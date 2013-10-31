Бага/фича при изменении размера окна с картой

Если карта на всё окно, стили для контейнера карты

#map {position:absolute;top:0; right:0;bottom:0;left:0px ;height:100%;}

то при изменении размеров окна по правой и нижним границам появляется-пропадает белая рамка шириной ~18px, а иногда даже оба скролла (браузер фф 24).

Насколько я понял, это из-за того, что суб-контейнеры карты #map ymaps.ymaps-map имеет фиксированный размер, высчитваемый скриптом в процессе изменения размеров окна, поэтому размер изменяется с заметными лагами.

Я попробовал полностью удалить параметры высоты и ширины для элемента #map ymaps.ymaps-map, в результате карта полностью растянулась на весь экран, а остальное осталось на своих местах.

Может есть какой скрытый смысл механизма задавания скриптоп размера контейнера и для этого нельзя использовать стили? Поясните, пожалуйста.

(часто открываю фаербаг и при некотором размере окна рамка появляется постоянно)

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