Клуб API Карт

Клуб API Карт

API Яндекс.Карт в CMS 1С-Битрикс

Пост в архиве.
Компания "1С-Битрикс" включила компонент на основе API Яндекс.Карт в свои программные продукты. Теперь пользователи системы "1С-Битрикс: Управление сайтом" смогут устанавливать Яндекс.Карты на свои веб-страницы, используя интерфейс "Битрикса". Размещать Яндекс.Карты на сайтах под управлением "1С-Битрикса" можно без ручного редактирования кода страниц сайта. Достаточно в интерфейсе "1С-Битрикса" перетащить компонент "Яндекс.Карты" на любое место любой страницы, настроить внешний вид карты по своему вкусу - и она появится на сайте. Компонент <Яндекс.Карты> доступен всем пользователям "1С-Битрикса" (те, кто уже пользуется продуктами "1С-Битрикс", получат компонент "Яндекс.Карты" при очередном обновлении системы управления сайтом). "API Яндекс.Карт - готовое решение для создания геоинформационных сервисов, - говорит Леонид Шныр, менеджер по маркетингу компании "Яндекс". - Мы уверены, что оно будет полезно разработчикам, использующим конструктор сайтов "1С-Битрикс"". В ближайшее время Яндекс и компания "1С-Битрикс" планируют провести ряд совместных семинаров, посвященных программным продуктам "1С-Битрикс" и API Яндекс.Карт. Анонсы семинаров будут опубликованы в Клубе разработчиков API Яндекс.Карт.
7 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
b2bmarketinfo
28 января 2016, 09:10
Идея хорошая, а главное востребованная. Но как это работает? Хочется доработать справочник предприятий http://www.b2bmarket.info/partners/companies.php, чтобы на странице о предприятии также отображалась карта проезда. Идеальный вариант (№1) которого хочется добиться этот http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=2000&mapX=4214427&mapY=7462777&scale=10&descx=4214427&descy=7462777&text=1-%D0%B9%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80.%2C%202 ну или на худой конец этот вариант (№2) http://adresa.yandex.ru/search.xml?region=1&company=5413170 . Можно ли это сделать посредством компонента bitrix:map.yandex.view? Непонятно назначение поля Идентификатор карты. Техподдержка Bitrix на запрос что же нужно вводить в поле идентификатор карты? Ответила "Любой идентификатор (содержащий символы и/или цифры), уникальный в пределах страницы. но, по словам разработчика функционала, лучше не использовать чисто числовые (т.е. "123") идентификаторы." Вопросы: 1. Можно ли вывести карту с фото здания. Ссылка №1. 2. Для чего поле Идентификатор карты?
makssidorenko
28 января 2016, 09:10
На данный момент это можно сделать, только используя компонент bitrix:map.yandex.system и API карт. Именно для этого и нужен параметр "Идентификатор карты". Если он указан, то к объекту карты можно получить доступ вот так: var obMap = window.GLOBAL_arMapObjects['идентификатор_карты']. И в дальнейшем использовать API с этим объектом. Если тема окажется востребованной, реализуем штатно.
b2bmarketinfo
28 января 2016, 09:10
Битрикс сильно шагнул вперед с доработкой своего модуля. В инфоблоке появилось такое свойство как привязка к Яндекс. Карте. Теперь не нужно напильника, чтобы привязать карту к для различных элементов каталога формата index.php?ELEMENT_ID=#ELEMENT_ID#. Все делается элементарно без знания основ программирования. Но пока не удается им настроить представление карты как здесь http://www.b2bmarket.info/about/contacts.php С помощью привязки к Яндекс. Карте можно пока добиться только такого результата http://www.b2bmarket.info/partners/companies.php?ELEMENT_ID=12988. Т.е. не сохраняется масштаб карты, ставится только точка без возможности добавления текстового сообщения на этой точке. Разработчик в своем блоге http://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/dev/674.php пишет, что "Пока что, основной недостаток этого функционала заключается в том, что мы никак не можем настроить внешний вид отображения карты в публичной части сайта. Но в будущем сможем. " Соответственно, очень ждем. Очередной раз утверждаюсь, что сделал правильный выбор CMS.
Владислав
28 января 2016, 09:10

прошло 6 лет. Привязка к карте ни на йоту не изменилась, по-прежнему функционал никуда не годен. вы еще не разочаровались в выборе CMS?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 09:10

Боюсь, что мои дети будут читать этот тред, но ситуация не измениться.

Есть решения из маркетплейса, но любое такое решение это большой риск.

vrn404
20 июня 2017, 18:31
 Думаю, что еще и дети твоих детей тоже))))
Potapchik1
17 марта, 11:53
Да, вы правы. Ничего не поменялось до сих пор)