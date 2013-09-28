Добавление метки с подробным описанием объекта

Здравствуйте! Реализую проект по сохранению озер нашей страны и столкнулся с такой проблемой Мне необходимо создать веб страничку, на которой будет карта яндекс, на которую можно будет добавлять метки, причем указывая подробную информацию о каждой из них (например: название, глубина озера, степень загрязненности, координаты расположения, фотографии), чтобы в дальнейшем при щелчке по данной метке, осуществлялся переход на страницу с этой подробной информацией (либо же выводилось всплывающее окно).

Пока я добился того, что сумел добавить карту на страницу, подскажите пожалуйста как мне создать метки такого рода. Читал документацию но ничего про такие метки не нашел