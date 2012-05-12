Обработчик клика по кластеру.

Здравствуйте! Необходимо при кластеризации повесить собственный обработчик клика по кластерам (чтобы открывался не стандартный балун, а совсем не оносящийся к карте оверлей). Насколько я понял из документации, у Clusterer нет события click, и нижеприведённый код повесил обработчик на каждую из меток, находящихся внутри Clusterer.
clusterer = new ymaps.Clusterer(
clusterer.options.set({
gridSize: 80,
synchAdd: true,
disableClickZoom: true
}
clusterer.add(PlacemarksArray);
clusterer.events.add('click', function (e) {
alert('Клик!');
}
map.geoObjects.add(clusterer);
Можно ли как-то обработать нажание при такой автоматической кластеризации, или же придётся создавать массив типа Cluster, обсчитывать вручную близлежайшие метки, распихивать их по кластерам, а при масштабировании всё пересчитывать заново (чего очень не хочется)?