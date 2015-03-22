Загрузка изображения с сервиса Static API Карт

Здравствуйте. Задача: разместить статичную Яндекс.Карту с меткой в файл PDF. Для формирования файла PDF использую библиотеку TCPDF. При попытке вставить код изображения (пример):

<img alt="" locale="ru" src="//static-maps.yandex .ru/1.x/?ll=37.620070,55. 753630&size=450,450&a mp;z=13&l=map&pt= 37.620070,55.753630,pmwtm 1~37.64,55.76363,pmwtm99" >

всплывает ошибка

TCPDF ERROR: [Image] Unable to get the size of the image: //static-maps.yandex.ru/1 .x/?ll=37.620070,55.75363 0&size=450,450&z=13&l=map &pt=37.620070,55.753630,p mwtm1~37.64,55.76363,pmwt m99

Полагаю, что для размещения изображения Яндекс.Карты его следует сохранить на собственном сервере. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать?

Пользовался поиском, ответа не нашел.