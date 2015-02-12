Тормозит отрисовка меток через Remote(Loading)ObjectManager.

Выполняется потайлова (splitRequests: true;) загрузка данных через Remote(Loading)ObjectManager с асинхронным отображением меток (syncOverlayInit: false;).

После получения ответов на запросы данных, метки начинают отрисовываться только через 20-30 сек. (бывает и больше). Выполняется около 40 запросов за < 4 сек., при этом, передается около 530 точек.

Также складывается впечатление, что несмотря на "syncOverlayInit: false" метки отрисовываются сразу все: в мониторе сети можно видеть, как выполнился запрос, но меток на карте нет, а потом через 20-30 сек. отображаются все разом.

Тестирование проводилось и с включением локального кэша, тогда все запросы выполняются за 110 мс, но ситуация та же.

Повторяется под Firefox 35.0.1 и Chrome 40.0.2214.111 m.