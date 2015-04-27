API у Яндекс.Справочника

Всем привет.



Вопрос, наверное, не совсем сюда, но всё-таки связан с картой.



Есть такой замечательный сервис Яндекс.Справочник, данные из которого идут на Яндекс.Карту. Если я правильно понимаю, сейчас этот справочник можно админить только в ручном режиме: представитель организации зашел, подкорректировал информацию, нажал сохранить и т.д.

Информацию про какие-то инструменты автоматизации не нашел. Скажем, если у организации есть xml-файл с кучей точек для карты (адрес, gps-координаты, какое-то описание), то возможно ли как-то автоматизировать загрузку/актуализацию данных в Яндекс.Справочнике через какое-то api и веб-сервис? Есть ли в планах такой сервис реализовать?



Спасибо.