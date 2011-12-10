Клуб API Карт

Клуб API Карт

Signsign.ru – онлайн карта дорожных знаков Российской Федерации

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Что же такое Signsign?

 Signsign.ru – этот сайт представляет собой онлайн карту дорожных знаков России и соседних государств.
Данный проект может быть интересен не только начинающим, но и опытным автолюбителям, автостоперам, дальнобойщикам, а также туристам, находящимся или собирающимся посетить города России и соседних государств.

Изменение размещения знаков на дорогах и отображение этого на онлайн карте осуществляется посетителями сайта, которые принимают непосредственное участие в жизни проекта, помогая изменять и добавлять данные о знаках на карте.

Как это работает?

Дорожные знаки добавляются на онлайн карту в разделе "Добавить метку".

 

 

 Для того что бы добавить знак (знаки) нужно подойти к месту расположения знака с вашим мобильным устройством и кликнуть на "Определение местоположения" (иконка с синими радиоволнами). Затем убедиться, что координаты определены верно и нажать "Да".

Корректность ввода формата координат подтверждается зелеными галочками. Целая и дробная часть должны быть разделены точкой, после точки должно идти не меньше 4 знаков.

После чего требуется выбрать картинки с символикой тех знаков, которые Вы хотите добавить.

Если вы по какой то причине выбрали не тот знак(знаки) можно воспользоваться кнопкой сброса (иконка с вопросиком) рассположенной с боку от строки выбора знаков.

 и нажать кнопку "Добавить", если добавление прошло успешно, то Вы увидите следующее сообщение:

После того как другие пользователи подтвердят, что знак добавлен верно, он автоматически появится на карте. Подтверждение в настоящий момент происходит следующим образом, когда несколько пользователей добавляют знак(знаки) расположенные приблизительно по одним и тем же координатам, то счетчик валидности данного знака увеличивается и когда достигает определенного порога(в настоящий момент 50 добавлений), то знак автоматически появляется на карте, так же если пользователи сообщают об ошибке и счетчик ошибок данного знака достигает определенного порога знак удаляется с карты.

Как это выглядит?

Скриншот добавленного знака с его описаниемо

 

Детали реализации

Использованы следущие объекты из документации «API Яндекс.Карт», такие как: 

  • геотаргетинг
  • менеджер объектов
  • собственные стили значков
  • собственный слой карт
  • обработка событий карты
  • и многое другое.

В настоящее время идет доработка с возможностью добавления знака по клику мышки для десктопных пользователей и авторизация пользователей через твиттер, вконтакте и т.д. для возможности видеть и радоваться, что такой то знак добавили именно они.

Для того, что бы не держать кучу объектов в памяти средствами ajax подгружаются только те объекты которые находятся в области видимости пользователя. Границы области видимости определяются средствами «API Яндекс.Карт»

жду Вашей критики и рекомендаций...

37 комментариев
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nemo-q.dima
28 января 2016, 05:28

очень интересная задумка.

Думаю что актуальность и живучесть идеи была бы при законодательном обязательстве дорожников вносить подобную информацию. А так надежда только на фанатов, ну или вы "научите" программу распознавать образы и обрабатывать их соответствующи образом.

signsign.info
28 января 2016, 05:28

спасибо за поддержку

chimich
28 января 2016, 05:28

К сожалению, не нашел ни одного знака на карте. Поэтому сложно судить, как работает сервис. Особенно сидя в офисе. Поэтому в первую очередь нужно сделать какой-нибудь демо-район - выбрать участок и самим отметить все знаки на дорогах в пределах этого участка. И показывать его в качестве примера того, что должно быть.

 

А с точки зрения пользователя обязательно надо:

 - иметь возможность добавлять знаки, не выходя из машины. Определяем местоположение устройства, и даем возможность установить знак в любой точке поблизости от определенного положения. Ну, не совсем в любой точке, а только вдоль отмеченных на карте дорог.

