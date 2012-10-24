Здравствуйте, подскажите, где мне прочитать про оффлайн яндекс.карты, нашел только информацию для мобильных устройств, но мне нужна помощь не для мобильный устройств, а для терминала.

Поясню мысль.На терминале есть web север котрый настроен на отображение интерфейса, т.е. копии html файла который есть в репозитории, так вот, хотелось бы сделать так, чтобы при отсутствии интернета на терминале, яндекс карты все равно бы отображались. Как это осуществить?

Помогите решить проблему.

Заранее спасибо.