Клуб API Карт

Клуб API Карт

Список разработчиков на API Yandex.Maps

Пост в архиве.

Прошу прощения за возможный offtop (прочитал FAQ, правила размещения тем, правила клуба - не нашел запретов на публикации такого рода), но я уже 3 дня бьюсь в поисках разработчика с хорошим знанием API.

Может подскажите где обитают эти люди и где можно разместить заявку на разработку проекта с использованием яндекс карт? Если это можно реализовать тут, я был бы счастлив

 

Заранее спасибо за ответы.

 

PS: На фрилансы не слать, там нет таких людей...

PS2: Если это противоречит правилам клуба - удаляйте тему.

 

4 комментария
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newman-msk
28 января 2016, 05:20
А что конкретно нужно то? :)
pahunder
28 января 2016, 05:20

Нужно много. )

Работа с площадными объектами, нанесение и группировка баундов, прокладка маршрута, радиусы поиска, взаимодействие с внешними фильтрами, визуализация (анимация если хотите), работа со статической подложкой, реализация оптимальных решений (без тормозов карты) и т.д.

newman-msk
28 января 2016, 05:20
Ну в принципе можно и пообщаться... :)
info210588
16 августа, 12:59
Здравствуйте. Мне нужен программист ждя реализации задачи https://docs.google.com/document/d/1YJNXBVS9yNCE2hMTuKff02shmfA43eUzqsB3EIp4-Eo/edit?usp=sharing