Клуб API Карт

Клуб API Карт

Как организовать построение маршрута из массива координат

Пост в архиве.

Добрый день, дорогие друзья, передомной стоит задача, помогите кто чем может, я как начинающий прогромист изучаю PHP, передомной стоит задача такого рода, построение маршрута из массива координат который храниться в MYSQL на сервере, в JS я далеко не селен, с построением линий я разобрался, а вот с запросом к массиву возникает проблема, вот кусочик кода, я так понимаю что запрос на бэкинг должен происходить по примой ссылке через http запрос на прямую с mysql а 

    // Создаем ломаную с помощью вспомогательного класса Polyline.

    var myPolyline = new ymaps.Polyline([

            // Указываем координаты вершин ломаной.

            [55.80, 37.50],

            [55.80, 37.40],

            [55.70, 37.50],

            [55.70, 37.40] 

в замен координат указываем ссылку "http://www.test zaproc.ru"

        ], {

            // Описываем свойства геообъекта.

            // Содержимое балуна.

            balloonContent: "Ломаная линия"

        }, {

            // Задаем опции геообъекта.

            // Отключаем кнопку закрытия балуна.

            balloonCloseButton: false,

            // Цвет линии.

            strokeColor: "#000000",

            // Ширина линии.

            strokeWidth: 4,

            // Коэффициент прозрачности.

            strokeOpacity: 0.5

        });

4 комментария
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thekashey
27 января 2016, 23:50

Прочитайте еще раз документацию по javascript, mysql, php. Поймите что клиент и сервер работают не на одной машине и прямой связи между ними нет.

На ваш вопрос нельзя ответить, только послать rtfm и учиться програмировать.

Всеволод Шмыров
27 января 2016, 23:50
Добрый день.
Полигон не умеет ничего сам загружать. Вам нужно в начале самому сделать AJAX запрос к своему серверу, а уже потом создать по полученным данным полигон.
В песочнице есть похожий пример
http://api.yandex.ru/maps/jsbox/2.1/data_load_jquery

Рекомендуется не на каждый к базе данных обращаться, а при формировании данных на сервере генерировать статичный файл.
Leon89501274664
27 января 2016, 23:50

Спасибо

danyatim77@gmail.com
6 февраля, 17:42
Зачем я увидел кусочИк этого опуса! Уважаемый прогрОМист! Вы не сЕлен не только в программировании! Передвами стои́т прИмая задача овладеть русским языком в первую очередь.