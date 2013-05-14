сегодня перестали работать карты (точнее работают но с ошибками)
что-то с пакетами сделали? версия?
консоль:
Failed to load resource http://vec04.maps.yandex.
net/tiles?l=map&v=2.44.0& x=603&y=345&z=10&lang=ru_ RU
Failed to load resource http://vec03.maps.yandex.
net/tiles?l=map&v=2.44.0& x=603&y=344&z=10&lang=ru_ RU
Failed to load resource http://vec03.maps.yandex.
net/tiles?l=map&v=2.44.0& x=603&y=346&z=10&lang=ru_ RU
Failed to load resource http://vec03.maps.yandex.
net/tiles?l=map&v=2.44.0& x=603&y=348&z=10&lang=ru_ RU
Failed to load resource http://vec04.maps.yandex.
net/tiles?l=map&v=2.44.0& x=603&y=347&z=10&lang=ru_ RU