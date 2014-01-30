Клуб API Карт

Клуб API Карт

Открыть мобильное приложение яндекс карт по ссылке на сайте

Пост в архиве.

Всем привет, подскажите в какую сторону копать!

 

Есть сайт, у которого существует мобильная версия, на мобильной версии сайта есть ссылка "как проехать", подскажите как сделать, что бы при клике на эту ссылку она не сразу открывалась в новой вкладке, а предлага открыть в мобильном приложении Яндекс.Карты, если оно установлено на телефоне?

 

для гугл карт реализация такая https://maps.google.com/maps?q=54.838515,35.666516

и опять же только в хроме при клике пявляются предложения открыть с помощью другого браузера или с помощью приложения гугл карт. В опере мини, сафари и стандартном андроид-браузере предложение "открыть с помощью" не появляется.

6 комментариев
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Cucla
28 января 2016, 00:46
Чтоб открыть Навигатор из приложения, есть урл-схема  https://github.com/yandexmobile/yandexmapkit-ios/wiki/Интеграция-с-Яндекс.Навигатором.
Fry256
28 января 2016, 00:46

да, я такую схему и для гугл карт встречал, только не совсем понятно как ее применять, она ведь не работает как mailto: или tel:

куда нужно ставить вот этот код?

 

NSURL* naviURL = [NSURL URLWithString:@"yandexnavi://build_route_on_map?lat_from=55.751802&lon_from=37.586684&lat_to=55.758192&lon_to=37.642817"]; if ([[UIApplication sharedApplication] canOpenURL:naviURL]) { // Если Навигатор установлен - открываем его [[UIApplication sharedApplication] openURL:naviURL]; } else { // Если не установлен - открываем страницу в App Store NSURL* appStoreURL = [NSURL URLWithString:@"https://itunes.apple.com/ru/app/yandeks.navigator/id474500851?mt=8"]; [[UIApplication sharedApplication] openURL:appStoreURL]; }

 

nataganka
28 января 2016, 00:46

решили задачу? меня интересует тот же самый вопрос)

pr.aynur
29 сентября 2016, 16:22
nataganka,
 и меня интересует!  хотелось бы, что бы яндекс карта и карта гугла с сайта на мобильном телефоне или планшете предлагало проложить маршрут до офиса.
atxam.sulton
21 января, 15:01
кто нибудь нашел ответь?
Татьяна Назарова (Солдатова)
вчера, 18:03
Я еще не пользовалась мне нечего сказпть