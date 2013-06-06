Не могу создать несколько карт на разных страницах сайта

Карты добавляю на страницы таким кодом:

<script src="http://api-maps.yandex.ru /2.0/?load=package.full&l ang=ru-RU " type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">



var moscow_map,

piter_map;



ymaps.ready(function(){

moscow_map = new ymaps.Map("map101", {

center: [55.76, 37.64],

zoom: 10

});

piter_map = new ymaps.Map("map0", {

center: [59.938806, 30.314278],

zoom: 9

});

});



</script>

Извините за такой тупой вопрос, но я уже два дня бьюсь лбом о монитор.

Прочитал уже все руководства и вопросы, но так и не понял, в чем ошибка.

Всегда добавляется только первая карта, а вторая не грузится.

Сайт пока на localhost. На CMS JOOMLA.

Проблема как я думаю в ready.

Получается, что пока не загрузится первая карта, вторую тоже не видно.

Добавил на одну страницу две карты - то обе загрузились!

Как только первую удалю, то вторая не грузится.

Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать независимую загрузку карт.