Обработчик клика по кластеру.

Здравствуйте! Необходимо при кластеризации повесить собственный обработчик клика по кластерам (чтобы открывался не стандартный балун, а совсем не оносящийся к карте оверлей). Насколько я понял из документации, у Clusterer нет события click, и нижеприведённый код повесил обработчик на каждую из меток, находящихся внутри Clusterer.

clusterer = new ymaps.Clusterer(

clusterer.options.set({

gridSize: 80,

synchAdd: true,

disableClickZoom: true

}

clusterer.add(PlacemarksArray);

clusterer.events.add('click', function (e) {

alert('Клик!');

}

map.geoObjects.add(clusterer);

Можно ли как-то обработать нажание при такой автоматической кластеризации, или же придётся создавать массив типа Cluster, обсчитывать вручную близлежайшие метки, распихивать их по кластерам, а при масштабировании всё пересчитывать заново (чего очень не хочется)?