 - особым образом отмечать и показывать временные знаки. Часто именно их появление на привычном маршруте - источник неприятностей. Кроме того, для временных знаков надо через какое-то время повторять проверку того, что знак все еще стоит.

 

Использование географических координат при добавлении метки - абсурдно. Вообще-то кажется вполне разумным, чтобы добавлять знаки можно было только на месте. Тогда интерфейс добавления знака будет доступен только для мобильных устройств. И это нормально. Если же хотите сделать, чтобы добавлять знаки можно было и из десктопных браузеров, то на форме добавления метки покажите карту, а не координаты.

 

На самом деле у меня вообще не получается ни добавить знак, ни "подтвердить" какие-то другие знаки. И в моем понимании это значит, что сервис не работает. И если это так, то вы поспешили его анонсировать. Ведь если он сейчас не работает, и сразу же не способен вовлечь людей в игру с ним, во второй раз мало кто им заинтересуется.

 

И еще. Как добавлять знаки, вы хотя бы на скриншотах, но показали. А как происходит "подтверждение" знаков другими пользователями, и сколько надо таких подтверждений, чтобы знак появился? Хорошо бы об этом тоже рассказать в разделе "О проекте".

 

Вообще же, идея очень хороша и полезна.

Удачи в реализации.

Если получится со знаками, дальше дело - за дорожной разметкой.

signsign.info
28 января 2016, 05:28

Cпасибо за Ваши комментарии и предложения.

В качестве демо данных Вы можете посмотреть адресса представленные ниже. Для этого Вам необходимо ввести в строке поиска :

ленинский проспект 75к1, санкт-петербург

вилоновская 60,самара

заельцовский бор, новосибирск - и прокрутить немного влево вниз по диагонали

 

В настоящий момент готовятся данный по большенству городов пока только центральные улици в ближайшее время данные будут постепенно добавляться.

также уже ведется работа по улучшению процесса добавления знаков как с мобильных так и с десктопных компьютеров.

 

По поводу Вашей проблемы с добавлением знаков прошу Вас уточнить версию вашего браузера и его название.

chimich
28 января 2016, 05:28

Всё, я почти понял, как оно работает. Сумел-таки нажать кнопку "Добавить". Браузер тут ни при чем. Это я вчера тупил и не мог понять, что означают оранжевые крестики у полей "широта" и "долгота". Думал, что кликнув по ним, можно очистить поле. То, что этого не происходит, списывал на то, что они не работают. А на самом деле они означают, что поле заполнено некорректно. Не сказал бы, что это очевидные подсказки.

Серые числа в этих полях я не воспринимал как подсказку, с какой точностью надо вводить координаты (хотя и посмеялся над выбором точки, на которые они указывают). Потому как девять десятичных знаков - это субмиллимитровая точность. Ни один прибор столько не даст.

А минимально необходимые четыре знака после запятой - наоборот, может быть недостаточно. При такой точности знак вполне может оказаться на другой стороне перекрестка.

В общем, теперь еще больше хочется, чтобы указывать положение добавляемого знака можно было просто кликом по  карте.

Ладно, это все было о хоть и вызванном интерфейсом, но моем тупизме.

 

Теперь еще пара слов о том, что не так на вашей стороне.

1. Выпадающий список "тип метки". Поскольку в метках у вас могут быть только знаки, это поле только мешает. И пока не появятся метки других типов, это поле вообще стоило бы убрать, а форму назвать "Добавление знака".

2. На форме "Добавить метку" нет иконки к кнопке "Сбросить". Это и на ваших скриншотах видно.

3. Кнопка внизу "Добавить метку". Название неверное. Тут нельзя использовать глагол "добавить". При нажатии на кнопку добавления не происходит. Это элемент навигации. Хоть оно и похоже на кнопку, но это скорее пункт главного меню. Соответственно и назвать ее надо как-нибудь иначе.

