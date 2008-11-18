О "мышином зуме" и других способах масштабирования

Нам очень часто задают вопрос "Почему отключено масштабирование колесиком мыши и можно ли его включить?".
Масштабирование колесиком мыши было выключено по умолчанию, потому что при просмотре страниц пользователи часто пользуются колесиком мыши для прокрутки страницы. Если курсор попадет на карту, то при движении колесика мыши вместо того, чтобы проскролить страницу, будет масштабировать карту. Такое поведение скролинга может вызвать у пользователя недоумение.
Чтобы включить масштабирование колесиком мыши нужно у объекта карты вызывать метод enableScrollZoom(), отключить его можно соответственно методом disableScrollZoom().
Администраторы сайта могут дать пользователям несколько способов изменения масштаба карты:
- изменение масштаба карты посредством выделения области на карте правой кнопкой мыши (по умолчанию включен)
- кнопка "увеличить" на панели управляющего элемента YMaps.ToolBar и элементы YMaps.Zoom и YMaps.SmallZoom (по умолчанию при создании объекта карты управляющие элементы не добавляются);
- двойной щелчок мыши (включен по умолчанию, включается с помощью метода enableDblClickZoom(), а отключается – методом disableDblClickZoom());
- колесико мыши (выключено по умолчанию, включается с помощью метода enableScrollZoom(), а отключается – методом disableScrollZoom());
- горячие клавиши (выключены по умолчанию, включается с помощью метода enableHotKeys(), а отключается – методом disableHotKeys()).
Горячие клавиши управления картой (фокус должен быть на карте):
"+" и “-" на цифровой клавиатуре – увеличение и уменьшение масштаба соответственно;
"+" и “-" на цифровой клавиатуре – увеличение и уменьшение масштаба соответственно;
стрелки – перемещение карты.
Горячие клавиши для управляющего элемента YMaps.Zoom (фокус должен быть на нем):
"+" и “-", стрелки вверх и вниз – перемещение ползунка на одно деление вверх и вниз соответственно;
“Home” и “End” – перемещение ползунка в начало/конец шкалы.