Построение маршрута "Кратчайший путь объехать несколько точек"

Очень часто встает задача построить оптимальный маршрут для объезда нескольких точек в любом порядке.

Например машина выезжает со склада и должна привезти товар в 5 разных точек в любом порядке.

В Яндекс.Картах можно построить маршрут по порядку, но он будет не оптимальным, т.к. не будет учитываться что некоторые точки находятся в разных концах города, а другие рядом.

Существует ли какой-то способ вывести в Яндекс.Картах машрут объезда всех этих точек в оптимальном порядке, чтобы был наиболее кратчайший путь всего маршрута?