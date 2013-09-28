Клуб API Карт

Клуб API Карт

Добавление метки с подробным описанием объекта

Пост в архиве.

Здравствуйте! Реализую проект по сохранению озер нашей страны и столкнулся с такой проблемой Мне необходимо создать веб страничку, на которой будет карта яндекс, на которую можно будет добавлять метки, причем указывая подробную информацию о каждой из них (например: название, глубина озера, степень загрязненности, координаты расположения, фотографии), чтобы в дальнейшем при щелчке по данной метке, осуществлялся переход на страницу с этой подробной информацией (либо же выводилось всплывающее окно).

Пока я добился того, что сумел добавить карту на страницу, подскажите пожалуйста как мне создать метки такого рода. Читал документацию но ничего про такие метки не нашел 

3 комментария
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Petrographer
28 января 2016, 01:25

Воспользуйтесь сервисом "Мои карты":

http://maps.yandex.ru/?um=&ll=60.597223,56.837992&spn=0.321350,0.102746&z=12&l=map

Создайте свою карту, нанесите на нее метки, прикрепите фотографии, ссылки, тп (через балуны).

Пример (нажмите на метку на карте):

http://maps.yandex.ru/?um=g5gqfDgyyAtFPOo_7F9o0X05w-x9KLvd&l=map

 А затем экспортируйте ее на свой сайт:

http://api.yandex.ru/maps/features/?p=mymaps

 

 Плюс такого подхода в том, что вы можете дополнять и обновлять свою карту на яндексе, не трогая при этом сайт - там автоматически отобразится свежая информация. Извините за какчество примера, он когда-то был учебным )

Денис Страшков
28 января 2016, 01:25

Большое спасибо за такой подробный ответ!

ndpr2010
10 марта, 13:50
Petrographer,
А можете мне помочь с картой? Нужна карта проекта посадки деревьев Лес Победы. Чтобы можно было участникам самим ставить метки на карте и выгружать фотографии и текст. Как на карте ecokarta.ru Моя почта lespobeda@gmail.com