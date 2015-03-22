Клуб API Карт

Клуб API Карт

Загрузка изображения с сервиса Static API Карт

Пост в архиве.

Здравствуйте. Задача: разместить статичную Яндекс.Карту с меткой в файл PDF. Для формирования файла PDF использую библиотеку TCPDF. При попытке вставить код изображения (пример): 

 

<img alt="" locale="ru" src="//static-maps.yandex.ru/1.x/?ll=37.620070,55.753630&amp;size=450,450&amp;z=13&amp;l=map&amp;pt=37.620070,55.753630,pmwtm1~37.64,55.76363,pmwtm99">

 

всплывает ошибка

TCPDF ERROR: [Image] Unable to get the size of the image: //static-maps.yandex.ru/1.x/?ll=37.620070,55.753630&size=450,450&z=13&l=map&pt=37.620070,55.753630,pmwtm1~37.64,55.76363,pmwtm99

Полагаю, что для размещения изображения Яндекс.Карты его следует сохранить на собственном сервере. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать?

Пользовался поиском, ответа не нашел. 

8 комментариев
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dimik
27 января 2016, 22:57

может быть стоит явно указать протокол?

info@studioruby.ru
27 января 2016, 22:57

Пробовал, не помогает. 

dimik
27 января 2016, 22:57

А с собственного сервера работает?

Не очень понял в чем проблема забрать картинку по http?

info@studioruby.ru
27 января 2016, 22:57

С собственного сервера работает. 

Более того, с других тоже работает, если ссылка на файл указана явно 

//site.com/images/namefile.jpg

Я полагаю, что для того чтобы Яндекс.Картинка заработала, ее тоже нужно привести к виду filename.jpg или .png Самый простой способ - загрузить ее на собственный сервер. Другие изображения я загружаю на сервер методом Битрикс CFile::MakeFileArray('путь к файлу'). Ему достаточно указать путь к файлу и он вернет массив, подобный массиву $_FILES при загрузке файлов. Но с изображением Яндекс.Карт он тоже не работает, возвращая следующий массив

Array ( [type] => unknown ) 

Может быть, я не понимаю чего-то элементарного, т.к. не очень давно работаю программистом. Буду благодарен, если поможете решить задачу :-)

 

dimik
27 января 2016, 22:57

Наверное можно использовать curl?

curl 'http://static-maps.yandex.ru/1.x/?ll=37.620070,55.753630&size=450,450&z=13&l=map&pt=37.620070,55.753630,pmwtm1~37.64,55.76363,pmwtm99' > filename.jpg

info@studioruby.ru
27 января 2016, 22:57

Спасибо, я попробую. О результатах отпишу. 

Сергей Петров
19 сентября, 12:31
dimik,
curl работает, только вместо ' нужно в кавычки url кавычить.
Александр Семенов
30 марта 2017, 15:35
Автор так и не отписался