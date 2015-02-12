Клуб API Карт

Клуб API Карт

Тормозит отрисовка меток через Remote(Loading)ObjectManager.

Пост в архиве.

  Выполняется потайлова (splitRequests: true;) загрузка данных через Remote(Loading)ObjectManager с асинхронным отображением меток (syncOverlayInit: false;).

  После получения ответов на запросы данных, метки начинают отрисовываться только через 20-30 сек. (бывает и больше). Выполняется около 40 запросов за < 4 сек., при этом, передается около 530 точек.

  Также складывается впечатление, что несмотря на "syncOverlayInit: false" метки отрисовываются сразу все: в мониторе сети можно видеть, как выполнился запрос, но меток на карте нет, а потом через 20-30 сек. отображаются все разом.

  Тестирование проводилось и с включением локального кэша, тогда все запросы выполняются за 110 мс, но ситуация та же.

  Повторяется под Firefox 35.0.1 и Chrome 40.0.2214.111 m.

16 комментариев
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Всеволод Шмыров
27 января 2016, 23:08
Добрый день. Могли бы вы дать ссылку на страницу с проблемой?
easy-money5
27 января 2016, 23:08

 Тестирую локально.

 В какой-то момент отрисовка начала работать в соответствии с получением ответов, но все-равно рисовалось все сразу: после получения ответа на последний запрос. Сейчас опять как описано выше.

Всеволод Шмыров
27 января 2016, 23:08
Вы уверены, что запрос поступает на клиент, а все это время обрабатывается сервером? Можете попробовать включить кластеризацию меток. Если проблема в отрисовке, то это должно ускорить работу. Если нет, то тогда дело в формировании ответа сервером
easy-money5
27 января 2016, 23:08

 Ну как бы писал, что смотрю через монитор сети (в браузере), плюс, см. выше про включение локального кэша: тоже самое, хотя к серверу уже никто не обращается.

 Ответ пришел, динамически создались script'ы, могу посмотреть его содержание, а на карте пусто, потом через 20-30 сек. метки появляются.

  Данные группируются (кластеризуются) по своему на сервере, поэтому локальная кластеризаци не поможет (не подходит по задаче).

Всеволод Шмыров
27 января 2016, 23:08
Очень сложно проанализировать проблему только по словестному описанию. ВЫ можете сократить кол-во точек?
easy-money5
27 января 2016, 23:08

  Искусственно ограничил кол-во точек до 120, но особенных изменений не произошло.

  Проблему можно посмотреть тут: ссылку убрал.

Всеволод Шмыров
27 января 2016, 23:08
Посмотрел ссылку. Судя по всему проблема в опции paddingTemplate. Это JSONP callback, которые вызывается на клиенте. Сейчас он указан одинаковым для всех. То есть при каждом следующем запросе перетирается, что и приводит к таким странным последствиям.
https://tech.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.1/ref/reference/RemoteObjectManager-docpage/#param-options.paddingTemplate
Попробуйте убрать опцию или задать уникальное значение, как показано в документации.
easy-money5
27 января 2016, 23:08

  Пробовал еще до публикации темы, попробовал еще раз (совсем убирал  paddingTemplate или добавлял еще "_%x_%y"): тоже самое.

  Вы можете тоже попробовать.

thekashey
27 января 2016, 23:08

Некоторые файлы не отдают контент - http://95.85.47.250/YMapAPI20Test/map_obj_data_source.php?layer=4&z=9&x=301&y=172&callback=map_obj_data_callback

И с одинаковыми падингами правильно работать не будет.

Попробуйте для начала включить склейку тайлов, чтобы на сервер приходит только один запрос.

Меньше запросов - проще искать слабое звено.

easy-money5
27 января 2016, 23:08

  Про paddingTemplate, см. выше.

  Отсутствие контента обусловлено ограничениям на область вывода (только СНГ и, на всякий случай, просьба удалить ссылку.).

  Склейка тайлов это изменение постановки задачи: дело ж не в кол-ве запросов, а в том как они обрабатываются.

 

 

thekashey
27 января 2016, 23:08

Склейка поставновку задачи не меняет. Она просто укрупняет блоки.

Суть в том что вы, посредством jsonp, те json+callback должны передать какой-то блок данных с сервера на клиент.

Или не передать, но сообщить об этом. Посредством вызова _уникального_ колбэка.

Итого две ошибки - кривой неуникальный padding, и пустые ответы.

Если не хотите кормить АПИ данными - просто возвращайте "коборку с ничего".

easy-money5
27 января 2016, 23:08

  Вы читали ответ выше?

  Уникальный paddingTemplate не решает проблемы, а пустые ответы к вопросу не имеют отношения (выберите в качестве области просмотра Украину).

thekashey
27 января 2016, 23:08

Я все читал. Но попробуйте всетаки переключить АПИ в mode=debug и всегда "сервером" отвечать на запрос клиента.

Не потому что я злой полицейский, а потому что это правила игры. Запрос - ответ.

В вашем случае - много запросов, один дублирующийся ответ, и в случае с киевом - один пустой.

Как узнать что именно в этом ошибка:

1. Тамаут появления меток - 30 секунд ровно. Именно это время висит в исходниках jsonp модуля, и генерирует сообщение "прости не загрузил"

2. Скрипты остаются висеть в head страницы. Хотя после вызова колбэка должны удаляться. Но не могут, потому что дублируются

Уникальное "имя" скрипта jsonp - его колбэк. УНИКАЛЬНОЕ.

И ДОЛЖНО быть вызвано. Можно без данных, но должно.

 

Может всетаки попробуете сделать то, что от вас система ждет?

easy-money5
27 января 2016, 23:08

 Проблема оказалась именно в пустом ответе. От уникальности имени callback-функции она не зависит.

  Кстати, если бы изменили постановку задачи, проблему не нашли б, поскольку ответ для большей области был бы непустым.

 Всем спасибо за помощь!

mari-na-bzzz
27 января 2016, 23:08

Есть беда, что даже для пустых тайлов нужно вызывать колбек с пустым содержимым. Знаем про эту проблему, починим в будущих релизах.

deorbit
вчера, 10:30
mari-na-bzzz,
столкнулся с точно такой проблемой, наличием точек при ответе не решается, точки отрисовываются всегда спустя 30 сек, вызов пустого колбека тоже не решает проблему