Информация о районах Москвы

Прошу помочь в решении задачи определения принадлежности определённой точки на карте к району Москвы. На выходе мне нужно получить адрес объекта и идентификатор района, в котором он расположен.

Первый вопрос, который хочу задать: Обратное геокодирование иногда возвращает название района, а иногда - нет. Если возвращает, то, в зависимости от положения, его номер в списке найденных объектов изменяется.

Собственно, вопрос: есть ли какой-нибудь чёткий алгоритм получения информации о районе без добавления на карту дополнительных объектов? Или

Если такого алгоритма нет, то, как я понимаю, нужно будет задать границы районов самостоятельно - в виде ломаных или многоугольников. Это - не проблема, но как потом установить связь между положением и границами этих объектов? Типовой алгоритм для выявления факта нахождения точки в пределах многоугольника реализовать несложно, но районов-то много! Ведь не запускать же этот алгоритм для каждого из них по очереди?





Может быть, кто-нибудь уже решал подобную проблему?