Как организовать построение маршрута из массива координат

Добрый день, дорогие друзья, передомной стоит задача, помогите кто чем может, я как начинающий прогромист изучаю PHP, передомной стоит задача такого рода, построение маршрута из массива координат который храниться в MYSQL на сервере, в JS я далеко не селен, с построением линий я разобрался, а вот с запросом к массиву возникает проблема, вот кусочик кода, я так понимаю что запрос на бэкинг должен происходить по примой ссылке через http запрос на прямую с mysql а

// Создаем ломаную с помощью вспомогательного класса Polyline.

var myPolyline = new ymaps.Polyline([

// Указываем координаты вершин ломаной.

[55.80, 37.50],

[55.80, 37.40],

[55.70, 37.50],

[55.70, 37.40]

в замен координат указываем ссылку "http://www.test zaproc.ru"

], {

// Описываем свойства геообъекта.

// Содержимое балуна.

balloonContent: "Ломаная линия"

}, {

// Задаем опции геообъекта.

// Отключаем кнопку закрытия балуна.

balloonCloseButton: false,

// Цвет линии.

strokeColor: "#000000",

// Ширина линии.

strokeWidth: 4,

// Коэффициент прозрачности.

strokeOpacity: 0.5

});