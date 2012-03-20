Клуб API Карт

Клуб API Карт

Игра «Владение»

Пост в архиве.

Здравствуйте, друзья! Рад представить наш проект на API Яндекс.Карт — игра «Владение» — экономическая стратегия на реальной карте города. Проект реализован как приложение ВКонтакте: http://vk.com/vladenie

 

Основная цель игры — создание и развитие собственной империи недвижимости. Игрокам доступны: строительство жилых домов, офисов, предприятий, культурных объектов, апгрейд недвижимости, сдача в аренду, участие в аукционах и другие экономические операции, умелое проведение которых приводит к богатству.

«Владение» — нишевой проект, который по своему геймплею и дизайну сильно отличается от большинства социальных игр, но тем не менее, вокруг игры сложилась своя тусовка активных пользователей, которые образуют кланы и союзы в целях завоевания новых территорий, городов и областей. Средняя посещаемость игры составляет 3–4 тысячи юзеров в день. Особо азартные юзеры могут ускорить развитие собственной империи за счёт покупки внутриигровой валюты — кредитов. Для остальных же игроков игра совершенно бесплатна.

За два года существования «Владения» игроки застроили почти все известные Яндекс.Картам города. Поэтому, чтобы найти место для новых игроков, мы создавали новые миры, в настоящий момент их 4: Альфа, Бета, Гамма и Дельта. Последний мир, Дельта, был создан месяц назад, в нём пока ещё низкая конкурсенция и есть, где занять место под солнцем, так что приглашаю всех желающих попробовать нашу игру и высказать своё мнение о ней. С радостью выслушаем советы технического и игрового толка, идеи, пожелания и предложения. Спасибо.

 

 

 

7 комментариев
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thekashey
28 января 2016, 05:09

У нас тут многие играли в эту замечательную игру.

Сам заходил туда пару дней назад - был поражен качеством.

Одно только плохо (имхо) - запрос данные по bounds карты.

lexxvlad
28 января 2016, 05:09

Евгений, не нашел более где задать вопроса :)

Вот у Вас в игре время по каковски идет? В самой игре время нигде не показано, на с моими локальными часами оно явно не совпадает.

oldoldman
28 января 2016, 05:09

Время московское :)

Берём тут: http://ntp1.imvp.ru/ 

Alexandr Belkin
27 ноября 2018, 23:50
Здравствуйте!!! Возможно купить данную игру? Belkin2055@gmail.com
reshet.9843
17 февраля 2019, 18:57
возможно ли восстановление игры?

inkaliningrad39
18 марта 2019, 00:02
Тоже за !
Jester46
вчера, 16:39
Жалко! А я бы продолжил играть!