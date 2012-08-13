Клуб API Карт

Клуб API Карт

Яндекс карта через iframe

Пост в архиве.

Здравствуйте, Товарищи.

 

Ситуация со вставкой карты на странице в facebook, в этом случае гугл мапс встает без проблем.

Хотелось бы работать в рамках яндекс карт, для развития проекта.

 

 

Создаю карту с метками и пробую вставить. Прямоугольником обвел, место куда она не встала. выглядит вот так:

 

#приложение 1

в одной подобной тееме обсуждали это уже

там был совет вставить 

 

<iframe src='...' style='width\height... ' frameborder='none'></iframe>

Подумал, что он будет тянуть карту с сайта. Я вытащил из конструктора код 

Подставляю и генерируется вообще никак. 

 

Посоветуйте в каком направлении копать?

 

#приложение 2, работающий вариант, но мне он не подходит

 

#приложение 3. Катя у вас на странице опубликован материал,  я добавил ссылку на него и карта работает. Как мне сделать что-то подобное?

Я так понял можно попробовать на зеркале, narod сделать.

 


 

12 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
twirl-team
28 января 2016, 03:54
Что вы подставляете и куда?
tugushev
28 января 2016, 03:54

<iframe src='...' style='width\height... ' frameborder='none'>iframe> 

вот это:

src="http://api-maps.yandex.ru/2.0/?coordorder=longlat&load=package.full&wizard=constructor&lang=ru-RU&onload=fid_134486409903512956979
dimik
28 января 2016, 03:54

Вы подключаете загрузчик АПИ и ждете от него карту? )

В iframe src должна быть страница на которой установлен код конструктора

 

tugushev
28 января 2016, 03:54

да я хочу чтобы он тянул карту прям с яндекса, код который я взял он из ссылки сделанной в конструкторе. Куда дальit двигаемся?)

dimik
28 января 2016, 03:54

 конструктор 

 

С помощью этого инструмента у вас получится создать схему проезда, которую можно разместить на вашем сайте или в блоге.

Это подразумевает что Вам отдадут код, который Вы _весь_и_в_неизменном_виде  разместите на своем сайте или в блоге, из чего также следует что у вас должна быть возможность редактировать контент сайта или блога. Если это сторонний ресурс, на который надо вставлять не код, а урл для iframe этот вариант не подойдет.

 

В конструкторе схем проезда Яндекс не сохраняет ваши объекты, вам нужен сервис который будет их хранить и даст вам ссылку. Используйте сервис Моих карт, там тоже есть редактор и экспорт ввиде урла для вставки, а не ввиде кода, как в конструкторе

 

 

 

 

tugushev
28 января 2016, 03:54

 Получилось что он пытается вставить всю страницу "яндекс карт", а мне нужно аккуратную ее чать.

скрин 

dimik
28 января 2016, 03:54

нажимал получить ссылку?

там есть разные виды экспорта

tugushev
28 января 2016, 03:54

да, какой лучше выбрать? Выбрал первый он полностью втыкает всю страницу.

Нужно что-то делать. получается как на скрине.

tekunova
28 января 2016, 03:54

Кажется, я разобралась! Ура!

Я же правильно вас поняла, что добавляя туда ссылку http://ymapsapi.narod2.ru/articles/mymaps/geoxml.html, все получается?

Т.е. вам нужно либо с помощью Конструктора, либо с помощью Моих карт создать нужную вам карту. Затем где-нибудь ее опубликовать. И потом уже в коде, который вы добавляете на Фейсбук вставлять ссылку на опубликованную карту.



Я не уверена, что все правильно, но давайте попробуем :-)

dimik
28 января 2016, 03:54

я про это и писал (может както непонятно объяснил)

ссылку в src ифрейма надо давать на страницу со вставленным из конструктора кодом

В качестве хостинга этой страницы конечно можно использовать и народ

Но кстати ради удобства можно и готовую ссылку давать из моих карт, на одну только карту без обвязки

tekunova
28 января 2016, 03:54

А, поняла. Я узнаю насчет этого.

smm@gusev.biz
6 декабря, 19:56
Да вот iframe Уже прошлый век