Клуб API Карт

Клуб API Карт

Установка времени пробок для расчёта маршрута

Пост в архиве.

Итак, у меня следующая задача:

Необходимо расчитать несколько маршрутов с учётом пробок, при этом, скажем, первый маршрут считается с учётом статистики пробок на 8 часов, а второй маршрут считается с учётом пробок на 8 часов + время на движение по предыдущему маршруту, и так далее. Проблема в том, что мне просто необходимо выполнить этот расчёт в рамках одного сценария. Вопрос в следующем: если я установлю слой пробок на 8 часов, расчитаю маршрут, а затем переустановлю timestamp, скажем, на 9 часов, не будет ли он, в итоге, расчитывать все маршруты данного сценария в рамках последнего установленного timestamp'а для слоя пробок? Понимаю, что вопрос может звучать странно, но я лучше уточню и перестрахуюсь.

21 комментарий
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mari-na-bzzz
28 января 2016, 03:23

Наш маршрутизатор умеет учитывать только текущие пробки. То есть что бы вы ни выставляли в timestamp, результат маршрутизации будет один и тот же. Построение маршрута с учетом статистики пробок делать пока не планируем.

Игорь Шмель
28 января 2016, 03:23

Разве? Мне показалось, что при смене провайдера пробок на archive результат расчёта меняется.

mari-na-bzzz
28 января 2016, 03:23

Скорее всего просто меняется картина текущих пробок, и маршрут начинает прокладываться по-другому

Игорь Шмель
28 января 2016, 03:23

Разве от того, что проложен маршрут иначе, не меняется расстояние, время маршрута и, собственно, состав polyline'а, которым нарисован маршрут?

Вот меня и интересует, если я в сценарии сначала установлю слой пробок с timestamp'ом в 8 часов, наложу route, из этого route'а вытащу время и увеличу на него timestamp, после чего снова инициирую, в рамках этого же сценария смену слоя пробок, а затем считаем новый route, то будет ли это всё действительно выполняться в том же порядке, в каком написано, или для расчёта всех маршутов будет браться только последний слой пробок?

mari-na-bzzz
28 января 2016, 03:23

В момент расчета маршрута идет запрос на сервер, и там маршрут строится на основе текущего среза данных. timestamp, установленный вам в сценарии, не будет ни на что влиять.

Игорь Шмель
28 января 2016, 03:23

Ясно. Спасибо за ответ. Жаль, что такая полезная функция пока не реализована. Будем ждать расширения функционала.

GranSteL
28 января 2016, 03:23

Позвольте, но ведь на самих яндекс.картах маршрут прокладывается с учётом статистики, если на элементе управления пробок поставить "обычно" или "прогноз". Вопрос в том, каким образом это реализовано?

dimik
28 января 2016, 03:23

maps.yandex.ru != АПИ 

Это лишь один из сервисов, использующий АПИ для отображения собственных данных. И это именно тот случай

GranSteL
28 января 2016, 03:23

Прошу прощения, какой - тот, случай?

Этот сервис ведь использует тот же апи, и описанный выше функционал реализован. Или же я что-то не так понимаю?

dimik
28 января 2016, 03:23

Да, использует, в данном случае для отображения собственных данных (под копирайтом)

(У maps.yandex.ru свой маршрутизатор) а с помощью АПИ лишь отображаются полилинии маршрута

GranSteL
28 января 2016, 03:23

понял, спасибо

GranSteL
28 января 2016, 03:23

а из traffic.provider.Archive можно каким-то образом вытащить интенсивность пробок?

var intense = archiveProvider.state.get('level');
alert(intense);

или просто

alert(archiveProvider.state.get('level'));

возвращает undefined, что делаю не так?

GranSteL
28 января 2016, 03:23

О, мне какраз необходимо реализовать точно такой же функционал. Нашли какой-нибудь выход из этой ситуации?

professional555
2 июня 2016, 21:25
Неоднократно сталкивался с необходимостью построения оптимального маршрута с учетом статистических пробок на определенный день недели. Это необходимо например при планировании удобства заезда по пути по дополнительному адресу. Например, сейчас там пробок нет и маршрут мне прокладывается через интересующий адрес. А завтра вечером там уже могут быть пробки. Конечно я могу посмотреть их по статистике (и я их вижу), но непонятно, насколько дольше мне придется ехать реально. Может быть лучше перенести заезд на другой день недели? Без функции просчета маршрута по статистическим данным пробок ответ на интересующий меня вопрос получить трудно. Думаю многие люди были бы благодарны программистам яндекс.карты если бы такая функция была реализована. К тому же по моему разумению, при имеющемся функционале ее реализовать очень даже просто.
Weberly
11 декабря 2017, 00:45
Очень не хватает просчета времени маршрута с учетом статистики пробок. Вся техническая возможность для этого есть, почему такой функционал не вводят - ума не приложу. 
Особенно начинающим водителям, предугадать время выезда заранее - не возможно(
index-it
5 сентября 2018, 07:54
Weberly,
+1
zakaz@importkomplekt.ru
11 марта, 18:21
Позвольте, но ведь раньше же была функция расчёта маршрута с учётом  времени старта! и, если не ошибаюсь, даже день недели можно было указать. А сейчас ищу на картах эту функцию и даже следа от прогноза не нахожу ((
Его ликвидировали?  Работало же нормально !
nordlicht83
5 июня, 10:36
zakaz@importkomplekt.ru,
Присоединяюсь к вопросу. Очень не хвататет этой функции. Помню, я ей пользовалась, было очень удобно. Особенно, чтобы расчитать ночной маршрут в Питере, когда мосты разведены.
ymapsapi
5 июня, 11:47
nordlicht83,
спасибо за Ваш фичреквест. В API и Картах не было такой функции, но мы обязательно подумаем над её добавлением.
Sandor3
сегодня, 00:17
ymapsapi,
ну да, не верь глазам своим...
Зачем вы  такое говорите, если масса народа пользовалась этим сервисом.
Именно что было. И куда-то делось
geocooler
29 марта, 15:32
Покажите куда запрятали статистику по дням недели и по времени суток, что бы прикинуть за сколько можно доехать