определение местоположения и вывод на яндекс карту (gps мониторинг)

Всем добрый день,

решил заморочиться реализацией вывода местоположения сотрудников на яндекс карту (для внутреннего сайта, речь идет о персональном мониторинге - надеюсь пользовательским соглашением яши не запрещено...)

После много чего перечитанного усвоил, что нужно:

1. Персональный gps трекер с настроенный на отправку координат посредством gprs или телефон (ip и порт сервера)

3. Софт который будет слушать порт для получения информации (не уверен, подойдет ли netcat утилита?)

4. Скрипт для формирования данных и вывод на карту

Кто сталкивался с подобной реализацией?