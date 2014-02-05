Как сделать координаты по клику (или метке)

Никак не получается сделать нужное. Подскажите, пожалуйста, кто понимает в этом...

Процесс на сайте такой:

1. пользователь указывает в полях страну, регион, город, улицу, дом. и нажимает "далее"

2. при нажатии вызывается валидация формы (на js). Запускается функция, которая берет из всех полей и строит адрес. Этот адрес отправляет через http. Получает через json ответ в Яндекс.карты. Если координаты найдены, то они заносятся в скрытые поля формы.

3. Если координаты не найдены, то открывается карта, где предлагается пользователю кликнуть или перетащить метку на нужный адрес.

По клику получилось, но не совсем то, что нужно :)

var coords = e.get('coordPosition'); myGeoObject = new ymaps.GeoObject({ geometry: { type: "Point", // тип геометрии - точка coordinates: coords // координаты точки } }); myMap.geoObjects.add(myGeoObject);

Этот код добавляет кучу меток при многократных кликах. Т.е. старая метка не удаляется. Как можно проверить, есть ли уже метка. Если есть, то удалить старую и поставить новую?

С перетаскиванием метки по карте вообще все плохо. Никак не могу разобраться.

На другом же сайте есть такое решение: клик по карте - ставится метка. При повторном - она удаляется и ставится новая. Но при этом появляется в углу карты кнопка, чтобы удалить метку с карты.

Цель: нужно занести в БД координаты объекта.

Вот такая вот проблема. Может есть более правильные решения данной задачи?