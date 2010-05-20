Проблемы при использовании API Яндекс.Карт и их решения

На данной странице собраны советы по решению некоторых проблем, связанных с использованием API Яндекс.Карт.

В данном разделе обсуждаются проблемы, связанные с конфликтами CSS-стилей, в результате которых карта или объекты на ней отображаются неверно.

Если вы знаете еще о каком-то подводном камне при использовании вышеперечисленных или других CMS, то напишите об этом в комментариях. Обо всех плагинах и модулях, не упомянутых в обзоре, также нам пишите. Мы обязательно добавим это в обзор.

Рассмотрены популярные бесплатные CMS и модули по работе с Яндекс.Картами. Освещены проблемы, которые могут возникнуть при вставке кода карт в эти CMS.

Проблемы с картой при использовании CMS

Первоначально мы решили осветить работу с такими CMS, как Drupal, Wordpress, Joomla и систему Ucoz. В сумме они занимают более 80% рынка бесплатных CMS по данным компании iTrack. DataLife Engine решили не учитывать, т. к. полная версия этой CMS - платная.

Пожалуйста, учтите, что даже, проблемы у всех CMS схожие, поэтому даже если вашей CMS нет в списке, то прочитайте этот обзор полностью!

В качестве основной задачи, принятой в данном обзоре, является вставка Яндекс.Карты на страницу без использованием или с использованием дополнительных плагинов/модулей. JavaScript-код, показывающий карту, был получен из инструмента "Конструктор схем проезда".

На настоящий момент список расмотренных CMS следующий:

Drupal

Drupal — один из представителей CMS. Drupal может быть использован для построения самых разных типов сайтов. В базовой поставке возможности движка наиболее хорошо подходят для построения интернет-сообществ: новостных и форумных сайтов, персональных и коллективных блогов и подобных вещей, где основная задача — не потеряться в массе регулярно поступающих материалов, иметь возможность их структурировать и архивировать для легкого доступа в будущем. Функционал наращивается дополнительными модулями, которые можно доустанавливать по мере необходимости. (drupal.ru)

Используемая версия в обзоре: 6.16

WordPress

WordPress — CMS с открытым исходным кодом, распространяемая под GNU GPL. Написан на PHP, в качестве базы данных использует MySQL. Сфера применения — от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов и даже интернет-магазинов. Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет конструировать практически любые проекты (википедия).

Используемая версия в обзоре: 2.9.2

Joomla

Joomla! (бывшая Mambo) – система управления содержимым, написанная на языках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища базу данных MySQL. Является свободным программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL. CMS Joomla! включает в себя различные инструменты для изготовления веб-сайта. Важной особенностью системы является минимальный набор инструментов при начальной установке, который дополняется по мере необходимости. Это снижает загромождение административной панели ненужными элементами, а также снижает нагрузку на сервер и экономит место на хостинге (википедия).

Используемая версия в обзоре: 1.5.17

SaaS платформа uCoz

uCoz – это SaaS платформа, включающая в себя хостинг и систему управления сайтом. uCoz работает по принципам Web 2.0 и позволяет создавать сложнейшие проекты с необычайной простотой и скоростью (ucoz.ru).

Вставить JavaScript легко во строенном редакторе, никаких проблем не наблюдается. Главное включить html-теги и отключить вставку автопереносов.

Решение проблем с версткой

С помощью css-стилей можно произвольным образом изменить внешнее оформление любых элементов, отображенных на веб-странице.

Мы рекомендуем при обнаружении конфликта стилей заменять более общие стили (например, которые заданы для всех таблиц), более частными (для таблицы с определенным классом или идентификатором).

Например, этот стиль приведет к растягивнию балуна:

table { width : 100% }

Его лучше заменить, например, на такой:

table.myTable { width : 100% }

Полный список конфликтов и их причин приведен на отдельной странице

http://rodlex.narod2.ru/css-problems.html