Клуб API Карт

Клуб API Карт

Как вставить код Яндекс карты в Joomla 1.5

Пост в архиве.

Здравствуйте, помогите пожалуйста вставить код в Joomla 1.5?

 

34 комментария
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nemo-q.dima
28 января 2016, 03:35

Здравствуйте, по ссылке представлены модуляи для разных CMS, в том числе и для джумлы.

 

апд. Судя по комментариям, автор обещает в скором времени выпустить модуль и для Джумлы 1.5.

Al Yarrrr
28 января 2016, 03:35

Благо ключа не требуется, и вы можете через HTML блоки сделать вставку карты на нужной страницы. Если я правильно помню, то это не очень сложно делается через админку, в крайнем случае с помощью модуля для вставки/редактирования HTML на страницах.

nemo-q.dima
28 января 2016, 03:35

))

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Здравствуйте, нужно вставлять чтото в HEAD, в этом вся проблема...................

Serg K.
28 января 2016, 03:35

Для jooml-ы еще заметил проблему -

если вставить яндекс-карту в ручную

В Хроме например карта не работает.

Как-то конфликтуют скрипты яндекс-карт с стандартным скриптом joomla mootools.js

его можно отключить...

 

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Понял, СПАСИБО

Al Yarrrr
28 января 2016, 03:35

В продолжение к предыдущему сообщению, первая ссылка в поиске HTML Joomla:

http://extensions.joomla.org/extensions/core-enhancements/coding-a-scripts-integration/custom-code-in-modules/5435

dimik
28 января 2016, 03:35

 

В продолжение к предыдущему сообщению

под комментами справа есть кнопка редактировать )

Al Yarrrr
28 января 2016, 03:35

Чйорт побьери, да я же знаю ;-) Последнее время слишком перегибаю с редактированием) И редактирования не отправляются на почту ;)

dimik
28 января 2016, 03:35

 

редактирования не отправляются на почту

Вроде так и должно быть. Зачем оповещать о редактировании?

Al Yarrrr
28 января 2016, 03:35

Ну вот я подумал, что ссылка была бы интересна как можно быстрее. Разве нет? ;-)

А правки — обычно не особо важны). Чаще орфография, или попытка донести смысл «более лучше».

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Здравствуйте, при установке кода карты нужно вносить изменения в тег head, вот в чём проблема......

Al Yarrrr
28 января 2016, 03:35

Что значит "что-то" ? Отдельный файл стилей, на сколько я знаю, карты не подтягивают — значит проблем  с ие точно не будет (не уверен какие именно, но были какие-то). А скрипты вставлять наоборот желательно в самом конце страницы. В случае, когда возможности редактирования ограничены — нет особой разницы где их вставлять, хоть в хеад, хоть посреди страницы. Но лучше в самом конце, конечно. Непосредственно перед .

Поэтому, вы попробуйте. Если бы нельзя было — я бы не советовал.

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Здравствуйте, я сделал новый пункт меню для материала. Потом создал материал и через кнопку HTML– вставил код карты. Что с этого получилось Вы можете посмотреть перейдя по ссылке - http://velmed.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=228 (это адрес именного того материала, который создал для Яндекс карты). Честно говоря не могу понять почему не работает карта. Если Вы можете мне помочь решить эту проблему, помогите пожалуйста я Вам буду очень благодарен………

Al Yarrrr
28 января 2016, 03:35

Почти все получилось. Скрипты загрузились, но по какой-то причине id у div вырезался.

Покажите, пожалуйста, как HTML код выглядит в админке?

 

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Здравствуйте, я Вам фото выслал на почту - alex@qfox.ru. А именно, выслал 2 файла, в первом вид без включенной кнопки HTML-код (название файла - 1) а во втором со включенной кнопкой HTML (название – 2).

Al Yarrrr
28 января 2016, 03:35

В общем, я попробую объяснить простым языком.

Конструкция вида ... являет собой блок, который браузер считает кусочком для отрисовки страницы. HTML страница рисуется такими блоками, не только div, но и a, h1, и другими. Кроме этого существуют еще и стили — правила, которые привязываются к определенным блокам на странице и указывающие браузеру на вид этих блоков. Стилями вы можете различным образом влиять на его отображения, вплоть до полного их скрытия. У блоков есть атрибуты (если интересно, почитайте про HTML, XML, XHTML, и т.д.) — в частности, style, id, class, и т.д. В случае подключения Яндекс.Карты конструктор завязывается на id  ( ... ), но у вас этого блока я не вижу. Так вот, тут много нюансов: был ли этот id, в какой момент его не стало, и т.д.

