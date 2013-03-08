Незначительное смещение карты (решено)

Заметил, что одни и те же дома на разных картах немного "гуляют". Даже оригинальная карта от народной. Планировал подключить 2gis с оригинальной ("yandex#map") вместе. На выбор пользователя. Там различие где-то на ширину дома по "Y". Т.к. у меня ещё имеется тайловый слой, с огромным количеством меток на домах, забить на это никак не получается. Пересчитывать все тайлы с активными областями под разные карты или ограничить пользователя одной картой очень бы не хотелось. В связи с этим вопрос: возможно ли как-то при подключении слоя карты задавать маленькое (<256px) смещение этой самой карты, что бы максимально подогнать её под "yandex#map" ?

Вот пример: