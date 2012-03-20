Здравствуйте, друзья! Рад представить наш проект на API Яндекс.Карт — игра «Владение» — экономическая стратегия на реальной карте города. Проект реализован как приложение ВКонтакте: http://vk.com/vladenie

Основная цель игры — создание и развитие собственной империи недвижимости. Игрокам доступны: строительство жилых домов, офисов, предприятий, культурных объектов, апгрейд недвижимости, сдача в аренду, участие в аукционах и другие экономические операции, умелое проведение которых приводит к богатству.

«Владение» — нишевой проект, который по своему геймплею и дизайну сильно отличается от большинства социальных игр, но тем не менее, вокруг игры сложилась своя тусовка активных пользователей, которые образуют кланы и союзы в целях завоевания новых территорий, городов и областей. Средняя посещаемость игры составляет 3–4 тысячи юзеров в день. Особо азартные юзеры могут ускорить развитие собственной империи за счёт покупки внутриигровой валюты — кредитов. Для остальных же игроков игра совершенно бесплатна.

За два года существования «Владения» игроки застроили почти все известные Яндекс.Картам города. Поэтому, чтобы найти место для новых игроков, мы создавали новые миры, в настоящий момент их 4: Альфа, Бета, Гамма и Дельта. Последний мир, Дельта, был создан месяц назад, в нём пока ещё низкая конкурсенция и есть, где занять место под солнцем, так что приглашаю всех желающих попробовать нашу игру и высказать своё мнение о ней. С радостью выслушаем советы технического и игрового толка, идеи, пожелания и предложения. Спасибо.