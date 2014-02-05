Клуб API Карт

Клуб API Карт

Как сделать координаты по клику (или метке)

Пост в архиве.

Никак не получается сделать нужное. Подскажите, пожалуйста, кто понимает в этом...

Процесс на сайте такой:

1. пользователь указывает в полях страну, регион, город, улицу, дом. и нажимает "далее"

2. при нажатии вызывается валидация формы (на js). Запускается функция, которая берет из всех полей и строит адрес. Этот адрес отправляет через http. Получает через json ответ в Яндекс.карты. Если координаты найдены, то они заносятся в скрытые поля формы.

3. Если координаты не найдены, то открывается карта, где предлагается пользователю кликнуть или перетащить метку на нужный адрес.

 

По клику получилось, но не совсем то, что нужно :)

var coords = e.get('coordPosition');
myGeoObject = new ymaps.GeoObject({
    geometry: {
        type: "Point", // тип геометрии - точка
        coordinates: coords // координаты точки
    }
});
myMap.geoObjects.add(myGeoObject);

 

Этот код добавляет кучу меток при многократных кликах. Т.е. старая метка не удаляется. Как можно проверить, есть ли уже метка. Если есть, то удалить старую и поставить новую?

С перетаскиванием метки по карте вообще все плохо. Никак не могу разобраться.

На другом же сайте есть такое решение: клик по карте - ставится метка. При повторном - она удаляется и ставится новая. Но при этом появляется в углу карты кнопка, чтобы удалить метку с карты.

Цель: нужно занести в БД координаты объекта.

Вот такая вот проблема. Может есть более правильные решения данной задачи?

38 комментариев
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dimik
28 января 2016, 00:43

Более правильно не создавать-удалять, а передвигать созданную метку.

Также можно посмотреть этот пример из песочницы

poleostro
28 января 2016, 00:43

вроде как то, что нужно. Спасибо. Буду пробовать...

можете подсказать еще по поводу проверки правильности адреса: нунжо отправить адрес пользователя и получить координаты. Это нужно сделать через ajax, через get-метод. Правильно? Можете дать ссылку на пример кода?

И еще вопрос такой: как хранить координаты в БД? В одном поле, с типом VARCHAR? Если в разных, то как разнести по полям?

dimik
28 января 2016, 00:43

Пример кода там же в песочнице.

http://api.yandex.ru/maps/jsbox/direct_geocode

 

Способ хранения координат в БД зависит от того как Вы их будете использовать.

Ну и что за БД наверное тоже надо указать.

poleostro
28 января 2016, 00:43

MySQL. Использовать для вывода на карте: кластеризация, вывод объектов по районам города.

dimik
28 января 2016, 00:43

В MySQL можно использовать spatial indexes для хранения геоданных

poleostro
28 января 2016, 00:43

Не могу разобраться, как можно полученные данные разбить на переменные: город, улица, дом...

Функция getAddress выводит.

Пробую так: 

 

function getAddress(coords ) {
        myPlacemark.properties.set('iconContent', 'поиск...');
        ymaps.geocode(coords, {kind: 'house'}).then(function (res) {
            var firstGeoObject = res.geoObjects.get(0);

            myPlacemark.properties
                .set({
                    iconContent: firstGeoObject.properties.get('house'),
                    balloonContent: firstGeoObject.properties.get('text'),
                    //balloonContent: firstGeoObject.properties.get(request )
                })
        });
    }
dimik
28 января 2016, 00:43

console.log('Адресные данные: ', firstGeoObject.properties.get('metaDataProperty.GeocoderMetaData.AddressDetails'));

poleostro
28 января 2016, 00:43

Спасибо. Потихоньку получается то, что нужно... возник еще вопрос.

В ООП (js) не очень хорошие знания. Подскажите, пожалуйста, как получить из AddressDetails объекта параметр, например, "LocalityName".

А также вопрос по номерам домов. В результате возвращаются такие номера,  2/6с3-4

такой дом уже не разделить на корпусы, строения, дроби?

dimik
28 января 2016, 00:43
Вы можете вписать полный путь до этого свойства в параметре метода properties.get, что я приводил выше
poleostro
28 января 2016, 00:43

Теперь такая проблема:

Если пользователь ввел неправильный адрес, например, "Кострома, ываыва", то res.geoObjects.get(0) возвращает null.

Мне же нужно сделать так, чтобы карта открывалась не в Москве (центр по умолчанию), а брался хотя бы город.

Подскажите, пожалуйста...

dimik
28 января 2016, 00:43

Если ничего не нашлось, то откуда городу взяться?

