API Яндекс.Карт в CMS 1С-Битрикс

Компания "1С-Битрикс" включила компонент на основе API Яндекс.Карт в свои программные продукты. Теперь пользователи системы "1С-Битрикс: Управление сайтом" смогут устанавливать Яндекс.Карты на свои веб-страницы, используя интерфейс "Битрикса".
Размещать Яндекс.Карты на сайтах под управлением "1С-Битрикса" можно без ручного редактирования кода страниц сайта. Достаточно в интерфейсе "1С-Битрикса" перетащить компонент "Яндекс.Карты" на любое место любой страницы, настроить внешний вид карты по своему вкусу - и она появится на сайте. Компонент <Яндекс.Карты> доступен всем пользователям "1С-Битрикса" (те, кто уже пользуется продуктами "1С-Битрикс", получат компонент "Яндекс.Карты" при очередном обновлении системы управления сайтом).
"API Яндекс.Карт - готовое решение для создания геоинформационных сервисов, - говорит Леонид Шныр, менеджер по маркетингу компании "Яндекс". - Мы уверены, что оно будет полезно разработчикам, использующим конструктор сайтов "1С-Битрикс"".
В ближайшее время Яндекс и компания "1С-Битрикс" планируют провести ряд совместных семинаров, посвященных программным продуктам "1С-Битрикс" и API Яндекс.Карт. Анонсы семинаров будут опубликованы в Клубе разработчиков API Яндекс.Карт.
На данный момент это можно сделать, только используя компонент bitrix:map.yandex.system и API карт. Именно для этого и нужен параметр "Идентификатор карты". Если он указан, то к объекту карты можно получить доступ вот так: var obMap = window.GLOBAL_arMapObjects['идентификатор_карты']. И в дальнейшем использовать API с этим объектом. Если тема окажется востребованной, реализуем штатно.
Битрикс сильно шагнул вперед с доработкой своего модуля. В инфоблоке появилось такое свойство как привязка к Яндекс. Карте. Теперь не нужно напильника, чтобы привязать карту к для различных элементов каталога формата index.php?ELEMENT_ID=#ELEMENT_ID#. Все делается элементарно без знания основ программирования. Но пока не удается им настроить представление карты как здесь http://www.b2bmarket.info/about/contacts.php
С помощью привязки к Яндекс. Карте можно пока добиться только такого результата http://www.b2bmarket.info/partners/companies.php?ELEMENT_ID=12988.
Т.е. не сохраняется масштаб карты, ставится только точка без возможности добавления текстового сообщения на этой точке. Разработчик в своем блоге http://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/dev/674.php пишет, что "Пока что, основной недостаток этого функционала заключается в том, что мы никак не можем настроить внешний вид отображения карты в публичной части сайта. Но в будущем сможем. "
Соответственно, очень ждем. Очередной раз утверждаюсь, что сделал правильный выбор CMS.