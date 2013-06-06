Не могу создать несколько карт на разных страницах сайта

Карты добавляю на страницы таким кодом:
<script type="text/javascript">
var moscow_map,
piter_map;
ymaps.ready(function(){
moscow_map = new ymaps.Map("map101", {
center: [55.76, 37.64],
zoom: 10
});
piter_map = new ymaps.Map("map0", {
center: [59.938806, 30.314278],
zoom: 9
});
});
</script>
Извините за такой тупой вопрос, но я уже два дня бьюсь лбом о монитор.
Прочитал уже все руководства и вопросы, но так и не понял, в чем ошибка.
Всегда добавляется только первая карта, а вторая не грузится.
Сайт пока на localhost. На CMS JOOMLA.
Проблема как я думаю в ready.
Получается, что пока не загрузится первая карта, вторую тоже не видно.
Добавил на одну страницу две карты - то обе загрузились!
Как только первую удалю, то вторая не грузится.
Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать независимую загрузку карт.