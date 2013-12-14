Клуб API Карт

Клуб API Карт

Узнать, адрес внутри МКАД или нет

Пост в архиве.

Привет всем! Почитал документацию, полистал примеры, но как то подходящей реализации не нашел. Есть онлайн-магазин, где пользователи при оформлении заказа указывают свой адрес для доставки. Как сделать так, чтобы в админке сайта рядом с адресом заказчика выводилась метка, о том, находится ли этот адрес внутри МКАД, или за его пределами. То есть скрипт должен проверить адрес и вывести через echo/print соответствующую метку. Спасибо заранее за помощь!

4 комментария
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dimik
28 января 2016, 00:59

Найти полигон описывающий МКАД (самому обрисовать), проверить попадание в него координат точки с помощью, например, MySQL spatial indexes

khazipov
28 января 2016, 00:59
 чтобы в админке сайта рядом с адресом заказчика выводилась метка

вроде бы условия использования Яндекс.Карт не разрешают делать закрытые сервисы на его основе

a.chebotareov
28 января 2016, 00:59

Добрый вечер. Обращаю ваше внимание на то, что API Яндекс.Карт можно использовать только в публичных частях сайта. В админке, закрытой части, это делать запрещено. Согласно пункту 2.3.2. Пользовательского соглашения: «Сервис может использоваться Пользователем только в рамках сайтов или мобильных приложений, доступных для бесплатного открытого использования неограниченным кругом лиц».

batysheva.marie
16 августа, 19:21
Михалковская 63б