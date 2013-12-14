Узнать, адрес внутри МКАД или нет

Привет всем! Почитал документацию, полистал примеры, но как то подходящей реализации не нашел. Есть онлайн-магазин, где пользователи при оформлении заказа указывают свой адрес для доставки. Как сделать так, чтобы в админке сайта рядом с адресом заказчика выводилась метка, о том, находится ли этот адрес внутри МКАД, или за его пределами. То есть скрипт должен проверить адрес и вывести через echo/print соответствующую метку. Спасибо заранее за помощь!