надо сделать автокомплит в поле ввода адреса, как тут, например

http://ymapsapi.ya.ru/replies.xml?item_no=1631

poleostro
28 января 2016, 00:43

вот и я думаю :)

на одном сайте работает так. Да и в картах если набрать "Кострома вфыаыфваыва"

то откроется карта с меткой на костроме.

http://maps.yandex.ru/?text=Россия, Кострома&sll=40.926418,57.767683&ll=40.926418,57.767683&spn=0.645447,0.190068&z=11&l=map

dimik
28 января 2016, 00:43

maps.yandex.ru не показателен. Там много есть чего нет в АПИ и вообще ни где.  Их поиск — совсем отдельный от АПИ сервис, это не просто геокодирование

poleostro
28 января 2016, 00:43

Ну вот, например, medikateka.ru/poi/add/

Если добавить адрес фирмы "Кострома фыва фываыва", то откроется карта с меткой в городе Кострома.

Все это я к тому, что хотелось бы сделать для пользователя удобнее. Чтобы он мог поставить метку в своем городе и с него начинал поиск, а не с Москвы. Если координаты не найдены, нужно открыть его указанный город.

dimik
28 января 2016, 00:43

Это решается либо интерфейсно через выбор города с помощью select, либо через автокомплит.

poleostro
28 января 2016, 00:43

Оказалось дело совсем в другом. При передаче адреса, чтобы получить координаты, формировался неправильный адрес. Выяснилось случайно.

Теперь же выдается все как надо. Но возникла другая проблема: метка на карте ставиться и координаты возрващаются всегда.

А как можно определить, если пользователь неправильно указал дом, например, на картах такого дома еще нет. В таком случае возвращаются координаты улицы города, без дома. Хотелось бы, чтобы в таком случае предлагалось пользователю указать вручную координаты дома, кликнув на карте.

Подскажите, пожалуйста, как такое условие можно сформировать?

dimik
28 января 2016, 00:43

для того чтобы это определить надо проверить значение поля precision в данных, возвращаемых геокодером

примерно так

if(res.geoObjects.get(0).properties.get('metaDataProperty.GeocoderMetaData.precision') != 'exact') {

...

}

poleostro
28 января 2016, 00:43

спасибо.

А как решают такие задачи: возвращается адрес: улица, дом. Эти данные вставляю в поля формы. Пользователь указал, например, "Ленина, 35". Кликнул. А вернулось "Улица Ленина, 35". Как можно избавиться от слова "улица"?

dimik
28 января 2016, 00:43

В AddressDetails должно быть название улицы без слова "улица"

poleostro
28 января 2016, 00:43

не получается найти. Только полное название в ThoroughfareName

dimik
28 января 2016, 00:43

понятно

тогда только вырезать  "улица ", либо использовать res.geoObjects.get(0).properties.get('name')

poleostro
28 января 2016, 00:43

Подскажите, пожалуйста, еще по такому вопросу:

Карта была сформирована по нажатию на кнопке "отобразить карту". Взялись координаты или адрес из формы и открылась, например, в Москве.

Далее пользователь вводит новый адрес и жмет "отобразить карту".

Как правильно действовать? А можно как-то перевести область видимости карты в новые координаты (например, он ввел другой город, вручную же не будет карту прокручивать)? А не то, координаты получаются по новому адресу, а карта не меняется.

Но я делаю так: удаляю карту (destroy) и метку (=null), если она была, и снова создаю карту и метку. Так карта меняется...

Ище такой вопрос. Всегда ли нужно указывать центральные координаты при создании карты? Правильно ли будет так: получить координаты и сделать их центральными при создании карты. А потом еще и метку по этим координатам поставить?

dimik
28 января 2016, 00:43

Удалять и создавать карту заного не надо. Можно просто выставлять ей новый центр

poleostro
28 января 2016, 00:43

спасибо.

poleostro
28 января 2016, 00:43

Подскажите, пожалуйста, как изменить стиль метки?

Вот тут: http://api.yandex.ru/maps/jsbox/event_reverse_geocode

есть код:

 

// Если метка уже создана – просто передвигаем ее
        if(myPlacemark) {
            myPlacemark.geometry.setCoordinates(coords);
        }
        // Если нет – создаем.

Как сделать метке другой стиль, при условии, если она есть? Перед строкой myPlacemark.geometry.setCoordinates(coords);

Нужен стиль:

preset: 'twirl#nightStretchyIcon'
dimik
28 января 2016, 00:43

Надо выставить метке эту опцию

poleostro
28 января 2016, 00:43

Очень непростая проблема, точнее, не знаю, получится ли ее описать...

При клике на "далее", происходит валидация поля координат (запускается одна основная функция). Если нет координат, то получаем адрес и на основе его получаем координаты. Далее их вставляем в поле и возвращаем результат функции - "return res_valid_coords = true".

В функции есть условия if-else. В самом начале задается переменная, равная res_valid_coords = false. В процессе выполнения функции это значение меняется.

Когда процесс выполнения функции доходит до получения координат по адресу:

 

ymaps.geocode( address , {
            results: 1
        }).then(function (res) {
// тут получаем координаты и вставляем их в поле
//далее меняем res_valid_coords = true
}

то функция начинает свое выполнение не дожидаясь окончания выполнения этого кода. А в этом коде как раз и идет получение координат, вставка их в поле формы и измненение res_valid_coords на значение "true". А функция же идет дальше, в конце своей работы она возвращает return res_valid_coords (а он был задан в самом начале, как false), а только потом выполняется работа по получению координат.

