Как реализовать возможность совместного редактирования карты?

Допустим, есть карта - «4test» - и нужно, чтобы её могли редактировать (добавлять метки/полигоны) несколько пользователей, но хранить в своей БД возможности нет.

Как такое реализовать, есть идеи?

Если честно, очень хотелось бы, как на гугле, просто добавить пользователей к редактированию. Жаль, что тут нет такой возможности.

Ещё один вопрос, можно ли скопировать карту (все метки на ней) в пользовательскую карту другого Я-юзера?

Т.е. как бы сделать копию карты и передать права на неё другому аккаунту (первое, что пришло в голову: брать с исходной карты-тащить в свою БД-ставить на новую карту, но последний пункт (сохранение меток в карте) пока не понял, как сделать, да и вообще хотелось бы что-то попроще).