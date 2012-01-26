Список разработчиков на API Yandex.Maps

Прошу прощения за возможный offtop (прочитал FAQ, правила размещения тем, правила клуба - не нашел запретов на публикации такого рода), но я уже 3 дня бьюсь в поисках разработчика с хорошим знанием API.

Может подскажите где обитают эти люди и где можно разместить заявку на разработку проекта с использованием яндекс карт? Если это можно реализовать тут, я был бы счастлив

Заранее спасибо за ответы.

PS: На фрилансы не слать, там нет таких людей...

PS2: Если это противоречит правилам клуба - удаляйте тему.