

она лишена подобных проблем, 

т.к. использует верстку на каcтомных тэгах

Алексей Поляков
28 января 2016, 07:29

Спасибо. Теперь попроще, да и покрасивее :)

 

А вообщ разрабам стоит уже сделать конструктор на АПИ-2, да и основным его сделать, а первый дополнительным для тех, у кого что не пашет на второй версии. 

dimik
28 января 2016, 07:29

кажется что конструктор итак уже на 2-ой версии работает

Алексей Поляков
28 января 2016, 07:29

Не уверен, по крайней мере инструменты (метки) от первого АПИ. Увидев это, плюнул на конструктор и стал переделывать старый код под новый АПИ.

nufnuf1999
28 января 2016, 07:29

Добавлю по верстке, свойство:
 
* {
    zoom: 1
}

приводит к разъезжанию балуна по ширине в ie6
(для api 2.0)

Александр Т.
28 января 2016, 07:29

 

Всем здраствуйте!

Таже проблема у меня 

"Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт"

И все, 

Сайт на zend framework 

Карту хочу сделать тут 

http://www.xparts.by/page/magazinyi/

 

dimio-blog
28 января 2016, 07:29

Пытаюсь вставить карту в запись WordPress. И при помощи плагина Плагин Яндекс.Карт для Word Press (from otrip) (вставляю ссылку на общедоступную карту из "Моих карт", слой "Схема), и при помощи вставки кода из примера:



>

Результат в обоих случая одинаковый - получаю серый квадрат с кнопками интерфейса (масштаб, переключение видов и т.д.), сама картинка карты не отображается. В чем может быть проблема?

dimio-blog
28 января 2016, 07:29

Забыл добавить ссылку на проблемную карту: http://northerntravel.ru/yandex-map/

dimik
28 января 2016, 07:29

В первой версии АПИ были проблемы с глобальными стилями (они перекрывали стили АПИ)

т.е. когда css пишут подобным образом:

 

table, td {

    ...

}

 

Вот так прямо на тэги вешать стили конечно плохо.

 

А что касается "серой карты", - даю 100% что у вас опять-таки чтото подобное в css написано

img {    max-width: 100%;}
dimio-blog
28 января 2016, 07:29

Спасибо, помогло! Теперь буду бороться с "расплывающимися" метками на карте. Тоже в CSS дело?

А не подскажете, где почитать про то, как правильно сделать CSS?

dimik
28 января 2016, 07:29

Да, в css. Причина находится за полминуты в firebug-е

 

 

А не подскажете, где почитать про то, как правильно сделать CSS?

Есть много техник, например можно почитать про верстку независимыми блоками

 

Но главное не используйте в качестве идентификаторов имена тэгов и id, 

вот собственно и всё

Кстати АПИ 2.0 не имеет подобных проблем (верстка там сделана на кастомных тэгах).

Рекомендую Вам обновиться

dimio-blog
28 января 2016, 07:29

Спасибо за помощь!

 

existed2012
28 января 2016, 07:29

Помогите пожалуйста, вставляю код в материал (cms modX), все перепробовал, но карта так и не показывается((( Буду очень признателен!

 

existed2012
28 января 2016, 07:29

Помогите пожалуйстаа!!! Все перепробовал, но карта так и не показывается.. (ModX)

Ник Фантом
28 января 2016, 07:29

Можете помочь?

Задача:
Имеется одностраничный сайт (html/css/js).
Встроил в сайт Яндекс-карту.
Теперь каждый раз, когда захожу на сайт, меня сразу перекидывает на сайт Яндекс-карт. Не пойму, почему идёт переадресация.
Вопрос:
Как избежать этой переадресации?

yarrar
28 января 2016, 07:29

В последних версиях wordpress при использовании плагина от Mee не отображаются элементы управления на карте. Тут есть решение.

Сергей delphinpro
28 января 2016, 07:29

ссылка rodlex.narod2.ru/css-problems.html не работает

dimik
28 января 2016, 07:29

Используйте версию АПИ 2.0 у нее нет этих проблем с версткой

Сергей delphinpro
28 января 2016, 07:29

проблемы с версткой я и сам решил. 
Просто, думаю, следует поправить топик.

dimik
28 января 2016, 07:29

narod.ru уже закрылся, а АПИ 1.0 мы больше не поддерживаем.

