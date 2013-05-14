Клуб API Карт

Клуб API Карт

перестали работать карты

Пост в архиве.

сегодня перестали работать карты (точнее работают но с ошибками)

что-то с пакетами сделали? версия? 

консоль:

Failed to load resource http://vec04.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.44.0&x=603&y=345&z=10&lang=ru_RU
Failed to load resource http://vec03.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.44.0&x=603&y=344&z=10&lang=ru_RU
Failed to load resource http://vec03.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.44.0&x=603&y=346&z=10&lang=ru_RU
Failed to load resource http://vec03.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.44.0&x=603&y=348&z=10&lang=ru_RU
Failed to load resource http://vec04.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.44.0&x=603&y=347&z=10&lang=ru_RU
  1. GET http://vec04.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.44.0&x=9581&y=5539&z=14&lang=ru_RU combine.xml:1
  1. GET http://vec03.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.44.0&x=9579&y=5538&z=14&lang=ru_RU combine.xml:1
  1. GET http://vec02.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.44.0&x=9582&y=5539&z=14&lang=ru_RU combine.xml:1
  1. GET http://vec01.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.44.0&x=9580&y=5538&z=14&lang=ru_RU combine.xml:1
  1. GET http://vec04.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.44.0&x=9583&y=5539&z=14&lang=ru_RU combine.xml:1




11 комментариев
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Удалённый пользователь
28 января 2016, 02:11

подключение 

при приближении карты - карта не детализируется - остаются серые области 

до этого все работало как часы

ablyalim.saliev
28 января 2016, 02:11

Судя по всему проблема не в API, карты не работают на самом сервисе http://maps.yandex.ua.

dimik
28 января 2016, 02:11
это не ошибки АПИ, это тайлы не отдаются, видимо временная проблема
twirl-team
28 января 2016, 02:11
Скажите свой ip-адрес, пожалуйста
iytin-ne
28 января 2016, 02:11

у меня такое же с картами(

сегодня глючат слои

twirl-team
28 января 2016, 02:11
Скажите свой ip
iytin-ne
28 января 2016, 02:11

убрал ип

twirl-team
28 января 2016, 02:11
Спасибо.
Проблема прямо сейчас наблюдается? Если нет, уточните, примерно в какое время наблюдалась.
iytin-ne
28 января 2016, 02:11

нет, сейчас вроде все. Глюки бли с утра и где-то к обеду.

iytin-ne
28 января 2016, 02:11

а как это вам поможет, у моих знакомых также глюки с картой "Схема"

iskopaev@roslesperm.ru
вчера, 13:21
Здравствуйте, не работает сервер sat.maps.yandex.net?