Открыть мобильное приложение яндекс карт по ссылке на сайте

Всем привет, подскажите в какую сторону копать!

Есть сайт, у которого существует мобильная версия, на мобильной версии сайта есть ссылка "как проехать", подскажите как сделать, что бы при клике на эту ссылку она не сразу открывалась в новой вкладке, а предлага открыть в мобильном приложении Яндекс.Карты, если оно установлено на телефоне?

для гугл карт реализация такая https://maps.google.com/m aps?q=54.838515,35.666516

и опять же только в хроме при клике пявляются предложения открыть с помощью другого браузера или с помощью приложения гугл карт. В опере мини, сафари и стандартном андроид-браузере предложение "открыть с помощью" не появляется.