4. Дублирующиеся подписи. Из-за расположения меню внизу, на формах "Добавить метку" и "О проекте" вам пришлось делать заголовки, дублирующие пункты меню. Причем если на странице "О проекте" это еще не так бросается в глаза, то на странице "Добавить метку" это просто ад. Читаем наверху "Добавь знак в один клик", затем крупо "Добавить метку", внизу кнопка "Добавить", под ней - "Добавить метку". Зачем столько призывов, куда жать - легко можно запутаться.

5. Очень хочется видеть и иметь возможность редактировать добавленные мной знаки. Без этого невозможно самому заметить и исправить ошибку.

6. Что вам мешает раскрывать окно выбора знака побольше, чтобы не нужна была прокрутка? И хорошо бы еще как-то визуально отделить группы знаков друг от друга.

 

На форме добавления можно выбрать одновременно шесть знаков. Стало интересно, добавятся ли они все вместе и как будут расположены - вдоль дороги или "столбиком", вертикально один над другим.

vaddoo
28 января 2016, 05:28

Отличный проект! Опубликовал его в списке: http://api.yandex.ru/maps/solutions/?p=portal

 

У вас много проектов на основе наших карт?

signsign.info
28 января 2016, 05:28

Спасибо за публикацию.

По поводу проектов, основной этот, есть еще один с игрушкой на основе Яндекс.Карт, но я пока его отложил, решили нормально сделать этот.

vaddoo
28 января 2016, 05:28

Вы для себя разрабатываете или делаете проекты на заказ?

signsign.info
28 января 2016, 05:28

Данный проект разработан для себя и надеюсь для других автолюбителей.

vaddoo
28 января 2016, 05:28

Я не про данный проек, а вообще.

signsign.info
28 января 2016, 05:28

Прошу прощения, не было возможности ответить на Ваш вопрос раньше. Да разрабатываю для себя с целью приобрести опыт вэб разработки.

signsign.info
28 января 2016, 05:28

Друзья я доработал способ отображения знаков на карте, прошу высказывать Ваши пожелания и предложения.

А так же у кого на какой версии браузера не работает корректное отображение знаков, для этого требуется зайти на www.signsign.ru и ввести в поиске "новосибирск кутателадзе"

Подробности новости тут :

 http://www.signsign.ru/blog/2012/03/08/otobrazhenie-dorozhnyx-znakov.html 

bmstechnologies
28 января 2016, 05:28

Здорово стало! Лично мне обновление очень понравилось, продалжайте в том же духе.

А куда отписываться об поддержке браузера?

Google Chrome 17.0.963.79 m - работает

IE 9.0.8112.16421 - работает

 

 

signsign.info
28 января 2016, 05:28

Спасибо! Буду стараться :)

а для желающих помощь, сюда отписываться не знаю будут модераторы против или нет, можно в комментариях к новости.

Spirinoid
28 января 2016, 05:28

Мне тоже понравилась идея проекта. Еще было бы удобно добавить разворачивание карты на весь экран, а не фиксированный размер как сейчас.

У меня кстати стоит Opera 11.10 и тоже работает

signsign.info
28 января 2016, 05:28

Спасибо за поддержку! Я сейчас вообще думаю в целом над изменением интерфейса, так как если судить по статистике больше пользуются десктопной версией приложения, чем через мобильные устройства. Так что это обязательно будет, после того как доделаю удобное добавление знаков без перепрыгивания между пунктами меню и их поворотом.

Spirinoid
28 января 2016, 05:28

opera mini на нокии 5800 тоже работает нормально  с поворотами знаков , но из-за того что размеры фиксировнные у карты, не влезает в экран и отображается кнопки  не полностью. Голосую за резиновый дизайн карты:)

signsign.info
28 января 2016, 05:28

а можно как-нибудь скриншот заполучить или фотографию этого не влезания?

