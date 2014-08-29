Клуб API Карт

Клуб API Карт

Тормоза карты в хроме

Пост в архиве.

Доброй ночи (у меня так)

Есть проблема с тормозами на карте с кластеризацией в хроме. В лисе всё нормально, в ие 10 тоже всё нормально. Однако хром...

Версия 37.0.2062.102 m

Апи 2.1

Взял пример с кластеризацией прямо из "песочницы". Сразу подгружается нормально, масштабируется, зум + или - всё в порядке. Однако, стоит только открыть балун метки или кластера и закрыть балун - сразу начинает тормозить - перемещается с рывками, после зума отрисовывается долго, как будто на карте миллион меток без кластеризации. Много меток на карте - тормозит сильно, мало меток - тормозит меньше. При этом стоит снова открыть какой-нибудь балун и не закрывать его - всё работает нормально, таскается и зумируется быстро.

Вот такая беда - как думаете, что делать?

3 комментария
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Всеволод Шмыров
27 января 2016, 23:48
Добрый день. Спасибо за сообщение. Будет разбираться.
mari-na-bzzz
27 января 2016, 23:48

а какой конкретно пример вы брали? Эффект виден прямо в песочнице или на вашем сайте. Если на вашем, можете ли дать ссылку?

Вячеслав Назимко
вчера, 10:38
Та же петрушка. Тормоза Яндекс.Карт в Chrome после определенного времени при работе с картами при включенном слое "Гибрид". Отключение аппаратного ускорения проблему не решает.