Ближайшие станции метро

Добрый день! Использую вывод карты на 2.0 версии.
Как мне вывести информацию о ближайших станциях метро и расстояние до них?
В документации нашел такой вариант
var metro = new ymaps.Metro.Closest(new ymaps.GeoPoint(координаты), { results : 3 } );
но он выдает ошибку
"Не удалось получить значение свойства "Closest": значением объекта является NULL или он не определен"
Я так понял, это работает только в предыдущей версии апи?
Карту вызываю как
ymaps.ready(function () {
var myMap = new ymaps.Map("YMapsID", {
....и пошли
}
});