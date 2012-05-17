Автоматическое центрирование карты в API 2.0

Доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста есть ли в API 2.0 механизм автоматического центрирования карты и ее масштабирования на группе меток или кластеров таким образом, что бы все они попадали в видимую область карты?

Например, на карту AJAX-ом добавляются n меток (или энное количество меток, объединенных в кластеры), разбросанных по m областях Украины. Существуют ли в API Яндекс-карты механизмы, позволяющие автоматически выбрать масштаб, что бы все метки поместились на видимой части карты и отцентрировать карту на геометрическом центре фигуры, образованной полученными метками? Если да, то какие?

Заранее спасибо!