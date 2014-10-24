Тепловые карты в API Яндекс.Карт

Мы выпустили плагин, который позволяет создавать тепловые карты. Он работает с API Яндекс.Карт версии 2.1.

Пример работы плагина тепловых карт

Документация, подробная инструкция по установке плагина и пример расположены на GitHub.

Чтобы начать работу с плагином, надо:

Разместить код плагина тепловых карт на своем сервере. Подключить API Яндекс.Карт 2.1 и модуль в теге <head> :

<script src="http://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU" type="text/javascript"></script>

<script src="http://my.cdn.tld/Heatmap.min.js" type="text/javascript"></script> Вызвать модуль в коде и передать в него данные для создания тепловой карты:

ymaps.modules.require(['Heatmap'], function (Heatmap) {

var heatmap = new Heatmap();

});

О том, как работает плагин тепловых карт, зачем мы его делали и какой получился результат, в своей статье на Хабрахабре рассказал автор из команды API Андрей Морозов.

После того, как мы в версии 2.1 открыли модульную систему, любой разработчик получил возможность создавать подобные независимые плагины, которые расширяют функциональность API.