Клуб API Карт

Клуб API Карт

Как получить версию используемого API ?

Пост в архиве.

Есть что-то типа YMaps.Version ?

У гугла, к примеру, это google.maps.version.

32 комментария
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dred2k
27 января 2016, 23:05

Неужели разрабочики не предусмотрели такой простой и стандартной возможности - получить версию используемой либы ?

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
А расскажите, пожалуйста, зачем вам такая функциональность?
dred2k
27 января 2016, 23:05

Чтобы собственно знать, какая версия api работает (иметь возможность отображать это в приложении и прочее). 

К примеру, на днях возникла ситуация с картами гугла - перестали работать в ie, неожиданная ошибка в уже годами работающем скрипте. В процессе диагностики и поиска решений функция получения реальной загруженной для работы версии api очень помогла.

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
Зафиксируйте версию в URL подключения API в таком случае.
dred2k
27 января 2016, 23:05

Фиксация версии в url и возможность получения версии api в коде - вещи разные.

Я зафиксирую 1.1 (так, кстати, и есть), а реально она будет 1.1.0.2, к примеру. Что мне мешает просто и адекватно узнать, какая версия работает ? Пока только отсутствие такой функции в api... Вообще странно - простейшая вещь, а не предусмотрена.

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
Мы никогда не заменяем версии 2.x апи в продакшене.
dred2k
27 января 2016, 23:05

Прекрасно. Но дело не в замене, фиксации и прочее.

Дело - в простой функции получения версии.

dred2k
27 января 2016, 23:05

В содержимом, загружаемом по начальной ссылке api, есть такие вещи:

        var YMaps = {location:{...........................}};
        (function () {
var Internal = {
                    MapData: {
                        scheme: 'https:',
                        token: '...........',
                        userKey: '.................',
                        versionPath: 'https://api-maps.yandex.ru/1.1.21/',

 

Подскажите, плиз, как вытащить versionPath ?

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
Зачем???
Подключите напрямую 1.1.21
dred2k
27 января 2016, 23:05

Вы не знаете как "вытащить" ? Ну так просто скажите об этом - будет ясно и определенно, зачем давать подобные советы...

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
Я руководитель разработки API, если что.
Публичного способа вытащить версию нет не просто так, а потому, что мы не видим, какие кейсы эта функциональность решает.

Если вы нам их расскажете — мы подумаем над включением версии в публичное апи.
dred2k
27 января 2016, 23:05

 

Я руководитель разработки API, если что.

Какое грозное "если что". Я должен испугаться ? Или сделать вид, что получив на вопрос "Как пройти в библиотеку ?" ответ "Да кому нужна эта библиотека!", я получил логичный профессиональный ответ ?

Резон функции получения версии - простой способ программно узнать версию. В том числе для того, чтобы не бегать по ссылкам страниц с хистори и прочее.

Кстати, слово "Вы" при личном обращении пишется с большой буквы, многоуважаемый Руководитель. Грамотность все же нужна всем, в отличие от функции получения версии...

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
> Какое грозное "если что". Я должен испугаться ?

Я просто уточнил, во избежание недопониманий.

> ответ "Да кому нужна эта библиотека!", я получил логичный профессиональный ответ ?

Да. API делается на основании понятных юз-кейсов. Есть юз-кейс — есть функциональность. Нет кейса — нет функциональности.

> Резон функции получения версии - простой способ программно узнать версию.

Это понятно. Неясно, зачем такой способ нужен.

> Кстати, слово "Вы" при личном обращении пишется с большой буквы, многоуважаемый Руководитель.

Только в личной или официальной переписке, к которой общение на форуме никак не относится.
http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_88
dred2k
27 января 2016, 23:05

> Это понятно. Неясно, зачем такой способ нужен.

Вот ранее предлагалось "зафиксировать версию". Ок, фиксируем, т.е. прописываем нужное в урле. Внимание, вопрос: как просто и наглядно убедиться в том, что загрузилась и работает именно необходимая мне версия ? И не нужно о паранойе и прочее... Вот есть желание проверить. И именно на этапе работы скрипта. Как быть ? Качать и парсить данные по базовому урлу в поисках всяких заветных служебных полей, а также "железную логику" типа "раз работает - значит оно", прошу не предлагать...

