Как сделать href ссылку на карту с заранее указанной меткой?

Всем доброго времени суток!

Вопрос в следующем: зная координаты объекта, я хочу сделать на своем сайте ссылку на яндекс карты (или на народную карту), при открытии которой на месте этого объекта будет висеть и метка-балун. Возможно ли это сделать, используя только ссылку и не прибегая к API?

Вот пример:

http://maps.yandex.ru/?ll =30.373136,60.006291&spn= 0.067205,0.018782&z=15&l= map,stv,pht

Такая ссылка открывает карту в нужном месте и с нужными опциями (фотографии), но при этом я никак не могу указать в ссылке объект, который надо подсветить маркером. Возможно ли это?

Заранее спасибо, друзья.