Тормоза карты в хроме

Доброй ночи (у меня так)

Есть проблема с тормозами на карте с кластеризацией в хроме. В лисе всё нормально, в ие 10 тоже всё нормально. Однако хром...

Версия 37.0.2062.102 m

Апи 2.1

Взял пример с кластеризацией прямо из "песочницы". Сразу подгружается нормально, масштабируется, зум + или - всё в порядке. Однако, стоит только открыть балун метки или кластера и закрыть балун - сразу начинает тормозить - перемещается с рывками, после зума отрисовывается долго, как будто на карте миллион меток без кластеризации. Много меток на карте - тормозит сильно, мало меток - тормозит меньше. При этом стоит снова открыть какой-нибудь балун и не закрывать его - всё работает нормально, таскается и зумируется быстро.

Вот такая беда - как думаете, что делать?