Здравствуйте, подскажите, где мне прочитать про оффлайн яндекс.карты, нашел только информацию для мобильных устройств, но мне нужна помощь не для мобильный устройств, а для терминала.
Поясню мысль.На терминале есть web север котрый настроен на отображение интерфейса, т.е. копии html файла который есть в репозитории, так вот, хотелось бы сделать так, чтобы при отсутствии интернета на терминале, яндекс карты все равно бы отображались. Как это осуществить?
Помогите решить проблему.
Заранее спасибо.
Оффлайн Яндекс.карты
Здравствуйте, подскажите, где мне прочитать про оффлайн яндекс.карты, нашел только информацию для мобильных устройств, но мне нужна помощь не для мобильный устройств, а для терминала.
Поясню мысль.На терминале есть web север котрый настроен на отображение интерфейса, т.е. копии html файла который есть в репозитории, так вот, хотелось бы сделать так, чтобы при отсутствии интернета на терминале, яндекс карты все равно бы отображались. Как это осуществить?
Помогите решить проблему.
Заранее спасибо.