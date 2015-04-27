Клуб API Карт

Клуб API Карт

API у Яндекс.Справочника

Пост в архиве.

Всем привет.

Вопрос, наверное, не совсем сюда, но всё-таки связан с картой.

Есть такой замечательный сервис Яндекс.Справочник, данные из которого идут на Яндекс.Карту. Если я правильно понимаю, сейчас этот справочник можно админить только в ручном режиме: представитель организации зашел, подкорректировал информацию, нажал сохранить и т.д.
Информацию про какие-то инструменты автоматизации не нашел. Скажем, если у организации есть xml-файл с кучей точек для карты (адрес, gps-координаты, какое-то описание), то возможно ли как-то автоматизировать загрузку/актуализацию данных в Яндекс.Справочнике через какое-то api и веб-сервис? Есть ли в планах такой сервис реализовать?

Спасибо.

18 комментариев
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kalmykovaks
27 января 2016, 22:48

Здравствуйте! Такая возможность есть! Мы готовы предложить вам настроить передачу xml-файла в автоматическом режиме. Таким образом все изменения/добавления, происходящие в вашем фиде, будут заливаться в Я.Справочник и отображаться на Сервисах Яндекса. Чтобы получить формат нашей выгрузки и детальное описание, пожалуйста, напишите на partner@sprav.yandex.ru c темой письма «ежедневный апдейт».

 

С уважением,

Ксения Калмыкова

Менеджер Проектов Я.Справочник

 

vasilystabrovsky
27 января 2016, 22:48

Для всех, кого интересует тема, оставлю ссылку:

http://yandex.ru/promo/sprav-partner

i.vorobyev@glyf.ru
15 января, 14:34
Добрый день!
Скажите, а есть API для получения данных об организациях.
И есть ли возможность получать близлежащие организации?
Arina
15 января, 20:03
i.vorobyev@glyf.ru,
да, есть API Геопоиска
arkadylukashov
13 февраля, 10:23
А есть ли API для получения отзывов о конкретной организации?
ymapsapi
13 февраля, 13:43
arkadylukashov,
к сожалению, нет
web-support-vstk
29 апреля, 08:21
ymapsapi,
 Очень печально, хотелось бы выгружать отзывы сразу себе на сайт.
georgy.yuriev
22 сентября, 00:43
ymapsapi,
Очень-очень печально! Вместо динамического сайта, можно делать статический с отзывами с яндекса и фотками с яндекс диска. Было бы круто
edevyataykina
18 марта, 22:42
Добрый день! 
Подскажите, пожалуйста, есть ли API для добавления компании в справочник и обновления информации о ней?
ymapsapi
19 марта, 13:42
edevyataykina,
данные добавляются вручную или, если речь о загрузке сети филиалов, через файл. Подробнее в разделе помощи сервиса.
edevyataykina
20 марта, 22:04
А есть ли возможность с разных аккаунтов получить информацию об одной компании? Необходим доступ разных сотрудников к размещенной информации о компании
OBR SK
4 апреля, 10:19
Вижу в отзывах Я.Справочника о детских садах - отзывы оставленные родителями на одном из сайтов посвященных тематике детских садов. Получается, у вас с ними партнерка? Так понял, что по API вы этими отзывами не поделитесь? Оставляют отзыв о конкретном детском саде, вы тоже публикуете этот отзыв в Я.Справочнике, а на офф сайте детского сада этот отзыв не разместить, надо свою еще одну сущность городить.
Станислав Барейша
26 июня, 22:03
Добрый вечер, возможно ли через API оставлять отзыв об организации ?
ymapsapi
28 июня, 15:14
Станислав Барейша,
такой возможности нет
Форсаж
27 июня, 17:40
Здравствуйте, друзья! Подскажите пожалуйста а можно по api с сайта например оставлять отзывы для яндекс организации(справочника) . Мотивировать остаить отзыв не только на картах а на привязанном сайте?
ymapsapi
28 июня, 15:14
Форсаж,
такой возможности нет
Станислав Барейша
19 июля, 15:09
Добрый день, можно ли отзывы в Яндекс Справочнике, разместить на отдельную страницу сайта? Что бы посетители могли добавлять отзыв 
ymapsapi
19 июля, 16:47
Станислав Барейша,
так тоже не получится.