Думаю что исходники уже потерялись. Мы наверное удалим эту статью, спасибо за сообщение.

poleostro
28 января 2016, 07:29

А у меня почему-то простые объекты добавляются на карту, например, балун, а круг, прямоугольник, кластеры и т.п не появляются.

Беру любой пример из песочницы копирую весь код (HTML + JS), например, создание кластеров, вставляю на созданную страницу html, запускаю в браузере, а ничего не выводиться. Делаю это на локальном ПК, не в CMS. А простой код из примера "быстрый старт" все работает.

Что такое может быть?

dimik
28 января 2016, 07:29

Надо явно указывать протокол при подключении АПИ (http)

так как в примерах в песочнице используется протокол по умолчанию, а при подключении из локального файла он будет file://

the.carroty.beard
28 января 2016, 07:29

Приветствую!

Вопрос: Как задать высоту для карты исходя из размеров экрана?

Пример: 

div.menu.style=width=100% height=50px

div.leftbar.style=width=200px height=100%

div.map.style=width=auto height=auto

 

Пояснение: Есть верхнее меню, высотой 50px, есть некий сайдбар, шириной 200px и высотой 100%, мне нужно чтобы карта занимала все оставшееся пространство справа от сайдбара как по ширине, так и по высоте экрана. Как это сделать? Стиль для блока с картой width=100% кушается только если указана статичная высота в px, если указать height=100% то высота блока становится 0, что не позволяет отобразить карту.

dimik
28 января 2016, 07:29

надо выставить высоту родителю контейнера карты, видимо она сейчас = 0

the.carroty.beard
28 января 2016, 07:29

В таком случае, высота карты все равно будет фиксированной. Скажем, я поставил высота контейнера родителя 900px, на моем экране она будет занимать весь экран, без полосы прокрутки, но при меньшем разрешении, скажем 1366х768 появится полоса прокрутки. Поэтому нужно сделать так, чтобы карта занимала по ширине все пространство -200px, а по высоте все пространство, -50px.


Для наглядности, так должно быть при любом разрешении экрана.

dimik
28 января 2016, 07:29

Насколько я знаю проценты расчитываются исходя из размеров ближайшего containing блока и так по цепочке вверх до body (которому тоже надо прописать height: 100%)

 

Вы можете использовать абсолютное позиционирование блока карты и задать св-ва top и bottom, при этом высота карты не будет фиксированной.

the.carroty.beard
28 января 2016, 07:29
То что нужно! Большое спасибо за помощь!
Евгений
28 января 2016, 07:29

Помогите пожалуйста. Проблема с картами на странице http://gazel-m.ru/?page_id=112/ 

Не отображаются "+" и "-" в масштабе и другие иконки тоже отображаются некорректно

 

 

 

 

dimik
28 января 2016, 07:29

проблема в ваших css-стилях (лучше не делать их глобальными)

Если убрать эти стили у параграфа, должно полечиться

p {
  1. margin-bottom: 1em;
  2. text-indent: 2em;
}
Евгений
28 января 2016, 07:29

Огромное спасибо!

Евгений
28 января 2016, 07:29

помогло

donika.valera
28 января 2016, 07:29

http://metiz.nethammer.com.ua/contacts/

слево гугль карта и все ок, справо яндекс -серый экран.

что делать? это какие-то CSS стили его перекрывают?

Simon Logic
28 января 2016, 07:29

Страница http://rodlex.narod2.ru/css-problems.html уже выдает 404.

Вася
28 января 2016, 07:29

добрый день ребята посмотрите в чем может быть проблема перепробывал все???

joomla 1.5

Интерактивная карта пустая!!!

 вот тут

http://www.newsat-spb.ru/remont-sputnikovix-resiverov-tyunerov-v-sankt-peterburge.html

veronika.1998.86
4 декабря 2018, 14:14
https://tech.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/router данная карта не работает, выдает ошибку scripterror
Maps API
4 декабря 2018, 16:02
veronika.1998.86,
напишите, пожалуйста, нам в техподдержку подробнее со скриншотом ошибки
Владимир М.
16 мая 2019, 20:37
http://zhaloba.online/instancii.html Карты ведут себя неадекватно - отображаются не на всех страницах, на определенной странице не отображается, но после нескольких обновлений - вуаля, а потом снова пусто. На аналогичных проектах с аналогичной версткой все ок. Может, доменная зона..?
nkurgin
25 мая, 15:28
В главе про wordpress указан способ сломать все свои статьи ради правильной работы карты. Беспощадный российский бизнес