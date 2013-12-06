Клуб API Карт

Клуб API Карт

Получение списка городов

Пост в архиве.

Здравствуйте.

Возникла задача - составить список (базу данных) всех населенных пунктов мира, всего-то.

Искал-искал, и лучше Яндекса не нашел ничего, любые места, названия которых остальные сервисы в первый раз слышат, Яндекс понимает и выводит по 5-6 одноименных поселков и даже пляжей.
Поэтому думаю, что лучше всего как-нибудь использовать Яндекс для создания списка.
Как именно - не знаю )
Помогите пожалуйста.

 

Мне кажется вполне реальным достать из карт список населенных пунктов по стране, например.

13 комментариев
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dimik
28 января 2016, 01:02

Зачем вам эта база?

lucifer63
28 января 2016, 01:02

Забыл добавить - одна база уже существует, только она на латинице, а мне вот надо все перевести в кириллицу, затем и база.

norfolk-ymaps
28 января 2016, 01:02

Друг, КЛАДР тебе в помощь :)

Так и забей в гугле "кладр"

lucifer63
28 января 2016, 01:02

КЛАДР это, конечно, хорошо, но мне же нужны все населенные пункты этой планетки, вот в чем дело...

norfolk-ymaps
28 января 2016, 01:02

Ну не в яндексе же такое искать :) (Думаю, понятно почему) В крайнем случае - обратись к разработчикам. Вдруг поделятся дампом таблицы населённых пунктов.

lucifer63
28 января 2016, 01:02

А мне кажется в Яндексе лучше всего

Разработчики пока говорят "ой, попробуйте использовать наш язык запросов"...

witzawitz
28 января 2016, 01:02

А почему бы не воспользоваться их советом? Идёте по сетке координат с каким-нибудь шагом и пользуетесь геокодером.

lucifer63
28 января 2016, 01:02

А как это ?

witzawitz
28 января 2016, 01:02

http://api.yandex.ru/maps/doc/geocoder/desc/concepts/About.xml

 

norfolk-ymaps
28 января 2016, 01:02

утром хотел написать то же самое. Но тут есть 2 подводных камня:

1. Земля большая, а сетка должна быть частой.

2. Яндекс упоминал об ограничении в 25 000 запросов.

в принципе верно: взять широту от 0 до 75, долготу от 0 до 180 и сеточкой щёлкать геокодером с дельтой в 0,01 градуса. 2 х 7500 х 18 000 запросов для полушария. Учитывая, что п.2, а также то, что на запрос к геокодеру может уходить около секунды, можно сделать вывод, что разработчики так тонко шутят.

witzawitz
28 января 2016, 01:02

Города разные бывают. Если предположить, что автору не нужны деревни и прочее, то задача весьма даже выполнимая, особенно если у него уже есть начальный список городов. И совершенно нет нужды ходит квадратной сеткой. А уж тем более посещать все узлы (привет от океанов и Сибири). Я думаю, при желании можно написать весьма оптимизированный алгоритм.

lucifer63
28 января 2016, 01:02

Да, уже есть список пунктов на латинице, но он очень дифференцирован - города, деревни, просто края и даже пляжи.

 

Флайнекс
вчера, 11:29
Народ, где взять нормальную базу регионов и городов России включая новые регионы?
Есть в сети база из 1118 городов, но это совсем жидкая база а есть очень подробная с селами по два дома, в базе за 50 тысяч записей, это много. А вот что-то среднее бы...


Буду признателен.