2-й вариант. Вставить return в конце if-else. То в таком случае при вызовые функции валидации, возвращается undefined - типа такой функции нет.

Я так понимаю, дело в асинхронности...

 

пробую так заменить код:

 

var result = ymaps.geoQuery( ymaps.geocode( addr_val , { results: 1 }) );
        if (!result.isReady()) {
            result.then(function () {
                //разные вычисления
        })
}

Пишет, что ymaps.geoQuery is not a function


Как можно заставить выполняться все по порядку?

Подскажите, пожалуйста, решение проблемы, над которой бьюсь уже несколько дней.

dimik
28 января 2016, 00:43

Ваша функция выполняет асинхронный запрос, а вы хотите чтобы она вернула значение в синхронном потоке.

вы можете возвращать ymaps.util.Promise

вместо значения res_valid_coords

poleostro
28 января 2016, 00:43

я не профи в js... не понимаю о чем это вы

Нужно оставить все как есть (асинхронно), а только return заменить? Или какой правильный синтаксис будет?

в документации не получается ничего найти по данному вопросу.

dimik
28 января 2016, 00:43

Можно использовать promises

и возвращать result из вашей функции

poleostro
28 января 2016, 00:43

Не помогло :(

а нет примера использования? А не то я не понимаю даже куда и как это использовать, конкретно в моем случае с получением координат по указанному адресу...

dimik
28 января 2016, 00:43

К сожалению в рамках этого клуба я не могу научить вас программировать на javascript

 

Прочитайте про интерфейс Promises

Вот приблизительная реализация

 

function getAddress(address) {

     var promise = new ymaps.util.Promise();

 

    ymaps.geocode(address)

       .then(function (res) {

           If(res.geoObjects.get(0)) {

                  promise.resolve(res.geoObjects.get(0).geometry.getCoordinates());

            }

            else {

                  promise.reject("didn't find");

            }

       });

        return promise;

}

 

// пример использования

getAddress("Москва").then(function (coords) {

    // тут работаем с координатами

});

poleostro
28 января 2016, 00:43

теперь понятно... все работает... спасибо!

p.s. в интернете очень мало информации по promise

poleostro
28 января 2016, 00:43

Думаю, что спрашивать лучше в этой же теме :)

У меня на сайте скрипт работает так:

указываю адрес, нажимаю "далее". Скрипт проверяет полное ли соответствие адреса. Если да, то все ок. Если неполное, то открывается карта и пользоатель может кликнуть на ней. При клике получаю координаты и меняю название улицы и дома.

Потом он снова нажимает "Далее". И снова проверка адреса. В этом случае сразу все ок, т.к. адрес взялся из карт.

Проблема в том, когда находиться несколько адресов, возвращается неполное соответствие. Например, вот такой адрес:

Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Звенигородская  9

По такому адресу открывается карта Всеволожского района, а не Питера, т.к при запросе установлено возвращать 1 объект:

 

get_coords_by_addr( 'Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Звенигородская  9' , {results: 1} ).then(function ( res ) { ...})

Подскажите, пожалуйста, как в таком случае можно получить координаты?

poleostro
28 января 2016, 00:43

разве нет решения?

dimik
28 января 2016, 00:43

Возможно поможет установка опции boundedBy в геокодере относительно Питера

poleostro
28 января 2016, 00:43

можно подробнее..? когда ее ставить?

Правильно:

 

  
ymaps.geocode('Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Звенигородская  9', {

        boundedBy: myMap.getBounds('Санкт-Петербург'),
         strictBounds: true,
        results: 1
    }).then(function (res) { ... }

})

 Так получается. Но когда делаю так:

 

 var promise = new ymaps.util.Promise();
ymaps.geocode( addr_val , { 
        boundedBy: myMap.getBounds('Санкт-Петербург'),
         strictBounds: true,
results: 1 } )
       .then(function (res) {
            var res_exact = new Array();
            if( res.geoObjects.get(0) ) {
                if( res.geoObjects.get(0).properties.get('metaDataProperty.GeocoderMetaData.precision') == 'exact' )  res_exact[0] = true;
                else res_exact[0] = false;
                res_exact[1] = res.geoObjects.get(0).geometry.getCoordinates();
                  promise.resolve( res_exact );
            }
            else {
                  promise.reject( false );
            }
       });
        return promise;

пишет, что myMap не найден

 

 

Т.е. получается так, что если указывать опцию boundedBy: myMap.getBounds(), то необходимо существование созданной карты.

Если не использовать опцию, то можно получить координаты объекта, и создать уже по ним карту и объект на ней.

 

А как можно получить координаты не создавая карту?

Youngporcher
31 января, 22:28
dimik,
Здоровья вам