Клуб API Карт

Клуб API Карт

Оффлайн Яндекс.карты

Пост в архиве.
Оффлайн Яндекс.карты

Здравствуйте, подскажите, где мне прочитать про оффлайн яндекс.карты, нашел только информацию для мобильных устройств, но мне нужна помощь не для мобильный устройств, а для терминала.



Поясню мысль.На терминале есть web север котрый настроен на отображение интерфейса, т.е. копии html файла который есть в репозитории, так вот, хотелось бы сделать так, чтобы при отсутствии интернета на терминале, яндекс карты все равно бы отображались. Как это осуществить?



Помогите решить проблему.



Заранее спасибо.
Оффлайн Яндекс.карты

Здравствуйте, подскажите, где мне прочитать про оффлайн яндекс.карты, нашел только информацию для мобильных устройств, но мне нужна помощь не для мобильный устройств, а для терминала.

 

Поясню мысль.На терминале есть web север котрый настроен на отображение интерфейса, т.е. копии html файла который есть в репозитории, так вот, хотелось бы сделать так, чтобы при отсутствии интернета на терминале, яндекс карты все равно бы отображались. Как это осуществить?

 

Помогите решить проблему.

 

Заранее спасибо.

5 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
dimik
28 января 2016, 03:22

Пользовательское соглашение запрещает использовать Яндекс Карты где-либо кроме публично доступных сайтов

 

2.3.2. Сервис может использоваться Пользователем только в рамках сайтов, доступных для бесплатного открытого использования неограниченным кругом лиц. Сервис не может использоваться для проектов, требующих оплаты, или иным образом ограничивающих доступ к ним третьих лиц. Необходимость зарегистрироваться не считается ограничением доступа в рамках настоящего пункта.


так что использовать на терминале нельзя ни онлайн ни оффлайн

Николаич
28 января 2016, 03:22

я не собираюсь использовать их на не публичных сайтах, нужно просто что бы api загрузились не из интернета

Maps API
28 января 2016, 03:22
Добрый день!
Терминал — это не сайт, поэтому необходимы дополнительные консультации с юристами. Не могли бы Вы дать Вашу элетропочту, мы с Вами свяжемся по этому поводу?
Николаич
28 января 2016, 03:22

rezook1984@yandex.ru

disaster0071
17 ноября, 14:40
Maps API,
Добрый день столкнулся с похожей проблемой. Возможно лиреализовать веб интерфейс в закрытом контуре без доступа к интернету, используя api яндекс карт?