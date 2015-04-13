Клуб API Карт

Клуб API Карт

Оптимизация маршрута в плане очередности посещения точек доставки

Пост в архиве.

Добрый день!

Подскажите, есть ли возможнось в API яндекс карт оптимизировать маршрут в плане очередности посещения точек доставки

Опишу суть задачи: есть начальная точка(склад) от куда курьер начинает маршрут и список точек доставки.

Можно ли получить оптимальный маршрут (оптимальный в том смысле, что оптимальный по порядку посещения курьером точек доставки)?

Есть возможность ymaps.multiRouter.MultiRoute, но это как я понимаю оптимизация маршрута между фиксированным набором точек, и оптимизации по порядку точек там нет.

Подскажите, как можно реализовать такую задачу?

3 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
twirl-team
27 января 2016, 22:51
Яндекс такой функциональности не предоставляет.
kostik.sannikov
27 января 2016, 22:51

Добрый день!

Есть хороший сервис оптимизации маршрутов доставки  - http://zig-zag.org/

 

aleke@intelogis.ru
сегодня, 11:31
Добрый день.
Компания Intelogis - крупнейший производитель программного обеспечения по автоматизации процессов транспортной логистики, интеграции и оптимизации процессов.
Проконсультируем.  http://intelogis.ru/