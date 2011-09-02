- Сервис поиска оптимального маршрута по России и Белоруссии на электричках
- Подбор оптимального маршрута между станциями различных регионов России и Белоруссии на электричках с минимальным временем пересадок и без ограничения времени поездки и количества пересадок
- пример прокладки маршрута Москва-Курск
- Сервис в первую очередь предназначен для пассажиров-льготников, имеющих
право на бесплатный или частично оплачиваемый проезд на поездах
пригородной зоны, а также людей, желающих сэкономить на проезде в ущерб
комфорту: (пенсионеры, инвалиды, студенты, учащиеся, путешественники-экстремалы и пр.)
- можно выбирать категории поездов (пригородные, местные, экспрессы и т.д.), а так же день выезда
- каждый вариант маршрута выделяется отдельным цветом
- в плане - версия для PDA, отметка пользовательскими метками пунктов начала/конца маршрутов и пунктов пересадки
По России и Белоруссии на электричках
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2 сентября 2011, 11:13