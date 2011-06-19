Как сделать href ссылку на карту с заранее указанной меткой?

Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем: зная координаты объекта, я хочу сделать на своем сайте ссылку на яндекс карты (или на народную карту), при открытии которой на месте этого объекта будет висеть и метка-балун. Возможно ли это сделать, используя только ссылку и не прибегая к API?
Вот пример:
http://maps.yandex.ru/?ll
Такая ссылка открывает карту в нужном месте и с нужными опциями (фотографии), но при этом я никак не могу указать в ссылке объект, который надо подсветить маркером. Возможно ли это?
Заранее спасибо, друзья.