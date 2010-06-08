Определение объектов на видимой части карты

Доброго времени суток!

Все добавленные оверлеи представляют из себя собственно div наложенный поверх карты. Отсюда следует что можно ему задать id.

Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь обратится только к оверлеям, находящимся на видимой части карты?

Более конкретно ситуация такова:

Я загружаю карту. Сразу же добавляю предположим 100 оверлеев. После в форме ввожу адрес и нажимаю "Найти". На карте происходят перемещения к нужному адресу с изменением масштаба. В видимой области отображаются 3 оверлея. Собственно к ним и нужно обратится )