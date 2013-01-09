Клуб API Карт

Клуб API Карт

определение местоположения и вывод на яндекс карту (gps мониторинг)

Пост в архиве.

Всем добрый день,

решил заморочиться реализацией вывода местоположения сотрудников на яндекс карту (для внутреннего сайта, речь идет о персональном мониторинге - надеюсь пользовательским соглашением яши не запрещено...)

После много чего перечитанного усвоил, что нужно:

1. Персональный gps трекер с настроенный на отправку координат посредством gprs или телефон (ip и порт сервера)

3. Софт который будет слушать порт для получения информации (не уверен, подойдет ли netcat утилита?)

4. Скрипт для формирования данных и вывод на карту

 

Кто сталкивался с подобной реализацией?

6 комментариев
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ymapsapi
28 января 2016, 02:55

Добрый день!

API нельзя использовать на внутренних сайтах, к сожалению.

mousesport007
28 января 2016, 02:55

а если на внешнем? это что-то изменит? :-) (для сайта компании) 

dimik
28 января 2016, 02:55

Еще есть такой пункт:

2.3.6. ОГРАНИЧЕНИЯ. Используя Сервис, Пользователь не имеет права:

2.3.6.3. Создавать на основе Сервиса системы мониторинга транспортных средств, отображающих информацию в реальном времени, и любые другие услуги, связанные с управлением и диспетчеризацией транспортных средств.

mousesport007
28 января 2016, 02:55

:-$понятно

polina.sedo
6 февраля 2019, 11:09
У меня высвечивается яндекс gps получается кто-то следит за мной? 
dante161
вчера, 17:37
polina.sedo б...ядуешь наверное, вот и муж решил установить тебе трекер)))