Клуб API Карт

Клуб API Карт

Как реализовать возможность совместного редактирования карты?

Пост в архиве.

Допустим, есть карта - «4test» - и нужно, чтобы её могли редактировать (добавлять метки/полигоны) несколько пользователей, но хранить в своей БД возможности нет. 

 

Как такое реализовать, есть идеи?

Если честно, очень хотелось бы, как на гугле, просто добавить пользователей к редактированию. Жаль, что тут нет такой возможности.

 

Ещё один вопрос, можно ли скопировать карту (все метки на ней) в пользовательскую карту другого Я-юзера?

Т.е. как бы сделать копию карты и передать права на неё другому аккаунту (первое, что пришло в голову: брать с исходной карты-тащить в свою БД-ставить на новую карту, но последний пункт (сохранение меток в карте) пока не понял, как сделать, да и вообще хотелось бы что-то попроще).

 

 

20 комментариев
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tekunova
28 января 2016, 03:42

К сожалению, на «Моих картах» реализовать то, о чем Вы пишите сейчас невозможно. Только если создать карту на каком-нибудь общем для всех этих пользователей аккаунте. Я передам Ваши пожелания отвественным за развитие сервиса Мои карты.

При этом Вы можете сделать такое самостоятельно, на своем сайте. Например, это уже реализовано тут http://specials.the-village.ru/velo.

cool-mail-bro
28 января 2016, 03:42

Ясно. Что ж, спасибо за ссылку.

А насчёт дальнейшей разработки, передайте, пожалуйста, что хотелось бы иметь возможности: "Копировать карту", т.е. аналог "Создать новую карту", но с включением туда меток из копируемой карты; "Передать карту" - просто отдать права на карту другому Я-юзеру (не добавить его к редакторам, а заменить поля с атрибутами текущего владельца на нового).

На мой взгляд непосвящённого, эти две функции достаточно просто реализовать. 

Да и для рекламы неплохо: "Подари карту другу" и "Делись картами" ))

tekunova
28 января 2016, 03:42

Спасибо за идеи :-)

IrinaPika
18 июня 2019, 09:08
2019 год, а воз и ныне там. 
Создала карту для организации на своем аккаунте. 
Хотела бы передать им для редактирования. 
А никак : ((
Ни скопировать, ни перенести, ни добавить пользователя...
Maps API
18 июня 2019, 10:47
IrinaPika,
перенести карту на другой аккаунт можно через экспорт: сначала экспортируете карту в своём аккаунте в файл, например KML, затем из файла импортируете в новый аккаунт.
v.klimakhovich@spectrade.kz
17 июня 2020, 13:08
2020 без изменений
Maps API
30 июня 2020, 21:22
v.klimakhovich@spectrade.kz,
к сожалению, в ближайшем будущем такую функцию мы добавить не сможем.
В качестве решения задачи мы рекомендуем использовать экспорт из одного аккаунта и импорт в другой. Это позволит перенести карту в другой аккаунт и продолжить редактирование там.
Екатерина
8 октября 2020, 12:17
Maps API,
очень плохо ! функция была бы очень удобна многим пользователям яндекса 
dipodidae
22 апреля, 11:38
Очень не хватает такой функции. Чтобы несколько человек могли редактировать одну созданную карту
mapsapi-help
Сотрудник Яндекса22 апреля, 20:00
dipodidae,
Здравствуйте!
Мы внесли ваше пожелание в список пользовательских фичреквестов, и обязательно рассмотрим его при обновлении сервиса в будущем. Следите за нашими новостями!
Андрей Неробот
5 августа, 12:20
Присоединяюсь к нуждающимся в этой функции
mapsapi-help
Сотрудник Яндекса5 августа, 18:21
Андрей Неробот,
Здравствуйте!
Мы передали ваше пожелание разработчикам.  Они обязательно рассмотрят его при обновлении сервиса в будущем.
Алексей Русланович Орлов
11 августа, 12:40
А яндексу реально пофигу на пожелания.. наверно даже в беклог не добавляют задачу
mapsapi-help
Сотрудник Яндекса11 августа, 16:05
Алексей Русланович Орлов,
Здравствуйте!
Все пожелания и предложения добавляются в список фичреквестов.
Конструктор редко получает обновления. Но самые востребованные предложения при дальнейшей работой над сервисом разработчики постараются реализовать.
Консалтинг Групп
30 августа, 19:54
Пока функция бесплатна, видимо пожелания не будут учтены!)))
А совместный доступ к редактированию очень нужен!!!!!!!
Александр Желтышев
1 сентября, 08:57
2021г. - ничего не поменялось?
mapsapi-help
Сотрудник Яндекса1 сентября, 13:23
Александр Желтышев,
На данный момент совместного доступа к данным ещё не реализовано. Разработчики знают об этом пожелании. Если сервис вернётся к фазе активного развития, данную просьбу постараются учесть.
Tom-cruZ0
24 сентября, 13:32
Это функция бы очень пригодилось
Tom-cruZ0
24 сентября, 14:00
Так, нашел как это сделать(не совсем совместный).

В конструкторе Яндекс карт после сохранения, можно экспортировать карту (скачать файл в каком нужно разрешении или загрузить на Яндекс-Диск), не путать с "получить код карты", кнопка "Экспорт" выше, потом просто передать этот файл принимающей стороне и всё. Совместный доступ было б лучше, но и этот вполне подходит.

Единственный недостаток: Метки возвращаются в первоначальный вид (синяя метка с хвостиком), т.е. теряется и цвет, и форма метки, если они были изменены.

P.S. Приложил бы скрины, да не могу.

P.S.P.S. Скачивал в экселевском разрешении(.xlsx) там были забиты координаты(широта и долгота), которые потом еще отдельно пригодились, что помогло не вводить всё от руки, а просто копировать.  
Обновлено 24 сентября, 14:00
mapsapi-help
Сотрудник Яндекса24 сентября, 19:40
Tom-cruZ0,
Здравствуйте!
Вы правы, передать объекты карты другому пользователю можно посредством экспорта-импорта.
Замечу только, что форматы KML и GeoJSON сохраняют больше данных, например линии с многоугольниками и цвет объектов.