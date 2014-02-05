Как сделать координаты по клику (или метке)

Никак не получается сделать нужное. Подскажите, пожалуйста, кто понимает в этом...
Процесс на сайте такой:
1. пользователь указывает в полях страну, регион, город, улицу, дом. и нажимает "далее"
2. при нажатии вызывается валидация формы (на js). Запускается функция, которая берет из всех полей и строит адрес. Этот адрес отправляет через http. Получает через json ответ в Яндекс.карты. Если координаты найдены, то они заносятся в скрытые поля формы.
3. Если координаты не найдены, то открывается карта, где предлагается пользователю кликнуть или перетащить метку на нужный адрес.
По клику получилось, но не совсем то, что нужно :)
Этот код добавляет кучу меток при многократных кликах. Т.е. старая метка не удаляется. Как можно проверить, есть ли уже метка. Если есть, то удалить старую и поставить новую?
С перетаскиванием метки по карте вообще все плохо. Никак не могу разобраться.
На другом же сайте есть такое решение: клик по карте - ставится метка. При повторном - она удаляется и ставится новая. Но при этом появляется в углу карты кнопка, чтобы удалить метку с карты.
Цель: нужно занести в БД координаты объекта.
Вот такая вот проблема. Может есть более правильные решения данной задачи?