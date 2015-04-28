С чего начать?

Здравствуйте, в общем имеем сайт по недвижимости и время диктует свои условия - сейчас стоит задача добавления карты со всеми объектами подобно как например на авито.

Но как это сделать?

Есть конечно достаточно доступный вариант Добавление объектов на карту через ObjectManager

НО! Нам необходимо показывать по разным запросам до 20000 объектов... И соответственно если пойти этим путем data.json будет очень тяжелым. К тому же такой запрос на нашем сервере будет работать неприлично долго)

На данный момент меня больше всего интересует как это реализовать на стороне нашего сервера... Сейчас например на странице с объектами недвижимости работают 2 sql запроса:

1) Считаем количество записей в базе для установленного пользователем фильтра. (затем делим его на страницы(/20)).

2) Выводим выбранную пользователем страницу с помощью LIMIT X*20,20.

Но в случае с картой нам нужны будут не 20 объектов а все! И если мы будем пускать этот запрос без LIMIT, каждый раз когда пользователь открыл карту - то сервак загнется...





Как вообще решается эта проблема?

