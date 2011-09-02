Клуб API Карт

Клуб API Карт

По России и Белоруссии на электричках

Пост в архиве.
  • Сервис поиска оптимального маршрута по России и Белоруссии на электричках
  • Подбор оптимального маршрута между станциями различных регионов России и Белоруссии на электричках с минимальным временем пересадок и без ограничения времени поездки и количества пересадок
  • пример прокладки маршрута Москва-Курск
  • Сервис в первую очередь предназначен для пассажиров-льготников, имеющих
    право на бесплатный или частично оплачиваемый проезд на поездах
    пригородной зоны, а также людей, желающих сэкономить на проезде в ущерб
    комфорту: (пенсионеры, инвалиды, студенты, учащиеся, путешественники-экстремалы и пр.)
  • можно выбирать категории поездов (пригородные, местные, экспрессы и т.д.), а так же день выезда
  • каждый вариант маршрута выделяется отдельным цветом
  • в плане - версия для PDA, отметка пользовательскими метками пунктов начала/конца маршрутов и пунктов пересадки
4 комментария
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vaddoo
28 января 2016, 05:45

Проект очень интересный. Но достаточно аскетичное описание не дает возможности разместить его в качестве примера на нашем сайте.

 

Не могли бы вы подробнее написать о том, как пользуются картами на вашем проекте, как вы реализовывали техническую часть и т.д.?

ovall
28 января 2016, 05:45
Да, к сожалению, мне проще сделать сервис, чем его описание :)
Поскольку вариантов проезда (на примере того же маршрута Москва-Курск) может быть великое множество, то для выбора оптимального маршрута из предложенных без карт просто не обойтись. Визуализация трассы значительно облегчает выбор. К настоящему времени получено более десятка писем с благодарностями как от отдельных пассажиров-льготников, так и от общественных организаций, которые занимаются отправкой на лечение в другие города больных и инвалидов. В соответствие с законодательством проезд на пригородных поездах пенсионеров и лиц, следующих к месту лечения и обратно, бесплатен. А сервис поиска оптимального маршрута помогает подобрать маршрут движения с минимальным временем ожидания пересадки, что в совокупности позволяет не только сэкономить на поездке, но и сократить ее время.
На карте маршрута пункты пересадок открываются в балуне, через который можно перейти на страницу расписаний по этому пункту - можно посмотреть, когда будет следующий поезд, если нужно  задержаться в пути.
По технической части ничего особенного нет. С АПИ я разобрался, использовал рекомендованные способы вывода полигонов и меток. Алгоритм расчета оптимального маршрута используется собственный и он постоянно совершенствуется. Стандартные алгоритмы не подошли - в них не учитывается "стыковка" электричек на станции пересадок, да и много других моментов не учитываются. Координаты остановочных пунктов хранятся в базе данных. Для скорости вывода полигоны маршрутов поездов тоже рассчитаны заранее и хранятся в базе.
vaddoo
28 января 2016, 05:45

А у вас еще есть проекты с картами? Или другими технологиями Яндекса?

Михаил
11 апреля, 15:19
это не сервис, а непрофессиональная реклама. Уровень 90-х годов каменного века