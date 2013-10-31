Бага/фича при изменении размера окна с картой

Если карта на всё окно, стили для контейнера карты
#map {position:absolute;top:0;
то при изменении размеров окна по правой и нижним границам появляется-пропадает белая рамка шириной ~18px, а иногда даже оба скролла (браузер фф 24).
Насколько я понял, это из-за того, что суб-контейнеры карты #map ymaps.ymaps-map имеет фиксированный размер, высчитваемый скриптом в процессе изменения размеров окна, поэтому размер изменяется с заметными лагами.
Я попробовал полностью удалить параметры высоты и ширины для элемента #map ymaps.ymaps-map, в результате карта полностью растянулась на весь экран, а остальное осталось на своих местах.
Может есть какой скрытый смысл механизма задавания скриптоп размера контейнера и для этого нельзя использовать стили? Поясните, пожалуйста.
(часто открываю фаербаг и при некотором размере окна рамка появляется постоянно)