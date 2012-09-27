Как вставить код Яндекс карты в Joomla 1.5

Благо ключа не требуется, и вы можете через HTML блоки сделать вставку карты на нужной страницы. Если я правильно помню, то это не очень сложно делается через админку, в крайнем случае с помощью модуля для вставки/редактирования HTML на страницах.
Что значит "что-то" ? Отдельный файл стилей, на сколько я знаю, карты не подтягивают — значит проблем с ие точно не будет (не уверен какие именно, но были какие-то). А скрипты вставлять наоборот желательно в самом конце страницы. В случае, когда возможности редактирования ограничены — нет особой разницы где их вставлять, хоть в хеад, хоть посреди страницы. Но лучше в самом конце, конечно. Непосредственно перед .
Поэтому, вы попробуйте. Если бы нельзя было — я бы не советовал.
Здравствуйте, я сделал новый пункт меню для материала. Потом создал материал и через кнопку HTML– вставил код карты. Что с этого получилось Вы можете посмотреть перейдя по ссылке - http://velmed.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=228 (это адрес именного того материала, который создал для Яндекс карты). Честно говоря не могу понять почему не работает карта. Если Вы можете мне помочь решить эту проблему, помогите пожалуйста я Вам буду очень благодарен………
Здравствуйте, я Вам фото выслал на почту - alex@qfox.ru. А именно, выслал 2 файла, в первом вид без включенной кнопки HTML-код (название файла - 1) а во втором со включенной кнопкой HTML (название – 2).
Конструкция вида ... являет собой блок, который браузер считает кусочком для отрисовки страницы. HTML страница рисуется такими блоками, не только div, но и a, h1, и другими. Кроме этого существуют еще и стили — правила, которые привязываются к определенным блокам на странице и указывающие браузеру на вид этих блоков. Стилями вы можете различным образом влиять на его отображения, вплоть до полного их скрытия. У блоков есть атрибуты (если интересно, почитайте про HTML, XML, XHTML, и т.д.) — в частности, style, id, class, и т.д. В случае подключения Яндекс.Карты конструктор завязывается на id ( ... ), но у вас этого блока я не вижу. Так вот, тут много нюансов: был ли этот id, в какой момент его не стало, и т.д.
Вы можете уточнить, когда этот блок с атрибутом id пропадает? Это единственная проблема, из-за которой у вас не отображается карта.
Вставляйте в модуль mod_custom, а чтобы скрипты не "сожрал" редактор выключите в настройках пользователя (админа) редактор. там есть такой пунктик "без редактора" - самый простой способ, а главное можно вставить какую угодно карту, даже мой модуль, на который здесь дали вам ссылку, не сравнится по функциональности с mod_custom ;)
ps. никаких изменений вносить в Head не нужно, собираете карту в конструкторе яндекса, копируете код и вставляете как я вам написал. проверено, работает, будет работать.
Здравствуйте, ситуация какая то не нормальная с сайтом, на моём компьютере карта в Опере и Сафари не работает, но работает в Хроме и Фаерфоксе. Но я зашел на страницу с картой с компьютера соседа, так на его компьютере карта работает во всех браузерах… Из-за чего такое может быть?
Здравствуйте, я не мог нормально вставить код карты в Джумлу 1.5 из-за того что часть кода при сохранении документа куда-то пропадала (этот блок - ) и карта вообще не работала. Из-за этого мне пришлось изменить код, а именно я пропадающий участок вставил в совсем другой блок. Следующий код был после копирования из сервиса Яндекса: