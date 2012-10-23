Установка времени пробок для расчёта маршрута

Итак, у меня следующая задача:

Необходимо расчитать несколько маршрутов с учётом пробок, при этом, скажем, первый маршрут считается с учётом статистики пробок на 8 часов, а второй маршрут считается с учётом пробок на 8 часов + время на движение по предыдущему маршруту, и так далее. Проблема в том, что мне просто необходимо выполнить этот расчёт в рамках одного сценария. Вопрос в следующем: если я установлю слой пробок на 8 часов, расчитаю маршрут, а затем переустановлю timestamp, скажем, на 9 часов, не будет ли он, в итоге, расчитывать все маршруты данного сценария в рамках последнего установленного timestamp'а для слоя пробок? Понимаю, что вопрос может звучать странно, но я лучше уточню и перестрахуюсь.