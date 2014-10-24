Клуб API Карт

Клуб API Карт

Тепловые карты в API Яндекс.Карт

Пост в архиве.

Мы выпустили плагин, который позволяет создавать тепловые карты. Он работает с API Яндекс.Карт версии 2.1.

Пример работы плагина тепловых карт

Документация, подробная инструкция по установке плагина и пример расположены на GitHub.

Чтобы начать работу с плагином, надо:

  1. Разместить код плагина тепловых карт на своем сервере.

  2. Подключить API Яндекс.Карт 2.1 и модуль в теге <head>:


    <script src="http://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU" type="text/javascript"></script>
    <script src="http://my.cdn.tld/Heatmap.min.js" type="text/javascript"></script>

  3. Вызвать модуль в коде и передать в него данные для создания тепловой карты:


    ymaps.modules.require(['Heatmap'], function (Heatmap) {
    var heatmap = new Heatmap();
    });

 

О том, как работает плагин тепловых карт, зачем мы его делали и какой получился результат, в своей статье на Хабрахабре рассказал автор из команды API Андрей Морозов.

После того, как мы в версии 2.1 открыли модульную систему, любой разработчик получил возможность создавать подобные независимые плагины, которые расширяют функциональность API.

 

3 комментария
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andrew-murray
27 января 2016, 23:33

Уважаемые коллеги. Вопрос про публичную тепловую карту для НКЯ:
Скажите, как можно получить публичную тепловую карту для "Народных Карт" Яндекса (либо просто Карт Яндекса)?
Заранее благодарю за ответ!

a.chebotareov
27 января 2016, 23:33

Добрый день, Андрей. Вы делаете ее сами для любой из типов карты, которая есть в API Яндекс.Карт (схема, спутник, гибрид, Народная карта). Хочу обратить ваше внимание, что тепловая карта — это графическое представление данных, где дополнительные переменные отображаются при помощи цвета.

Алексей Банников
21 июля, 09:18
Здравствуйте. Подскажите, возможна такая же реализация тепловых точек  на Vue в компоненте Vue-yandex-maps ?