Как организовать построение маршрута из массива координат

Добрый день, дорогие друзья, передомной стоит задача, помогите кто чем может, я как начинающий прогромист изучаю PHP, передомной стоит задача такого рода, построение маршрута из массива координат который храниться в MYSQL на сервере, в JS я далеко не селен, с построением линий я разобрался, а вот с запросом к массиву возникает проблема, вот кусочик кода, я так понимаю что запрос на бэкинг должен происходить по примой ссылке через http запрос на прямую с mysql а
// Создаем ломаную с помощью вспомогательного класса Polyline.
var myPolyline = new ymaps.Polyline([
// Указываем координаты вершин ломаной.
[55.80, 37.50],
[55.80, 37.40],
[55.70, 37.50],
[55.70, 37.40]
в замен координат указываем ссылку "http://www.test zaproc.ru"
], {
// Описываем свойства геообъекта.
// Содержимое балуна.
balloonContent: "Ломаная линия"
}, {
// Задаем опции геообъекта.
// Отключаем кнопку закрытия балуна.
balloonCloseButton: false,
// Цвет линии.
strokeColor: "#000000",
// Ширина линии.
strokeWidth: 4,
// Коэффициент прозрачности.
strokeOpacity: 0.5
});