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
Я и не предлагаю. Я пытаюсь понять, зачем вам нужно программно это знать. Какой юз-кейс использования. «Просто хочу» — этого недостаточно для того, чтобы добавлять новую функциональность в api.
dred2k
27 января 2016, 23:05

Я же написал выше - для проверки, что работает нужная мне версия, которую я явно зафиксировал в урле, что случайности и прочее исключены. Как быть ? Я не имею право удостовериться простым и надежным способом, что работает именно то, что я "заказывал" ?

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
Зачем?
Чтобы что?
Ну вот вы проверили скриптом, версия не совпала. Дальше что?
dred2k
27 января 2016, 23:05

Программа пишет электрическое письмо специалисту с пометкой "все пропало, потому что...". Примерно так. Далее - диагностика и лечение.

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
Если функциональность вашего сервиса не изменилась — зачем вам ложные срабатывания.

Если же вы хотите обработать возникающие на сервисе ошибки — для этого пишутся автотесты.
dred2k
27 января 2016, 23:05

Сейчас версия 2.0-stable приходит в релизе 2.0.39. Так ?

К примеру, нет желания фиксировать релиз версии апи, только мажор и минор - ведь идет развитие и оптимизация (надеюсь :)), выходят новые релизы. Вы гарантируете, что с выходом нового не отвалится старое ? Думаю, что реально - нет. К "да" вы стремитесь, и это хорошо. Но практически - нет.

Вот хотя бы в этих услових возможность узнать YMaps.Version была бы очень кстати. К слову, гугл вот "навозил" с версией 3.19 (сейчас и 3.20 с тем же багом), помогла как вариант (один из нескольких) фиксация на 3.18, причем в самом процессе анализа и решения очень помогла возможность получить google.maps.version - люди делились вариантами базовых ссылок с фиксацией версии без указания релиза, причем у них все работало, вот выяснить "что приходит" (а значит - что на самом деле реально работает) и помогла обсуждаемае фича.

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
> Вы гарантируете, что с выходом нового не отвалится старое ?

Гарантируем.

> К слову, гугл вот "навозил" с версией 3.19 (сейчас и 3.20 с тем же багом), помогла как вариант (один из нескольких) фиксация на 3.18, причем в самом процессе анализа и решения очень помогла возможность получить google.maps.version.

Я понимаю этот аргумент. Я не понимаю, зачем вам нужна *программная возможность* это сделать. Вот есть клуб, в нем пишутся все сообщения об обновлениях версий. Писать свой хук в js с отправкой писем когда удобнее-то стал?

Давайте закроем этот спор. Программное определение версии открывает пути обхода некоторых ограничений, которые мы считаем важными. Полезного же использования этой функциональности нет.
dred2k
27 января 2016, 23:05

 

Программное определение версии открывает пути обхода некоторых ограничений, которые мы считаем важными.

С этого и нужно было начинать. И этим же все бы и закончилось.

А то "никому не нужно", "ничего полезного"...

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
Почему же. Мы бы не делали эту функциональность даже если бы и не было таких соображений. Нет кейсов — нет разработки. Любое публичное поле в апи чего-то стоит в разработке, тестировании и поддержке.
dred2k
27 января 2016, 23:05

О, как все оптимально и фиансово строго просчитано !

Но ведь с самого начала вы знали, что "Программное определение версии открывает пути обхода некоторых ограничений, которые мы считаем важными.".

И полчается, что вся наша беседа, начавшаяся с вашего вопроса "А расскажите, пожалуйста, зачем вам такая функциональность?" - не более, чем развлечение, щедро оплаченное владельцами Яндекса, учитывая драгоценность вашего рабочего времени.

:-)

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
Вы почему-то предполагаете, что мне неинтересны ваши аргументы. Разумеется, интересны. Я просто констатирую факт, что ваш кейс в нормальной ситуации должен решаться иначе и смысла в автоматизированной проверке версии нет.