Spirinoid
28 января 2016, 05:28

да конечно отправила фото на info [at] signsign.ru

signsign.info
28 января 2016, 05:28

спасибо

signsign.info
28 января 2016, 05:28

А в целом какие есть предложения по поводу изменения интерфейса? Удобно ли тыкать по кнопкам? или удобнее меню расположить как-нибудь по другому?

signsign.info
28 января 2016, 05:28

Сделал доработки по отображению знаков и обновил картинки для онлайн атласа .

Подбробности можете посмотреть тут

http://signsign.ru/blog/2012/03/08/otobrazhenie-dorozhnyx-znakov.html

и тут

http://signsign.ru/blog/2012/03/01/onlajn-atlas-dorozhnyx-znakov.html

signsign.info
28 января 2016, 05:28
Улучшено отображение информации о дорожном знаке при клике на него, теперь это стало выглядеть более читабельно, подробности как всегда в рубрике Новости проекта тут
http://signsign.ru/blog/2012/05/27/opisanie-znakov-dorozhnogo-dvizheniya.html
varalt
28 января 2016, 05:28

Идея очень интересная, но, боюсь, будет очень медленно наполняться база о расположении знаков, т.к. мало народу знает о ней... Ещё медленнее будут эти знаки появляться...

Я кое-какие знаки добавил на карту своего города, но не думаю, что знаки вообще появятся...

Но такие карты бы очень пригодились не только обычным водителям, но и начинающим водителям!

signsign.info
28 января 2016, 05:28
Спасибо Вам за помощь в добавлении знаков.
Вы правы если привлечь больше водителей и просто желающих помочь, то обновление пройдет шустрее. Над этим тоже работаем.
Что касается Ваших знаков, то в ближайшее время они появятся, так как контроль присутствия и корректности тех или иных добавленных знаков еще проводится нашими администраторами по пере возможности по различным источникам, например с записей видеорегистраторов, которых сейчас в интернете предостаточно.
onedesigndirect
28 января 2016, 05:28

Насколько я понял, знаки появятся после 50 добавлений/подтверждений.
Это может быть актуально для больших городов, где много пользователей. Но в маленьких этот порог может и не превыситься.

signsign.info
28 января 2016, 05:28

Вы правы в настоящий момент этот порог как раз колеблется от 50 до 100 подтверждений. В ближайшее время готовимся выпустить обновление, где практически полностью изменен алгоритм отображения и добавления знаков. А также стало более удобным работа с картой с мобильных устройств.

Александр Орлов
28 января 2016, 05:28

А как проверить законность установки знака в указанном месте?

signsign.info
28 января 2016, 05:28

Обратиться в ГИБДД с запросом

actuosus
28 января 2016, 05:28

Планируете выгрузку в OSM?

signsign.info
28 января 2016, 05:28

сейчас готовим большой релиз по функционалу, после него займемся экспортом в различные системы

Xalgalrin
28 января 2016, 05:28

Здравствуйте! Вчера добавила кучу знаков по Уфе. Сдаю на права, чтоб лучше ориентироваться на дороге.Сколько по времени будут утверждаться знаки?

signsign.info
28 января 2016, 05:28

Здравствуйте! Спасибо что заинтересовались нашим проектом. Утверждение знаков модераторами занимает от нескольких часов до нескольких дней.

rustarm
6 июля 2016, 11:47
Добрый день! В приложении из Google Play "RoadAR антирадар и регистратор" реализовано распознавание знаков, вот бы подружить его и Ваш сервис, чтобы знаки добавлялись в автоматическом режиме с помощью GPS!
Николай Димитров
25 октября 2018, 09:51
Отличная идея. Особенно если собираешься ехать в незнакомый город. Не плохо бы к некоторым знакам добавить "ножку" что бы было понятнее к какому направлению пересекаемых дорог он относится. Вот по адресу "ленинский проспект 75к1, санкт-петербург" какая дорога главная? Ленинский или Кузнецова?
виктор пономарев
30 июля 2019, 18:54
Почему на карте города Юрга Кемеровской обл отсутствуют дорожные знаки

vasyvasin93
11 февраля, 19:46
а как определить законность установленного знака? 