Signsign.ru – онлайн карта дорожных знаков Российской Федерации

Что же такое Signsign?

Signsign.ru – этот сайт представляет собой онлайн карту дорожных знаков России и соседних государств.

Данный проект может быть интересен не только начинающим, но и опытным автолюбителям, автостоперам, дальнобойщикам, а также туристам, находящимся или собирающимся посетить города России и соседних государств.

Изменение размещения знаков на дорогах и отображение этого на онлайн карте осуществляется посетителями сайта, которые принимают непосредственное участие в жизни проекта, помогая изменять и добавлять данные о знаках на карте.

Как это работает?

Дорожные знаки добавляются на онлайн карту в разделе "Добавить метку".

Для того что бы добавить знак (знаки) нужно подойти к месту расположения знака с вашим мобильным устройством и кликнуть на "Определение местоположения" (иконка с синими радиоволнами). Затем убедиться, что координаты определены верно и нажать "Да".

Корректность ввода формата координат подтверждается зелеными галочками. Целая и дробная часть должны быть разделены точкой, после точки должно идти не меньше 4 знаков.

После чего требуется выбрать картинки с символикой тех знаков, которые Вы хотите добавить.

Если вы по какой то причине выбрали не тот знак(знаки) можно воспользоваться кнопкой сброса (иконка с вопросиком) рассположенной с боку от строки выбора знаков.

и нажать кнопку "Добавить", если добавление прошло успешно, то Вы увидите следующее сообщение:

После того как другие пользователи подтвердят, что знак добавлен верно, он автоматически появится на карте. Подтверждение в настоящий момент происходит следующим образом, когда несколько пользователей добавляют знак(знаки) расположенные приблизительно по одним и тем же координатам, то счетчик валидности данного знака увеличивается и когда достигает определенного порога(в настоящий момент 50 добавлений), то знак автоматически появляется на карте, так же если пользователи сообщают об ошибке и счетчик ошибок данного знака достигает определенного порога знак удаляется с карты.

Как это выглядит?

Скриншот добавленного знака с его описаниемо

Детали реализации

Использованы следущие объекты из документации «API Яндекс.Карт», такие как:

геотаргетинг

менеджер объектов

собственные стили значков

собственный слой карт

обработка событий карты

и многое другое.

В настоящее время идет доработка с возможностью добавления знака по клику мышки для десктопных пользователей и авторизация пользователей через твиттер, вконтакте и т.д. для возможности видеть и радоваться, что такой то знак добавили именно они.

Для того, что бы не держать кучу объектов в памяти средствами ajax подгружаются только те объекты которые находятся в области видимости пользователя. Границы области видимости определяются средствами «API Яндекс.Карт»

жду Вашей критики и рекомендаций...