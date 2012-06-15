Пример: коллекции меток на карте
В документации API Яндекс.Карт есть очень востребованный пример «Создание меню для отображения коллекций объектов» или другими словами «Создание фильтров для объектов на карте». Мы доработали этот пример: добавили второй уровень меню.
Открыть пример в новом окне.
Теперь если выбрать, например, «Оригинальные музейчики» откроется список всех музеев, добавленных в эту группу. При клике на любой пункт в списке будет открываться балун у метки выбранного музея, а карта будет центрироваться на данном объекте.
Создание карты по такому примеру может пригодиться справочным и городским порталам для показа организаций и достопримечательностей и списком на странице, и на карте, а также агентствам недвижимости, которые могут с помощью фильтров давать своим потенциальным клиентам больше информации об инфраструктуре района.
Похожие фильтры уже используются на сайте ГдеЭтотДом (API 1.x). Чуть-чуть по-другому фильтры реализованы на сайте «Опись трапезных» (API 2.0). Правда, ни в одном из этих проектов карта не зумиться на выбранный объект, как в нашем примере.