Клуб API Карт

Клуб API Карт

Загрузка адресов из файла

Пост в архиве.

Здравствуйте, одноклубники. 

Хочу реализовать проект, дабы облегчить самому себе работу. Задача следующая.

Имеется файл excel (можно htm, mxl(с тем же содержимым)) с контрагентами и их адресами. Содержимое каждый раз разное и постоянно пополняется новыми контрагентами. Необходимо добавить контрагентов из файла на карту. Я даже готов создать базу данных и постоянно ее пополнять.

Подскажите с помощью чего это лучше реализовать, интересует в первую очередь возможность работы с файлами и бзами данных(если да, то какие лучше)

12 комментариев
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dimik
28 января 2016, 01:41

Можете посмотреть в сторону YMapsML

А какое у Вас количество точек ожидается?

molodoi-mitya
28 января 2016, 01:41

один файл содержит в среднем от 10 да 50 точек. Общая же база на данный момент >2000 точек

dimik
28 января 2016, 01:41

Эти 2000 точек будут загружаться все вместе?

 

molodoi-mitya
28 января 2016, 01:41

нет, 2000 точек-это наша база контрагентов. А отдельный файл-это список доставки (перечень торговых точек, которые должна объехать конкретная машина в конкретный день). Обычно количество торговых точек колеблется от 10 до 50. Я логист, и моя задача расписать порядок посещения торговых точек. Интересует возможность работы с файлами. Решение я представляю так:

имеется общая база контрагентов (опять вопрос: в каком виде ее реализовать?), в которой каждому контрагенту и его адресу поставлены соответствующие координаты.

загружаю файл с перечнем торговых точек, которые нужно посетить, а программа выполнив поиск в базе контрагентов, проставляет их на карте. Если каких-то контрагентов нет-программа мне об этом сообщает.

еще один вариант. У меня есть пользовательские карты, на которых проставлены контрагенты. Можно было бы сделать так, чтобы эти карты загружались, но загружались только те точки, которые есть в загружаемом файле.

Хочется услышать возможно ли это сделать, и если да-то камими способами лучше. я первый раз за это взялся и необходим совет опытного человека. А желания у меня предостаточно

nolan23
28 января 2016, 01:41

что-то вроде такого http://mapexpert.pro/?p=56 ?

(карта перестала работать в примере - видно, не пережила какого-то обновления)

molodoi-mitya
28 января 2016, 01:41

Да, очень похоже на мою задачу. Буду рад любым подробностям, в идеале конечно исходникам. В будующем планирую встроить сразу в 1с

dimik
28 января 2016, 01:41

А карту тоже в 1С планируете показывать?

molodoi-mitya
28 января 2016, 01:41

В идеале конечно да. Да только меня в базу точно не пустят, поэтому если делать, то только через обслуживающих нас 1с-ков. Для начала бы в браузере реализовать)))

dimik
28 января 2016, 01:41

АПИ нельзя использовать в закрытых системах, в частности в 1С.

Только на сайтах.

nolan23
28 января 2016, 01:41

 

 Я логист, 

А я - программист. давайте заниматься каждый своим делом. Ваша задача достатчно сложна, чтобы ее решать без опыта программирования подобных систем.

Что касается исходников -  все библиотеки есть в интернете. Лично я написал тот пример за день. 

molodoi-mitya
28 января 2016, 01:41

Опыт программирования у меня есть. Небольшой, но есть. Подскажите хотя бы по поводу организации базы данных, или книжку какую посоветуйте. Очень уж мало информации я нахожу именно в контексте моей задачи

mby-yb.KctoBo
19 августа, 11:15
Прошу извинить, если кого-то из высокомудрых  IT-гуру вдруг оскорбит вопрос заданный "чайником". 
Но нет ли яндекс картах опции, подобной Гугловской, где можно просто открыть GOOGLEMAPS , открыть "Мои карты" и создать свою карту путем импорта координат из таблицы эксель?
и что для этого нужно нажать?