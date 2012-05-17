Клуб API Карт

Клуб API Карт

Автоматическое центрирование карты в API 2.0

Пост в архиве.

Доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста есть ли в API 2.0 механизм автоматического центрирования карты и ее масштабирования на группе меток или кластеров таким образом, что бы все они попадали в видимую область карты?

Например, на карту AJAX-ом добавляются n меток (или энное количество меток, объединенных в кластеры), разбросанных по m областях Украины. Существуют ли в API Яндекс-карты механизмы, позволяющие автоматически выбрать масштаб, что бы все метки поместились на видимой части карты и отцентрировать карту на геометрическом центре фигуры, образованной полученными метками? Если да, то какие?

Заранее спасибо!

6 комментариев
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h0l0dilneg
28 января 2016, 04:42

Тоже такой вопрос интересен :)

thekashey
28 января 2016, 04:42

map.setBounds([[minX,minY],[maxX,maxY]]);

Расчет bounds в текущий момент возлагается на Вас.

Также у этого подхода есть проблема - карта может точно войти в указанные границы, а так как метки растут "вверх" от своей точки привязки - маркер вылезет за пределами карты.

Это решается получаем пиксельных границ карты, прибавлением вверхней границе высоты маркеры а задание этой границы обратно.

alexx989
28 января 2016, 04:42

Спасибо!

terrarium-a
28 января 2016, 04:42

 http://goloburdin.blogspot.ru/2014/07/api-2x.html 

shururik2
2 декабря 2016, 22:18
Автоматическое масштабирование и центрирование делается так:
Добавляются все точки на карту, а потом у карты спрашивается размер видимой области командой:
myMap.setBounds(myMap.geoObjects.getBounds());



Например:


ymaps.ready(init);
var myMap, myPlacemark;



function init(){
myMap = new ymaps.Map("map", {
center: [55.76, 37.64],
zoom: 11
});



myPlacemark = new ymaps.Placemark(
[59.96596537, 30.31123344],
{
iconContent: 'DiscoFox',
balloonContentHeader: 'DiscoFox',
balloonContentBody: 'ПТ02дек 21:00-23:30 DJ_Fox2'
}, {
preset: 'twirl#blueStretchyIcon'
}
);
myMap.geoObjects.add(myPlacemark);



myPlacemark = new ymaps.Placemark(
[59.96102169, 30.28680924],
{
iconContent: 'MMDance',
balloonContentHeader: 'MMDance',
balloonContentBody: 'ПТ02дек 21:00-23:30'
}, {
preset: 'twirl#blueStretchyIcon'
}
);
myMap.geoObjects.add(myPlacemark);




myMap.controls.add(new ymaps.control.ZoomControl());
myMap.controls.add('typeSelector');


myMap.setBounds(myMap.geoObjects.getBounds());
}
2bj
вчера, 01:42
shururik2,
Спасибо!