Ближайшие станции метро

Добрый день! Использую вывод карты на 2.0 версии.

Как мне вывести информацию о ближайших станциях метро и расстояние до них?

В документации нашел такой вариант

var metro = new ymaps.Metro.Closest(new ymaps.GeoPoint(координаты), { results : 3 } );

но он выдает ошибку

"Не удалось получить значение свойства "Closest": значением объекта является NULL или он не определен"

Я так понял, это работает только в предыдущей версии апи?

Карту вызываю как

ymaps.ready(function () {

var myMap = new ymaps.Map("YMapsID", {

....и пошли

}

});