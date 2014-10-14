Стилизация панели поиска и подсказок

Здравствуйте,
Уже не первый день пытаюсь освоить документацию API по яндекс картам.
Стоит задача стилизовать (видоизменить) панель поиска яндекс карты и ее выпадающих при вводе данных подсказок - саджестов. По просту говоря требуется просто подсунуть свой макет. Сама карта яндекса успешно работает на разрабатываемом сайте.
Ожидаемый результат:
После подключении макетов стилей выпадающего списка подсказок при вводе - ничего не происходит и вид остается нативным, а при успешном подключении макетов стилей к поисковой строке яндекс карт - в свою очередь перестают выпадать подсказки.
Код для выпадающей подсказки (отрывок):
yandexListResultList = ymaps.templateLayoutFactory.createClass('
<ul class="mapSearchList">' +
'<li>' +
'<ul>' +
'<li>' +
// Тут необходимо выводить подсказки при вводе данных в поисковое поле.
'</li>' +
'</ul>' +
'</li>' +
'</ul>');
SuggestView('#map input[type="text"], {
layout: yandexListResultList
}');
Использовал при работе следующию документацию: SuggestView . Мне документация показалась сухой и недружелюбной. С трудом понятно, что с чем связано.
Товарищи пожайлуста помогите кто чем может. Желательно если кто - то знает хороший пример со стилизацией поисковой строки и выпадающих подскаок, то пожайлуста дайте ссылку на данный пример. Попробую все проделать по анологии.