Получение списка городов

Здравствуйте.



Возникла задача - составить список (базу данных) всех населенных пунктов мира, всего-то.



Искал-искал, и лучше Яндекса не нашел ничего, любые места, названия которых остальные сервисы в первый раз слышат, Яндекс понимает и выводит по 5-6 одноименных поселков и даже пляжей.

Поэтому думаю, что лучше всего как-нибудь использовать Яндекс для создания списка.

Как именно - не знаю )

Помогите пожалуйста.

Мне кажется вполне реальным достать из карт список населенных пунктов по стране, например.