Оптимизация маршрута в плане очередности посещения точек доставки

Добрый день!

Подскажите, есть ли возможнось в API яндекс карт оптимизировать маршрут в плане очередности посещения точек доставки

Опишу суть задачи: есть начальная точка(склад) от куда курьер начинает маршрут и список точек доставки.

Можно ли получить оптимальный маршрут (оптимальный в том смысле, что оптимальный по порядку посещения курьером точек доставки)?

Есть возможность ymaps.multiRouter.MultiRoute, но это как я понимаю оптимизация маршрута между фиксированным набором точек, и оптимизации по порядку точек там нет.

Подскажите, как можно реализовать такую задачу?