Загрузка адресов из файла

Здравствуйте, одноклубники.

Хочу реализовать проект, дабы облегчить самому себе работу. Задача следующая.

Имеется файл excel (можно htm, mxl(с тем же содержимым)) с контрагентами и их адресами. Содержимое каждый раз разное и постоянно пополняется новыми контрагентами. Необходимо добавить контрагентов из файла на карту. Я даже готов создать базу данных и постоянно ее пополнять.

Подскажите с помощью чего это лучше реализовать, интересует в первую очередь возможность работы с файлами и бзами данных(если да, то какие лучше)