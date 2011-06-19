Клуб API Карт

Клуб API Карт

Как сделать href ссылку на карту с заранее указанной меткой?

Пост в архиве.

Всем доброго времени суток!

Вопрос в следующем: зная координаты объекта, я хочу сделать на своем сайте ссылку на яндекс карты (или на народную карту), при открытии которой на месте этого объекта будет висеть и метка-балун. Возможно ли это сделать, используя только ссылку и не прибегая к API?

Вот пример:

http://maps.yandex.ru/?ll=30.373136,60.006291&spn=0.067205,0.018782&z=15&l=map,stv,pht

Такая ссылка открывает карту в нужном месте и с нужными опциями (фотографии), но при этом я никак не могу указать в ссылке объект, который надо подсветить маркером. Возможно ли это?

Заранее спасибо, друзья.

7 комментариев
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dimik
28 января 2016, 05:58

в правом верхнем углу

"ссылка на карту"

пример:

http://maps.yandex.ru/-/CBQ8FUmX

svetlanovsky-43
28 января 2016, 05:58

Боюсь, вы меня немного не поняли.

Мои исходные данные - это только координаты longlat объекта, на яндекс картах он может и не быть отмечен как дом (если это спортивная площадка или строящееся здание к примеру).

В вашей ссылке, которая развернуто выглядит так:

http://maps.yandex.ru/?text=Россия, Москва, улица Льва Толстого&sll=37.585916,55.734516&sspn=0.032932,0.018581&ol=geo&oll=37.585916,55.734516&ll=37.585916,55.734855&spn=0.067205,0.021163&z=15&l=map

помимо собственно координат есть и название маркера-балуна, url-кодированное. Я пробовал просто подставлять в такие ссылки свои собственные координаты (параметры sll, oll, ll), но удавалось лишь центрировать карту по координатам, произвольные же точки на карте не подсвечивались...

dimik
28 января 2016, 05:58

вы можете отметить все нужные объекты в своих пользовательский картах 

на maps.yandex.ru?um (нужно быть залогиненным на яндексе)

и получить ссылку на любую такую карту с любым объектом

подробнее

vbutaev
4 октября, 17:15
svetlanovsky-43,
 https://tech.yandex.ru/maps/staticapi/doc/1.x/dg/concepts/map_center-docpage/
svetlanovsky-43
28 января 2016, 05:58

P.s: при вставке ссылки в этот форум яндекс ее url-декодировал, так что не удвиляйтесь, что в ней видны русские буквы.

shabanovtg
6 сентября 2016, 12:55
может быть так подойдет
https://maps.yandex.ru/?text={{location.lat}}+{{location.lng}}
v.polozowsky2012
20 сентября 2018, 11:28
В поиске Карт нужно задать ваши кардинаты (ширина, долгота) скопировать ссылку и в путь