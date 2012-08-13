Яндекс карта через iframe

Здравствуйте, Товарищи.

Ситуация со вставкой карты на странице в facebook, в этом случае гугл мапс встает без проблем.

Хотелось бы работать в рамках яндекс карт, для развития проекта.

Создаю карту с метками и пробую вставить. Прямоугольником обвел, место куда она не встала. выглядит вот так: #приложение 1 в одной подобной тееме обсуждали это уже там был совет вставить < iframe src='...' style='width\height... ' frameborder='none'></ iframe > Подумал, что он будет тянуть карту с сайта. Я вытащил из конструктора код src=" http://api-maps.yandex.ru /2.0/?coordorder=longlat& load=package.full&wizard= constructor&lang=ru-RU&on load=fid_1344864099035129 56979 Подставляю и генерируется вообще никак. Посоветуйте в каком направлении копать? #приложение 2, работающий вариант, но мне он не подходит #приложение 3. Катя у вас на странице опубликован материал, я добавил ссылку на него и карта работает. Как мне сделать что-то подобное? Я так понял можно попробовать на зеркале, narod сделать.





