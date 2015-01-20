Позиционирование метки при изменении масштаба карты

Здравствуйте,

Ответьте пожалуйста:

1) Координаты метки всегда привязаны к середине нижней границы иконки метки или есть какие-либо случаи когда это не так? (я о стандартных метках)

2) Для пользовательских меток созданных с помощью шаблона (iconLayout), к какой точке метки привязываются координаты?

3) Нужно ли указывать для пользовательской метки из пункта 2 размер, как, например, это делается если я меняю только иконку метки (iconImageHref) с помощью iconImageSize, для того чтобы координаты привязались к нужной точке шаблона метки?

4) Возможно ли изменить точку привязки координат метки из пункта 2, например на верх, середину или еще какую-то часть метки. Если да, то как это возможно сделать.

В данный момент у меня есть проблема с позиционированием пользовательской метки при изменении масштаба карты (метка съезжает с заданной точки при уменьшении масштаба)





Метку создаю так:

var ymaps_user_layout = ymaps.templateLayoutFactory.createClass('[здесь, собственно, макет метки]');

var ymaps_user = new ymaps.Placemark( [members[i].location.lat, members[i].location.lon], { hintContent: members[i].first_name + ' ' + members[i].last_name }, { iconLayout: ymaps_user_layout });