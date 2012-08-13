Яндекс карта через iframe

Здравствуйте, Товарищи.
Ситуация со вставкой карты на странице в facebook, в этом случае гугл мапс встает без проблем.
Хотелось бы работать в рамках яндекс карт, для развития проекта.
Создаю карту с метками и пробую вставить. Прямоугольником обвел, место куда она не встала. выглядит вот так:
#приложение 1
в одной подобной тееме обсуждали это уже
там был совет вставить
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Подумал, что он будет тянуть карту с сайта. Я вытащил из конструктора код
Подставляю и генерируется вообще никак.
Посоветуйте в каком направлении копать?
#приложение 2, работающий вариант, но мне он не подходит
#приложение 3. Катя у вас на странице опубликован материал, я добавил ссылку на него и карта работает. Как мне сделать что-то подобное?
Я так понял можно попробовать на зеркале, narod сделать.