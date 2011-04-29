Static API и Windows приложение (C++)

Делаю просмотрщик карт с кешированием уже полученых кусков и отображением своих объектов (точки, линии поверх полученного растра). Но возникла проблема с корректным отображением точек.

Получаю растр №1 указанием цетральной точки и размера в градусах, например

"http://static-maps.yandex .ru/1.x/?ll=44,44&spn=0.1 ,0.1&l=map&key= ";

Всё Ок получаю раст и рисую точку (точка там где должна быть). Сохраняю раст в файл, где в имени пишу координаты левого верхнего угла и правого нижнего угла в МЕТРАХ (функция GeoToMercator)

Дальше хочу нарисовать ломанную линию. Задаю набор точек (долгота, широта). Нахожу MAX и MIN долгот и широт, и по ним вычисляю центральную точку и размер карты. Получаю и сохраняю карту с привязкой в метрах. Но когда на этом растре отображаю точку (44, 44) она уезжает.

Так вот собственно вопрос: к чему лучше привязать растр? я думал к земле в метрах универсально.