Как получить версию используемого API ?

Чтобы собственно знать, какая версия api работает (иметь возможность отображать это в приложении и прочее).
К примеру, на днях возникла ситуация с картами гугла - перестали работать в ie, неожиданная ошибка в уже годами работающем скрипте. В процессе диагностики и поиска решений функция получения реальной загруженной для работы версии api очень помогла.
Фиксация версии в url и возможность получения версии api в коде - вещи разные.
Я зафиксирую 1.1 (так, кстати, и есть), а реально она будет 1.1.0.2, к примеру. Что мне мешает просто и адекватно узнать, какая версия работает ? Пока только отсутствие такой функции в api... Вообще странно - простейшая вещь, а не предусмотрена.
Вот ранее предлагалось "зафиксировать версию". Ок, фиксируем, т.е. прописываем нужное в урле. Внимание, вопрос: как просто и наглядно убедиться в том, что загрузилась и работает именно необходимая мне версия ? И не нужно о паранойе и прочее... Вот есть желание проверить. И именно на этапе работы скрипта. Как быть ? Качать и парсить данные по базовому урлу в поисках всяких заветных служебных полей, а также "железную логику" типа "раз работает - значит оно", прошу не предлагать...
Я же написал выше - для проверки, что работает нужная мне версия, которую я явно зафиксировал в урле, что случайности и прочее исключены. Как быть ? Я не имею право удостовериться простым и надежным способом, что работает именно то, что я "заказывал" ?
Сейчас версия 2.0-stable приходит в релизе 2.0.39. Так ?
К примеру, нет желания фиксировать релиз версии апи, только мажор и минор - ведь идет развитие и оптимизация (надеюсь :)), выходят новые релизы. Вы гарантируете, что с выходом нового не отвалится старое ? Думаю, что реально - нет. К "да" вы стремитесь, и это хорошо. Но практически - нет.
Вот хотя бы в этих услових возможность узнать YMaps.Version была бы очень кстати. К слову, гугл вот "навозил" с версией 3.19 (сейчас и 3.20 с тем же багом), помогла как вариант (один из нескольких) фиксация на 3.18, причем в самом процессе анализа и решения очень помогла возможность получить google.maps.version - люди делились вариантами базовых ссылок с фиксацией версии без указания релиза, причем у них все работало, вот выяснить "что приходит" (а значит - что на самом деле реально работает) и помогла обсуждаемае фича.
> Вы гарантируете, что с выходом нового не отвалится старое ?
Гарантируем.
> К слову, гугл вот "навозил" с версией 3.19 (сейчас и 3.20 с тем же багом), помогла как вариант (один из нескольких) фиксация на 3.18, причем в самом процессе анализа и решения очень помогла возможность получить google.maps.version.
Я понимаю этот аргумент. Я не понимаю, зачем вам нужна *программная возможность* это сделать. Вот есть клуб, в нем пишутся все сообщения об обновлениях версий. Писать свой хук в js с отправкой писем когда удобнее-то стал?
Давайте закроем этот спор. Программное определение версии открывает пути обхода некоторых ограничений, которые мы считаем важными. Полезного же использования этой функциональности нет.
О, как все оптимально и фиансово строго просчитано !
Но ведь с самого начала вы знали, что "Программное определение версии открывает пути обхода некоторых ограничений, которые мы считаем важными.".
И полчается, что вся наша беседа, начавшаяся с вашего вопроса "А расскажите, пожалуйста, зачем вам такая функциональность?" - не более, чем развлечение, щедро оплаченное владельцами Яндекса, учитывая драгоценность вашего рабочего времени.
Вы почему-то предполагаете, что мне неинтересны ваши аргументы. Разумеется, интересны. Я просто констатирую факт, что ваш кейс в нормальной ситуации должен решаться иначе и смысла в автоматизированной проверке версии нет.
Вот этот клуб, в котором мы ведем переписку, — один из основных источников идей для развития API. Другое дело, что мы никогда не внедряем их просто потому, что просят — поскольку часто может оказаться так, что кейс пользователя лучше решать не так, как предлагает вебмастер. В том числе потому, что мы всегда стремимся решать проблемы конечных пользователей, а уже потом — вебмастеров.
Сразу же приходят на память классические строчки великого поэта про "жалкий лепет оправданья".
Коль уж вы постоянно норовите угадать мои мысли (что я думаю "на самом деле" и прочее), я попробую сделать то же, причем у меня действительно это получится.
Мы с вами прекрасно знаем, что обсуждаемую фичу вы не добавили бы никогда, учитывая "Программное определение версии открывает пути обхода некоторых ограничений, которые мы считаем важными.". Мы так же прекрасно с вами знаем, что вся эта тирада про "клуб" и "интересы пользоватлей" - не более чем документальный стандартный отмаз перед возможно читающим форум начальством.
По факту - все ваши рассуждения про "мы бы сделали, но не нужно" в данном случае - вообще дезинформация, опять же потому, что "Программное определение версии открывает пути обхода некоторых ограничений, которые мы считаем важными.".
Говорить всегда нужно прямо и по делу. А не вилять, как маркетанская лодка. Это вам пожелание на будущее.
У вас странная логика. Почему я должен такое предполагать ?
Если же вы верите в абсолютную непогрешимость Яндекса как компании-разработчика, смело гарантируя полное отсутствие багов - это уже не ко мне. Тут довольно широкий разброс необходимых специализаций - от богослова до психиатра. :)
Да. API делается на основании понятных юз-кейсов. Есть юз-кейс — есть функциональность. Нет кейса — нет функциональности.
Вот Вам юз-кейс: как меня расстроили в саппорте - вырезать с карты копирайт и переместить его за карту (под неё к примеру) - нельзя, но из-за особенностей вёрстки процентов 80 копирайта скрыто. Я не хочу оставлять всё так (не нужны проблемы), а в классах указана версия api (.ymaps-2-1-22-copyright__logo-cell - версия 2.1.22), так вот, выйдет новое апи, заменим, и всё, старый скрипт не работает, а он нужен, чтобы подвинуть копирайт таким образом, чтобы был виден, но для этого мне (или кому-то другому) придётся лезть в сурсы и искать и править - что есмь bad practice! Это кейс из реальной задачи.
Во всех адекватных библиотеках, которые писались сознательными людьми, есть получение версии - это вещь, которая может понадобится для таких целей, которую нельзя предугадать. Не сочтите, что я хочу назвать команду разработчиков API несознательными, но кто-то там такой точно есть - Вы, к примеру, если считаете, что если не придумали, как использовать версию - значит она не нужна.