Вы можете уточнить, когда этот блок с атрибутом id пропадает? Это единственная проблема, из-за которой у вас не отображается карта.

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Здравствуйте, я к Вам обращался с настройкой Яндекс-карты, Вы мне тогда помогли, но я тогда не заметил что карта нормально не работает в браузерах Опера и Интернет Эксплоуэр, адрес карты - http://velmed.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=228

Что я сделал не так что возникла такая ситуация?

Евгений Закиров
28 января 2016, 03:35

Вставляйте в модуль mod_custom, а чтобы скрипты не "сожрал" редактор выключите в настройках пользователя (админа) редактор. там есть такой пунктик "без редактора" - самый простой способ, а главное можно вставить какую угодно карту, даже мой модуль, на который здесь дали вам ссылку, не сравнится по функциональности с mod_custom ;) 

ps. никаких изменений вносить в Head не нужно, собираете карту в конструкторе яндекса, копируете код и вставляете как я вам написал. проверено, работает, будет работать.

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Здравствуйте, скажите пожалуйста, где можно найти этот модуль (mod_custom). А Ваш модуль нормально работает с Джумла 1,5?

Евгений Закиров
28 января 2016, 03:35

mod_custom  стандартный модуль джумлы. который для вставки HTML ) Мой модуль только для 2.5

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Понял, спасибо...............

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Здравствуйте, у меня не получаеться вставить код, потому что Джумла автоматически при сохранении удаляет , а именно, первый div ()

Из-за этого я id="ymaps-map-id_134875209759726029755" style="width: 450px; height: 350px;"  вставил во второй div, но в этом случае не работает карта восвех браузерах, а именно в Опере и Интернет Эксплоуэре.........Сссылка на то что получилось - http://velmed.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=228

Скажите пожалуйста, как сделать чтобы работало во всех браузерах?

Евгений Закиров
28 января 2016, 03:35

у меня в Опере и в ИЕ карта по вашей ссылке работает. Кроме старого ИЕ 6, возможно для влючения работы в ИЕ 6 поможет даунгрейд версии API карты. Для этого надо заменить в коде в ссылке на апи,  версию

http://api-maps.yandex.ru/2.0/

на http://api-maps.yandex.ru/2.0.10/

мне в некоторых случаях помогало. не знаю, актуально ли это сейчас.

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Здравствуйте, ситуация какая то не нормальная с сайтом, на моём компьютере карта в Опере и Сафари не работает, но работает в Хроме и Фаерфоксе. Но я зашел на страницу с картой с компьютера соседа, так на его компьютере карта работает во всех браузерах… Из-за чего такое может быть? 

Евгений Закиров
28 января 2016, 03:35

может из-за ошибок в html/js ? проверьте все html теги и скрипты..

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35
Здравствуйте, я не мог нормально вставить код карты в Джумлу 1.5 из-за того что часть кода при сохранении документа куда-то пропадала (этот блок - )  и карта вообще не работала. Из-за этого мне пришлось  изменить код, а именно я пропадающий участок вставил в совсем другой блок. Следующий код был после копирования из сервиса Яндекса:


Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт




А этот я вставил на сайт:

Создано с помощью инструментов Яндекс.Карт



Может, из-за этого, а именно я неправильно переделал ккод?
Евгений Закиров
28 января 2016, 03:35

отредактируйте пост, вставьте либо скриншоты примеров кода либо либо все же скриншоты ;) врядли сюда можно вставлять код карты.

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Можно Вам написать в Скайпе? Я вышлю код тот что я вставил в сайт

 

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Я отправил, но чтото плохо шла отправка... Вы письмо получили?

Евгений Закиров
28 января 2016, 03:35

опечатался, worstinme@ya.ru

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Здравстуйте, отправил письмо с файлом

ruslanvolun
28 января 2016, 03:35

Здравствуйте, Вы смотрели файл?

vladimirbeznosikov
вчера, 10:05
полная чушь! Карты не вставляются!!!!