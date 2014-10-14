Стилизация панели поиска и подсказок

Здравствуйте,

Уже не первый день пытаюсь освоить документацию API по яндекс картам.

Стоит задача стилизовать (видоизменить) панель поиска яндекс карты и ее выпадающих при вводе данных подсказок - саджестов. По просту говоря требуется просто подсунуть свой макет. Сама карта яндекса успешно работает на разрабатываемом сайте.

Ожидаемый результат:

После подключении макетов стилей выпадающего списка подсказок при вводе - ничего не происходит и вид остается нативным, а при успешном подключении макетов стилей к поисковой строке яндекс карт - в свою очередь перестают выпадать подсказки.

Код для выпадающей подсказки (отрывок):

yandexListResultList = ymaps.templateLayoutFactory.createClass('

<ul class="mapSearchList">' +

'<li>' +

'<ul>' +

'<li>' +

// Тут необходимо выводить подсказки при вводе данных в поисковое поле.

'</li>' +

'</ul>' +

'</li>' +

'</ul>');

SuggestView('#map input[type="text"], {

layout: yandexListResultList

}');

Использовал при работе следующию документацию: SuggestView . Мне документация показалась сухой и недружелюбной. С трудом понятно, что с чем связано.

Товарищи пожайлуста помогите кто чем может. Желательно если кто - то знает хороший пример со стилизацией поисковой строки и выпадающих подскаок, то пожайлуста дайте ссылку на данный пример. Попробую все проделать по анологии.