Вот этот клуб, в котором мы ведем переписку, — один из основных источников идей для развития API. Другое дело, что мы никогда не внедряем их просто потому, что просят — поскольку часто может оказаться так, что кейс пользователя лучше решать не так, как предлагает вебмастер. В том числе потому, что мы всегда стремимся решать проблемы конечных пользователей, а уже потом — вебмастеров.
dred2k
27 января 2016, 23:05

Сразу же приходят на память классические строчки великого поэта про "жалкий лепет оправданья".

Коль уж вы постоянно норовите угадать мои мысли (что я думаю "на самом деле" и прочее), я попробую сделать то же, причем у меня действительно это получится.

Мы с вами прекрасно знаем, что обсуждаемую фичу вы не добавили бы никогда, учитывая "Программное определение версии открывает пути обхода некоторых ограничений, которые мы считаем важными.". Мы так же прекрасно с вами знаем, что вся эта тирада про "клуб" и "интересы пользоватлей" - не более чем документальный стандартный отмаз перед возможно читающим форум начальством.

По факту - все ваши рассуждения про "мы бы сделали, но не нужно" в данном случае - вообще дезинформация, опять же потому, что "Программное определение версии открывает пути обхода некоторых ограничений, которые мы считаем важными.".

Говорить всегда нужно прямо и по делу. А не вилять, как маркетанская лодка. Это вам пожелание на будущее.

Успехов.

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
При этом вы предполагаете, что ошибки в промышленном софте Яндекса случаются чаще, чем в вашем кустарном не покрытом тестами?
dred2k
27 января 2016, 23:05

У вас странная логика. Почему я должен такое предполагать ?

Если же вы верите в абсолютную непогрешимость Яндекса как компании-разработчика, смело гарантируя полное отсутствие багов - это уже не ко мне. Тут довольно широкий разброс необходимых специализаций - от богослова до психиатра. :)

Успехов.

ForkUnderCurveKernelU
27 января 2016, 23:05
Да. API делается на основании понятных юз-кейсов. Есть юз-кейс — есть функциональность. Нет кейса — нет функциональности.

Вот Вам юз-кейс: как меня расстроили в саппорте - вырезать с карты копирайт и переместить его за карту (под неё к примеру) - нельзя, но из-за особенностей вёрстки процентов 80 копирайта скрыто. Я не хочу оставлять всё так (не нужны проблемы), а в классах указана версия api (.ymaps-2-1-22-copyright__logo-cell - версия 2.1.22), так вот, выйдет новое апи, заменим, и всё, старый скрипт не работает, а он нужен, чтобы подвинуть копирайт таким образом, чтобы был виден, но для этого мне (или кому-то другому) придётся лезть в сурсы и искать и править - что есмь bad practice! Это кейс из реальной задачи.

Во всех адекватных библиотеках, которые писались сознательными людьми, есть получение версии - это вещь, которая может понадобится для таких целей, которую нельзя предугадать. Не сочтите, что я хочу назвать команду разработчиков API несознательными, но кто-то там такой точно есть - Вы, к примеру, если считаете, что если не придумали, как использовать версию - значит она не нужна.

Прошу прощения, если мой тон слишком груб

Sergey Konstantinov
27 января 2016, 23:05
В саппорте вам ответили совершенно верно: модифицировать копирайты НЕЛЬЗЯ. Это требование правообладателя. Мы не собираемся нести юридические риски из-за дизайна вашего сайта, извините.
ee84
17 января 2019, 23:01
function GetVersion()
{
cl = $("ymaps[class]:eq(0)").attr("class");

if (cl)
{
var mat = cl.match(/(\d+)-(\d+)-(\d+)/);

return mat;
}
else
{
return false;
}}


В массиве элементы 1-3 номера версии
Обновлено 17 января 2019, 23:02
sudarev.metrika
27 сентября, 13:49
Обалдеть, вот это руководитель разработки API! Упёртый и скользкий как уж. Назовите юзкейсы и мы подумаем... Не, ну этот юзкейс говно)))